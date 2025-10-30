मुंबई महापालिकेचा देवनार वीजनिर्मिती प्रकल्प मे 2026 पासून सुरू होणार; आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या
2022 मध्ये मुंबई महापालिकेनं एक महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला होता, तो म्हणजे 'देवनार क्षेपणभूमी वीजनिर्मिती प्रकल्प’.
मुंबई : मुंबईला झपाट्यानंं वाढणारं शहर असं म्हटलं जातं. या शहराच्या क्षेत्रफळाच्या मानानं या शहराची लोकसंख्या अधिक आहे. करोडो लोकांना सामावून घेणाऱ्या या शहरात कचरा देखील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात तयार होतो. हा कचरा इतका आहे की, ज्या तीन डंपिंग ग्राऊंडवर हा कचरा टाकला जातो, ते देखील आता पूर्ण क्षमनेनं भरत आले आहेत. यावर उपाय म्हणून 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेनं एक महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला होता, तो म्हणजे 'देवनार क्षेपणभूमी वीजनिर्मिती प्रकल्प’. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला असून, मे 2026 मध्ये सदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली आहे.
वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प : मुंबई शहरासह पूर्व व पश्चिम उपनगरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेनं घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अधिक गतीनं कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत पालिकेनं देवनार डम्पिंग ग्राउंड इथं 600 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामध्ये कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीनं प्रक्रिया करून सुमारे सात मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
वीज निर्मिती प्रकल्प अधिक परिणामकारक ठरेल : सन 2020 च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत दररोज कचरा निर्माण होण्याचं प्रमाण 7 हजार मेट्रिक टन इतके होतं. त्यात आता घट झाली असून हे प्रमाण आता प्रतिदिन 6 हजार 500 मेट्रिक टन इतके झालं आहे. दरम्यान, यात पालिकेनं नवीन इमारती व संकुलांना परिसरातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प सुरू करण्याची सक्ती केल्यानं ही घट झाल्याचं पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिवगावकर यांनी सांगितलं. तसंच या इमारतींच्या संकुलात गांडूळ खत, कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट असे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले होते. या उपक्रमांमुळं मुंबईमधील कचऱ्याचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. यावर देवनार वीज निर्मिती प्रकल्प अधिक परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास किरण दिघावकर यांनी व्यक्त केला आहे.
दररोज आठ मेगावॅट प्रतिदिन वीजनिर्मिती : या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रकल्पासाठी विंडो कंपोस्टिंग आणि भस्मीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, या प्रकल्पाचे कंत्राट मेसर्स चेन्नई एमएसडब्ल्यू प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. हा करार एकूण 18 वर्षे 4 महिने कालावधीचा असून, या कराराचा कालावधी 04 जून 2022 पासून सुरू झाला आहे. तर, या प्रकल्पाची एकूण किंमत 1,020 कोटी रुपये इतकी आहे. यात कोणतीही वाढ झालेली नसल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे. या प्रकल्पातून दररोज आठ मेगावॅट प्रतिदिन वीज निर्मिती केली जाणार असून, 17 दशलक्ष युनिट पैकी 42 दशलक्ष युनिट ऑपरेटरला देण्यात येईल व 58 दशलक्ष युनिट पालिकेला वापरता येणार आहे.
विजेचा वापर कुठं केला जाणार? : यासंदर्भात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांच्याशी बातचीत केली असता, त्यांनी सांगितलं की, "या प्रकल्पातून जी काही वीज निर्मिती होईल. त्याचा वापर कुठे करायचा, याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. याबाबत लवकर निर्णय घेतला जाणार आहे. तसंच या प्रकल्पाच्या बाजूलाच अदानी समूहाचा कॉरिडोर आहे. ही वीज तिकडे देखील फिरवली जाऊ शकते. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून मोबदला घेतला जाऊ शकतो. मात्र, याचा अद्याप कोणताही ठराव अथवा अदानी समूहासोबत चर्चा झालेली नाही. मात्र, प्रकल्पाला आवश्यक लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून त्याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल."
पुढील सात महिन्यांत प्रकल्प सुरू जाणार : दुसरीकडे पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितलं की, "देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर 9 एकर जागेत 'वेस्ट टू पॉवर प्लांट’ उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल पूर्णत्वास आला असून, पुढील सात महिन्यांत याचा वापर सुरू केला जाणार आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आम्हाला पर्यावरण विभागाची परवानगी हवी होती. मागील अनेक दिवस परवानगी मिळाली नव्हती. मात्र, आता आठवडाभरापूर्वीच पर्यावरण विभागानं आम्हाला परवानगीचं पत्र पाठवलं आहे. आता या प्रकल्पाला आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, पुढील सात महिन्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊन प्रत्यक्षात वीज निर्मिती सुरू होईल," अशी माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली आहे.
