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व्हिएतनाम बोट दुर्घटना : 15 भारतीयांचे मृतदेह मुंबईतून तीन राज्यात रवाना, आज होणार अंत्यसंस्कार

व्हिएतनाममधील बोट दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या 15 भारतीयांचे मृतदेह मुंबईत दाखल झाले आहेत. आज हे मृतदेह नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.

Vietnam Boat Tragedy Bodies
व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या 15 भारतीयांचे मृतदेह मुंबईत दाखल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 6:39 AM IST

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मुंबई : व्हिएतनाममधील फु कोम बेटाजवळ झालेल्या भीषण बोट दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या सर्व 15 भारतीय पर्यटकांचे पार्थिव सोमवारी (13 जुलै) रात्री मुंबईत दाखल झालेत. व्हिएतनाम एअरलाईन्सच्या एका विशेष विमानानं (VN 979) हे पार्थिव रात्री 9:19 वाजता मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणले गेले. मंगळवारी सर्व पार्थिव दक्षिणेतील राज्यात नेऊन विशेष बंदोबस्तात त्यांच्या कुटुंबीयांना सोपवली जातील.

मंगळवारी सर्व पार्थिव दक्षिणेतील राज्यात रवाना होतील - व्हिएतनामहून आणलेली ही 15 पार्थिव तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्रप्रदेशकरता डोमॅस्टिक विमानाने नेली जातील. या 15 जणांमधील 10 जण तामिळनाडूचे, 2 जण केरळचे तर 3 जण आंध्रप्रदेशचे आहेत, ज्यात दोन महिलांचाही समावेश आहे.

mumbai airport
मुंबई विमानतळावरील विमानांचं संचालन (ETV Bharat Reporter)

हैदराबाद - व्हिएतनामहून ही फ्लाईट येण्यापूर्वीच आंध्रप्रदेश पोलिसांचं एक पथक आधीपासूनच मुंबई विमानतळाच्या आत दाखल झालं होतं. आंध्रप्रदेशातील तीन पार्थिव ताब्यात घेऊन पहाटे 5:45 च्या एअर इंडिया विमानानं हे पथक हैदराबादला रवाना झालं. त्यानंतर सकाळी 7:10 च्या सुमारास हैदराबादहून अँब्यूलन्सनं ही पार्थिव आंध्रप्रदेशच्या दिशेनं नेत त्यांच्या मूळगावी नेली जातील.

केरळ - केरळमधील कोट्टराकारचं दाम्पत्य ए.सी थॉमस (वय- 57) आणि त्यांची पत्नी लोवेनी थॉमस (वय - 56) या दोघांचे पार्थिव एअर इंडियाच्या AI 2650 या फ्लाईटनं पहाटे 6:30 च्या सुमारास तिरूवनंतरपुरमकरता रवाना झाले. त्यानंतर विमानतळाहून विशेष अँब्यूलन्सनं ती त्यांच्या मूळगावी रवाना होतील.

तामिळनाडू - तामिळनाडूतील 10 जणांचे पार्थिव चेन्नई आणि कोईंबतूरच्या दिशेनं रवाना झाली. चेन्नईला जाणाऱ्या 4 पैकी 2 जाणांचं पार्थिव हे सकाळी मुंबईहून रवाना झाले. अन्य दोन पार्थिव घेऊन चेन्नईला जाणारं दुसरं विमानही मुंबईहून रवाना होईल. त्यानंतर अन्य 6 पार्थिव देखील तीन विमानांनी कोईंबतूरकरता रवाना होतील. विमातळाहून ही सर्व पार्थिव त्यांच्या मूळगावी नातलगांकडे सोपवली जातील.

भारत सरकारच्या माध्यमातून सर्व व्यवस्था - 11 जुलै रोजी झालेल्या या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या भारतीय नागरिकांचे मृतदेह मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकार आणि व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावासानं वेगानं हालचाली केल्या होत्या. मृतदेहांचे मूळ राज्यांमध्ये हस्तांतरण मुंबई विमानतळावर कस्टम्स आणि इमिग्रेशनच्या आवश्यक औपचारिकता रात्री उशिरा पूर्ण केल्यानंतर, सर्व पार्थिव पुढील अंत्यसंस्कारांसाठी त्यांच्या संबंधित राज्यांकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

काय घडली घटना? - 11 जुलै रोजी 32 भारतीय पर्यटक आणि 4 स्थानिक कर्मचारी असलेल्या एका स्पीडबोटला व्हिएतनामच्या फु कोम बेटाजवळ अपघात झाला व ती उलटली. या दुर्घटनेतून 16 भारतीयांना सुखरूप वाचवण्यात आलं असून ते वैद्यकीय उपचारानंतर भारतात परतले आहेत, तर एका पर्यटकाची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे. 'लावा इंटरनॅशनल' कंपनीनं या दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची मदत जाहीर केलेली आहे. बोट चालकाला ताब्यात घेण्यात आलं असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

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TAGGED:

VIETNAM BOAT TRAGEDY BODIES
15 INDIAN TOURISTS DIED
व्हिएतनाम बोट दुर्घटना
व्हिएतनाम बोट दुर्घटना मृतदेह
VIETNAM BOAT TRAGEDY

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