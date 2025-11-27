ETV Bharat / state

अंधेरी सबवे तुंबण्याच्या समस्येवर उपाययोजनांसाठी पालिका करणार मोठा खर्च, मुंबईकर अन् पैसा पाण्यात जाणार का?

अंधेरी सबवे न तुंबण्याबाबत उपाययोजना करण्याची तयारी पालिकेनं सुरु केली. त्यामुळं मुंबईकरांना या समस्येतून सुटका मिळण्याचा दावा पालिकेनं केलाय.

Andheri subway flooded
मुंबईतील पाऊस (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 27, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दरवर्षी पावसाळ्यात मोगरा नाल्यामुळं अंधेरी सबवेमध्ये पाणी तुंबून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते. त्यावर तोडगा म्हणून अंधेरीतील सीझर रोड जंक्शनपासून जे. पी. रोडच्या उत्तरेकडील बाजूने अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सपर्यंत रस्त्यालगत नवीन पर्जन्य जलवाहिन्यांचे बांधकाम करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली असून, पुढे मोगरा नाल्याचे हे अतिरिक्त वळण जे. पी. रोडवरील सध्याच्या बॉक्स ड्रेनमध्ये विलीन केले जाणार असल्याची माहितीही पालिकेनं दिलीय. त्यामुळे येथे पाणी तुंबण्याची समस्या कमी होईल, असा पालिकेचा दावा आहे. या कामासाठी अंदाजे दोन कोटींपर्यंतचा खर्च अपेक्षित असल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे.

रिटेनिंग वॉल बांधली जाणार : अंधेरी पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा हा सबवे रेल्वे स्थानकाच्या जवळ आहे. गोखले पुलालगतचा हा मार्ग रेल्वे रुळांखालून जातो. सबवे असला, तरी हा भुयारी मार्ग नसून तो रस्त्याच्या वरच आहे. मात्र, दरवर्षी पावसाळ्यात अंधेरी सबवे जलमय होत असल्यानं त्याचा फटका रस्ते वाहतुकीला बसतो. याबाबत पालिका प्रशासनानं सांगितलं की, मोगरा नाल्याच्या काठावर रिटेनिंग वॉल बांधली जाणार असून, थर्मो मेकॅनिकली ट्रीटेड स्टील बारचा यात वापर केला जाणार आहे. सोबतच सर्व काँक्रीट कामांसाठी 'आरएमसी'चा वापर केला जाणार असून, बॉक्स ड्रेन आणि कल्व्हर्ट्स उभारले जातील.

bmc
मुंबई पालिका (ETV Bharat Reporter)

पुढील सहा महिन्यांत कामं पूर्ण होणार : अंधेरी सबवे मार्गावर काही झाडं देखील आहेत. या सबवेचे काम करताना मार्गात येणारी झाडं परवानगी घेऊन स्थलांतरित करावी लागतील, तसेच झाडांच्या परवान्याचे शुल्क कंत्राटदारालाच भरावे लागणार असल्याची माहिती देखील पालिकेनं दिलीय. सध्याच्या ड्रेनेजवरील ताण कमी होऊन पाणी तुंबण्याची समस्या कमी होईल. या प्रकल्पासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून, कामाची वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत संबंधित कंत्राटदाराला हे काम पूर्ण करायचे असल्याची माहितीही पालिकेनं दिलीय.

रुळांवर पाणी साचण्याचं प्रमाण कमी : पश्चिम रेल्वे देखील मागील काही वर्षांपासून पाणी साचण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करत असून, रुळांवर पाणी साचण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात पश्चिम रेल्वेला यश आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागानं दिली आहे. पश्चिम रेल्वेनं केलेल्या उपाययोजनांमुळं ग्रॅण्ट रोड, प्रभादेवी, माटुंगा रोड, माहीम आणि वांद्रे या स्टेशन परिसराची पाणी साचण्यातून मुक्तता झाली असून, मागील १० वर्षांमध्ये रुळांवर पाणी साचण्याची ठिकाणे बदलली आहेत. दक्षिण मुंबई परिसरातील रुळांऐवजी उपनगरांमध्ये पाणी साचत आहे, असे पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

तांत्रिक उपाययोजना राबवल्या : २०१५ च्या सुमारास ग्रॅण्ट रोड, प्रभादेवी, माटुंगा रोड, माहीम आणि वांद्रे या भागांमध्ये पाणी साचत होतं. मात्र, हे रोखण्यासाठी रेल्वेनं विविध तांत्रिक उपाययोजना राबवल्या. त्याचा परिणाम म्हणून या ठिकाणांपैकी बहुतेक समस्या पूर्णपणे सुटल्या आहेत. परंतु, आता वसई-विरार पट्ट्यात पाणी साचण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे पश्चिम रेल्वेने म्हटले आहे.

हेही वाचा -

  1. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जना आळा घालणं हे पालिका प्रशासनाचं कर्तव्यच, हायकोर्ट लवकरच अंतिम आदेश जारी करणार
  2. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडा तयार करा, राज्य सरकारचे सर्व महापालिका प्रशासनाला निर्देश

TAGGED:

BMC
ANDHERI SUBWAY
अंधेरी सबवे पाणी तुंबणे
मुंबई पालिका
ANDHERI SUBWAY FLOODED PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.