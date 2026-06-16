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चिंताजनक! मुंबईकरांवर वीस टक्के पाणी कपातीचं संकट, 'बीएमसी'च्या निर्णयाकडं लक्ष

अर्धा जून महिना संपला तरी पावसानं अजून हजेरी लावली नाही. त्यामुळं मुंबईकरांवर पाणी कपातीचं संकट आहे.

bmc water cut
फाईल फोटो - मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे धरण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 9:34 AM IST

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मुंबई - मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी आहे. अर्धा जून महिना संपला तरी अजूनही मुंबई व मुंबईच्या धरण क्षेत्रामध्ये पाऊस झाला नाही. यामुळे मुंबईकरांवर 20 टक्के पाणी कपातीचं संकट आहे. अशावेळी प्रशासन नक्की काय निर्णय घेतंय हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दहा टक्के पाणीसाठा शिल्लक - मिळालेल्या माहितीनुसार, धरणांमध्ये सरासरी 10 टक्के इतकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. 100 टक्के पाऊस झाला तरीही मुंबईकरांची पाण्याची गरज आणि मुंबईसाठीचा उपलब्ध पाणीसाठा याचा विचार केला तर 15 जूनपर्यंतच हे पाणी टिकतं. यंदा ही तारीख देखील निघून गेली आहे. अशात केवळ दहा टक्के पाणी हे धरणांमध्ये शिल्लक आहे.

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मुंबई पालिका इमारत (ETV Bharat Reporter)

मुंबई पालिकेला करावं लागणार नियोजन - दुसरीकडं मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातर्फे मंगळवारी याविषयीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत नक्की काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. आता राखीव साठा मुंबई महानगरपालिकेला मिळतो की पाणी कपात करण्यात येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. राज्य सरकारनं 31 ऑगस्टपर्यंतच पाण्याचं नियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. यामुळं नक्की कशा प्रकारचं नियोजन हे मुंबई महानगरपालिका प्रशासन भविष्यात करणार याकडे लक्ष असणार आहे.

"मुंबई महानगरपालिकेच्या एकंदरीत विकासाचा दृष्टिकोन लक्षात घेता, गारगाई धरण प्रकल्प आणि डिसॅलिनेशन प्रकल्प स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. मात्र, यंदाचं संकट हे पाऊस नसल्याचं आहे. अशावेळी विहिरी कशाप्रकारे पुनर्जीवित करता येतील याकडं प्रशासनानं लक्ष देण्याची गरज आहे. आपणही नागरिक म्हणून लवकरात लवकर पाऊस पडावा इतकी प्रार्थना करू शकतो." - प्रभाकर शिंदे, स्थायी समिती अध्यक्ष

राखीव साठा मिळणार की पाणी कपात होणार? - पाण्याचा राखीव साठा राज्य सरकारकडून पालिकेकडे घेण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय हा सध्या उपलब्ध दिसत नाहीये, अन्यथा मुंबई महानगरपालिकेला पाणी कपात ही 10 टक्क्यांवरून थेट 20 ते 25 टक्के करावी लागू शकते. 2009 आणि 2014 मध्ये अशीच पाणी कपात करण्यात आली होती.

पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी बोरवेल किंवा विहिरींचा वापर केला जाऊ शकतो. बांधकामं, उद्यानं यासाठी टँकरच्या पाण्याचा पर्याय म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. टेकड्यांवरील व डोंगरावरील वस्त्यांमध्ये पाणी कपातीचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळं या ठिकाणी देखील मुंबई महानगरपालिकेला नियोजन करावं लागणार आहे.

मुंबईकरांची वर्षभराची तहान अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुळशी या 7 धरणांच्या माध्यमातून भागवली जाते. ही धरणं मुंबई जवळच्या ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यात आहेत. शंभर ते दीडशे किलोमीटरवर असलेल्या या धरणांमधून मुंबईला रोज 3 हजार 850 तर वर्षाला 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो.

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TAGGED:

BMC WATER SHORTAGE
BHATSA UPPER VAITARNA DAM
मुंबई पाणी कपात संकट
मुंबई पालिका राखीव पाणीसाठा
BMC WATER CUT

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