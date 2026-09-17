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सासरवाडीवरुन परतताना होडी उलटली : आंबेरी वाकवाडीतील एक बेपत्ता, दोघं सुखरूप परतले

आंबेरी-वाकवाडी सासुरवाडी इथं आलेल्या कुटुंबावर गुरुवारी सकाळी दुर्दैवी प्रसंग ओढवला. अचानक होडी नदीच्या पात्रात बुडाल्यानं तिघंजण पाण्यात पडले. एक जण नदीच्या प्रवाहात बेपत्ता झाला आहे.

BOAT CAPSIZED IN SINDHUDURG RIVER
शोध घेताना बचाव पथक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 5:56 PM IST

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सिंधुदुर्ग : गणेशोत्सवासाठी मालवण तालुक्यातील आंबेरी-वाकवाडी सासुरवाडी इथं आलेल्या कुटुंबावर गुरुवारी सकाळी दुर्दैवी प्रसंग ओढवला. नदीपलीकडं शेतीच्या कामासाठी होडीतून जात असताना अचानक होडी नदीच्या पात्रात बुडाल्यानं तिघंजण पाण्यात पडले. यावेळी होडीचालकानं प्रसंगावधान राखत दोघांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळवलं. मात्र एक जण नदीच्या प्रवाहात बेपत्ता झाला आहे. दर्शन चंद्रकांत टकारिया (रा. गुजरात, सध्या मुंबई) असं बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. गुरुवारी सकाळी सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास आंबेरी-वाकवाडी इथं ही घटना घडली. होडी चालवणारे स्वप्नील संदीप वाक्कर यांनी प्रसंगावधान राखत पाण्यात पडलेल्या दोघांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं. मात्र दर्शन टकारिया हे नदीच्या प्रवाहात वाहून गेल्यानं बेपत्ता झाले.

बचाव पथक घटनास्थळी दाखल : घटनेची माहिती मिळताच त्यांचा शोध घेण्यासाठी बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं. स्कुबा डायव्हिंग पथकाच्या मदतीनं नदीपात्रात युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून दर्शन चंद्रकांत टकारिया यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. दर्शन टकारिया हा मूळचा गुजरातचा आहे. मात्र तो मागील अनेक दिवसांपासून आंबोरी इथं राहत होता.

दोघंजण सुखरुप एकजण बेपत्ता झाल्यानं खळबळ : सासूरवाडीवरुन परत येताना बोट उलटल्यानं तिघंजण खाली पडून पाण्यात बुडाले. मात्र बोटचालकानं यावेळी प्रसंगावधान दाखवत दोघांना सुखरुप बाहेर काढलं. मात्र एकजण बुडाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ऐन गणपती उत्सवाच्या काळात एकजण बेपत्ता झाल्यानं गावात शोकळा पसरली. नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम राबवली. बचाव पथकही घटनास्थळी दाखल झालं असून शोधमोहीम सुरू आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

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ONE MISSING IN SINDHUDURG RIVER
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सासरवाडीवरुन परतताना होडी उलटली
आंबेरी वाकवाडीतील एक बेपत्ता
BOAT CAPSIZED IN SINDHUDURG RIVER

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