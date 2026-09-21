कोस्टल रोडवरील बीएमडब्ल्यू कार अपघात : मृत शनय गज्जलवर यापूर्वीही हुल्लडबाजीचे गुन्हे दाखल
कोस्टल रोडवर बीएमडब्ल्यू कार चालवत असलेल्या शनय गज्जलबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. काही दिवसांपूर्वी शनयचा मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याचा एक व्हिडिओ समोर आलाय.
Published : September 21, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई : वेगवान प्रवास आणि वेळेसह इंधनाची बचत करणाऱ्या कोस्टल रोडवर रविवारी पहाटे झालेल्या एका कारच्या भीषण अपघातामुळे सध्या मुंबईसह देशभरात खळबळ उडालीय. 20 फूट हवेत उडालेली प्रचंड वेगात असलेली कार 75 फूट उंचावरून ब्रिजवरून खाली पडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच या अपघाताची भितीदायक दृश्य सध्या अनेक चर्चा आणि सवाल उपस्थित करतायेत. या दुर्घटनेत शनय गज्जल (वय - 21), आदित्य जकासनिया (वय - 19) आणि धैर्य सेठ (वय - 17) या तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर आदित्य ओसवाल (वय - 23) हा गंभीर जखमी झालाय.
मृत शनय गज्जलवर यापूर्वीही दाखल झालेत गुन्हे - ही बीएमडब्ल्यू कार चालवत असलेल्या शनय गज्जलबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. काही दिवसांपूर्वी शनयचा मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. इतकंच नव्हे तर मुंबई पोलिसांनी शनयवर याप्रकरणी गुन्हाही दाखल केला होता. ताडदेव परिसरात राहणाऱ्या ओंकार शिर्के यांनी या प्रकरणात गावदेवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
दारू पिऊन धिंगाणा घातल्याप्रकरणी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला होता. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर फार व्हायरल होतोय. यात शनय गज्जल आणि एका मराठी दाम्पत्यात वाद सुरू असल्याचं दिसतंय. ज्यात मद्यधुंद अवस्थेतील शनय हा अत्यंत उद्धटपणे शिर्केंना उत्तर देताना दिसतोय. याशिवाय शिर्के यांच्या पत्नशीही शनय उद्धटपणे बोलत असल्याचं व्हिडिओत दिसतंय. शिर्के यांच्या तक्रारीनुसार, शनयनं बेदरकारपणे त्यांच्या दुचाकीला धडक देत पळ काढत होता. त्याला या दाम्पत्याने थांबवून जाब विचारताच तो नशेत असल्याचं दिसत होतं. यावेळी धैर्य शेठ हादेखील तिथं असल्याचं व्हिडिओतनं दिसून येतंय. याशिवाय शनयवर वांद्रे परिसरात मद्यपान करून धिंगाणा घातल्याप्रकरणी वांद्रे पोलीस ठाण्यातही एक स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे.
गावदेवीतील प्रकरणात नेमकं काय घडलं होतं? - भरधाव आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याप्रकरणी गावदेवी पोलिसांत अज्ञात व्यक्तीविरोधात 29 मार्च 2026 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 28 मार्चच्या रात्री ब्रीच कँडी हॉस्पिटलजवळ हीच BMW कार धोकादायक पद्धतीनं चालवून एका दुचाकीला शनयनं धडक दिल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार ओंकार शिर्के यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे.
पोलिसांनी त्यावेळी नोटीस बजावली होती. मात्र, रविवारची घटना समोर येईपर्यंत महाराष्ट्र पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या गुन्ह्यांचा तपशील अधिकृत जाहीरच झाला नव्हता. मात्र, अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणानंतर मागचेही गुन्हे तातडीनं अपलोड करण्यात आले. यावरून गुन्ह्याचा प्रथम खबर अहवाल (FIR) पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळीच का टाकला गेला नाही? हे प्रकरण कुठेही बाहेर येऊ नये यासाठी काही प्रयत्न झाले का? असेही सवाल उपस्थित होतायेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सध्या ताडदेव पोलीस करत आहेत.
नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले - रविवारच्या अपघातात जीव गमावलेले तिघेही मूळचे अहमदाबादमधील होते. ते मुंबईत शिक्षणासाठी वास्तव्याला होते. शनय आणि आदित्य ओसवाल कुर्ल्यातील एका महाविद्यालयात आर्किटेक्चरचे शिक्षण घेत होते, तर धैर्य आणि आदित्य जकासानिया हे पश्चिम उपनगरांमधील एका नामांकित मॅनेजमेंट कॉलेजचे विद्यार्थी होते. आदित्य ओसवाल या अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे. हे चौघेही सांताक्रूझ आणि जुहू भागात भाड्यानं राहत होते. जुहू आणि सांताक्रूजसारख्या पॉश एरियात वास्तव्यास असणाऱ्या या मुलांनी अपघाताच्यावेळी मद्यसेवन केलं होतं का? याचा शोध घेण्याकरता या तिघांच्याही रक्ताचे नमुने पोलिसांनी फॉरेन्सिक विभागाला पाठवलेत. या अहवालात काय माहिती समोर येणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्यात.
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