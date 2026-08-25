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समुद्रातील वातावरण बदलाचा फटका : गुजरातच्या बोटी सिंधुदुर्ग समुद्रकिनाऱ्यावर आश्रयाला

उंच लाटांमुळे मासेमारी करणे अडचणीचे ठरल्यामुळे गुजरातमधील तब्बल 60हून अधिक मासेमारी नौकांनी सोमवारी देवगड बंदरात सुरक्षित आसरा घेतला.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat/File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 5:07 PM IST

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सिंधुदुर्ग - समुद्रातील प्रतिकूल हवामान, प्रचंड वारे आणि उसळणाऱ्या उंच लाटांमुळे मासेमारी करणे अडचणीचे ठरल्यामुळे गुजरातमधील तब्बल 60हून अधिक मासेमारी नौकांनी सोमवारी देवगड बंदरात सुरक्षित आसरा घेतला. महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने त्यांना तात्पुरता आश्रय दिला. कोकण किनारपट्टीवरील देवगड हे एक सुरक्षित बंदर म्हणून ओळखले जाते. वादळी हवामानामध्ये येथील डोंगराळ परिसर नौकांसाठी सुनिश्चित मानला जातो. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत इतर राज्यांतील नौकांना येथे नेहमीच मदतीचा हात दिला जातो.


गुजरातच्या किनाऱ्याच्या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात वादळी पाऊस असून समुद्रात मोठमोठ्या लाटा उसळत आहेत. त्यामुळे किनारपट्टी भागात ह्या बोटी सुरक्षितपणे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच गुजरातच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सिंधुदुर्गच्या मत्स्य विभागाशी संपर्क साधत गुजरातच्या काही बोटी तेथील समुद्रातील वातावरण बदलेपर्यंत येथील किनाऱ्यावर सुरक्षित स्थळी आश्रय द्यावा असं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर आता या बोटींना सिंधुदुर्गच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षित आसरा देण्यात आला आहे.


परवाना अधिकारी किरण वाघमारे यांनी कळवलंय की, सध्या सर्व नौका सुरक्षित आहेत आणि सागरी सुरक्षा रक्षकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदींची तपासणी सुरू आहे. हवामान जसजसे पूर्ववत होईल, तसतसे या नौका त्यांचा प्रवास सुरू करतील. कधीकधी अशा प्रकारे समुद्रामध्ये काही वातावरणातील बदल घडून काही विपरित घडल्यास किनारपट्टीवरील सर्वच राज्यांमध्ये समन्वय साधला जातो. त्यातून या मच्छीमार बोटी आणि त्यावरील खलाशांची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे मोठी हानी होणे टाळले जाते. तसंच कोणतीही जीवितहानी होणार नाही याची खात्री केली जाते. यातून राज्यांचा समन्वयही दिसून येतो.

TAGGED:

समुद्रातील वातावरण बदलाचा फटका
SINDHUDURG COAST
देवगड बंदरात सुरक्षित
आपत्कालीन परिस्थिती
BOATS FROM GUJARAT SEEK SHELTER

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