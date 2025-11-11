मुंबई महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीत प्रस्थापितांना धक्का; सोमय्या, घोसाळकर, नार्वेकर, रवी राजा यांच्यासह अनेकांचे मतदारसंघ झाले राखीव
अलिकडेच भाजपामध्ये प्रवेश केलेले रवी राजा, भाजपाचे माजी नगरसेवक नील किरीट सोमय्या यांचे वॉर्ड देखील आरक्षित झाले आहेत.
Published : November 11, 2025 at 5:23 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीमुळं अनेक प्रस्थापित नेत्यांना जोरदार धक्का बसला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या प्रमुख शिलेदारांसह भाजपा आणि अन्य पक्षांच्या माजी नगरसेवकांचे प्रभागही ओबीसी, महिला किंवा अन्य राखीव श्रेणींमध्ये गेले आहेत. त्यामुळं या नेत्यांना आता नवे पर्याय शोधावे लागणार असून, राजकीय गणितं नव्यानं आखावी लागतील.
शिवसेना (उबाठा) पक्षाला सर्वाधिक फटका : आरक्षण सोडतीचा सर्वाधिक फटका शिवसेना (उबाठा) पक्षाला बसला आहे. दादर-माहीम हा भाग ठाकरेंचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, या ठिकाणाहून दोन माजी महापौरांना आरक्षण सोडतीचा फटका बसला आहे. मिलिंद वैद्य आणि विशाखा राऊत यांचा वॉर्ड ओबीसींसाठी राखीव झाला आहे. यापूर्वी हा वॉर्ड खुल्या गटासाठी होता. या दोघांनीही निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. मात्र, आरक्षण सोडतीमुळं त्यांना अन्य पर्यायाची चाचपणी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय, उत्तर मुंबईत दहिसर भागात तेजस्वी घोसाळकर यांचा वॉर्डही ओबीसींसाठी राखीव झाला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि अलिकडेच भाजपामध्ये प्रवेश केलेले रवी राजा, भाजपाचे माजी नगरसेवक नील किरीट सोमय्या यांचे वॉर्ड देखील आरक्षित झाले आहेत.
प्रस्थापितांना बसला धक्का
- शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या माजी नगरसेविका तेजस्विनी घोसाळकर यांना धक्का; वॉर्ड क्रमांक-1 ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित.
- वरळीत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आशिष चेंबुरकर यांचा वॉर्ड क्रमांक 196 महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित.
- शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे घाटकोपरचे विभागप्रमुख सुरेश पाटील यांचा वॉर्ड क्रमांक 127 महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित.
- शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांचा वॉर्ड क्रमांक 198 ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित.
- किरीट सोमय्या यांचे चिरंजीव नील सोमय्या यांचा वॉर्ड 108 ओबीसी महिला वर्गासाठी आरक्षित.
- माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांचा वॉर्ड क्रमांक 209 महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित. यशवंत जाधव हे सलग चार वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिले आहेत.
- भाजपाचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांचा वॉर्ड क्रमांक 227 महिला आरक्षित.
- माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचा वॉर्ड क्रमांक 176 ओबीसी महिला आरक्षित.
'या' माजी नगरसेवकांच्या स्वप्नावर पाणी
- प्रभाग क्रमांक 133 हा माजी नगरसेवक परमेश्वर कदम यांचा प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाला आहे, तर माजी नगरसेविका अंजली नाईक यांचा प्रभाग क्रमांक 147 हा महिला ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे. याशिवाय प्रभाग क्रमांक 186 हा महिलांसाठी राखीव झाल्याने माजी नगरसेवक वसंत नकाशे यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. माजी नगरसेवक श्रीकांत शेट्ये यांचा प्रभाग क्रमांक 155 हा महिलांसाठी आरक्षित झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 118 महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने माजी नगरसेवक उपेंद्र सावंत यांना धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक 151 सुद्धा महिलांसाठी राखीव झाल्याने माजी नगरसेवक राजेश फुलवारिया यांना दुसरा मतदारसंघ शोधावा लागेल. माजी नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांचा ओबीसी प्रभाग क्रमांक 208 ओबीसींसाठी आरक्षित झाला आहे.
- प्रभाग क्रमांक 72 हा माजी नगरसेवक पंकज यादव यांचा मतदारसंघ ओबीसींसाठी आरक्षित झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 170 हा माजी नगरसेवक कप्तान मलिक यांचा मतदारसंघ ओबीसी प्रवर्गात गेला आहे. प्रभाग क्रमांक 176 हा माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचा मतदारसंघ देखील ओबीसींसाठी राखीव झाला आहे. माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांचा प्रभाग क्रमांक 191 हा ओबीसींसाठी राखीव जाहीर झाला आहे.
- शिवाय, किरीट सोमय्या यांचे सुपूत्र माजी नगरसेवक नील सोमय्या यांचा प्रभाग क्रमांक 108 ओबीसी प्रवर्गात आला आहे. प्रभाग क्रमांक 117 हा माजी नगरसेविका सुवर्णा कारंजे यांचा मतदारसंघ ओबीसींसाठी आरक्षित झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 1 हा माजी नगरसेविका तेजस्विनी घोसाळकर यांचा मतदारसंघ देखील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट झाला आहे. त्याचप्रमाणे, माजी नगरसेविका हर्षदा नार्वेकर यांचा प्रभाग क्रमांक 226 ओबीसींसाठी, प्रभाग क्रमांक 153 हा माजी नगरसेवक अनिल पाटणकर यांचा मतदारसंघ ओबीसींसाठी आरक्षित झाला आहे आणि प्रभाग क्रमांक 193 हा माजी नगरसेविका हेमांगी वरळीकर यांचा मतदारसंघ देखील ओबीसी राखीव झाला आहे.
चक्रानुक्रमे आरक्षण सोडत : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या. यंदा नव्यानं आरक्षण काढले जाणार असल्यामुळं, मागील निवडणुकीतील आरक्षणाचा विचार न करता चक्रानुक्रमे वाटप करण्यात आले. यापूर्वी राज्य सरकारनं 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरवण्याच्या पद्धतीबाबत नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार, आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक म्हणून ग्राह्य धरून चक्रानुक्रमे आरक्षण फिरवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळं मागील आरक्षण विचारात न घेता नव्यानं सोडत काढण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेत एकूण 227 प्रभाग असून, त्यापैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 15, अनुसूचित जमातींसाठी 2 आणि इतर मागासवर्गासाठी 61 जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांपैकी निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित असतात. यंदाही शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून सोडत काढण्यात आली. पारदर्शक काचेच्या डब्यात 227 प्रभागांच्या चिठ्ठ्या ठेवण्यात आल्या आणि त्यातून विविध आरक्षणांसाठी सोडत काढण्यात आली.
हेही वाचा :