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पालिकेच्या रुग्णालयातील कारभाराबाबत नगरसेविका अदिती खुरसंगेंची नाराजी; रुग्णासोबत घडलेला प्रकार सांगितला...

प्रभाग क्रमांक 11 च्या नगरसेविका डॉक्टर अदिती खुरसंगे यांना महापालिकेच्या रुग्णालयातील दुरावस्थेचा अनुभव आला.

Corporator Dr Aditi Khursange
नगरसेविका डॉक्टर अदिती खुरसंगे (ETV BHARAT Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 9:29 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 9:47 PM IST

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मुंबई : महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात आणि रुग्णालयांत गैरसोय होते, अशा प्रकारच्या तक्रारी कित्येकदा सर्वसामान्य नागरिक करत असतात. तर आम्ही आमच्या आरोग्यसेवेत सुधारणा करतोय, असं महानगरपालिका प्रशासनाकडून म्हटलं जातं. मात्र सोयी-सुविधांचा अभाव, अपुरे कर्मचारी आणि इतर समस्यांमुळे सर्वसामांन्यांना महापालिकेच्या दवाखान्यात-रुग्णालयात ताटकळत रहावं लागतं. तसेच उपचारांसाठी तासंतास प्रतिक्षा करावी लागते. मात्र नाईलाजाने हे सर्व सहन करावं लागतं. रुग्णालयात ओळख असल्यास तुलनेत उपचार लवकर होतात. तसेच धावपळ कमी प्रमाणात करावी लागते. त्यामुळे अनेक जण स्थानिक नगरसेवकांच्या ओळखीचा फायदा घेतात. तसेच नगरसेवकही रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, या उद्देशाने मदत करतात. अशीच मदत प्रभाग क्रमांक 11 च्या नगरसेविका डॉक्टर अदिती खुरसंगे यांनी त्यांच्या प्रभागातील रुग्णाला केली. मात्र खुरसंगे यांच्या परिचयातील रुग्णाला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वाईट अनुभव आला. याबाबत स्वत: खुरसंगे यांनी माहिती दिली.

नक्की प्रकरण काय? :- खुरसंगे यांनी आपल्या प्रभागातील व्यक्तीला उपचारासाठी पालिकेच्या शताब्दी रुग्णालयात पाठवलं होतं. मात्र खुरसंगे यांच्या जवळच्या रुग्णाचे रुग्णालयामध्ये अक्षरशः हाल झाले. खुरसंगेंनी त्यांनी पाठवलेल्या रुग्णासोबत काय काय झालं? याची सारी हकीकत 'ई टीव्ही भारत'सोबत बोलताना सांगितली.

"मी प्रभाग क्रमांक 11 मधून नगरसेविका आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची सत्ताधारी पक्षाची नगरसेविका आहे. तर माझ्या जवळच्या रुग्णाचे शताब्दी हॉस्पिटलमध्ये अक्षरशः हाल झाले", असं खुरसंगे म्हणाल्या.

"माझ्या अतिशय जवळच्या असणाऱ्या संबंधितांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला. त्यामुळे मी त्यांना उपचारांसाठी शताब्दी रुग्णालयात पाठवलं होतं. रात्रीची वेळ होती. त्यावेळी डॉक्टरांनी उपचाराऐवजी सलाईन दिली. त्यांच्यावर उपचार होणं गरजेचं होतं. मात्र डॉक्टरांनी तसं काहीही केलेलं नाही. तसंच सलाईन नीट लावली नाही. त्यामुळे दुखापत झाली आणि रक्त निघालं. त्यानंतरही कोणत्याही उपस्थित डॉक्टरांनी किंवा वॉर्ड बॉयने लक्ष दिलं नाही", अशी तक्रार खुरसंगे यांनी केली.

नगरसेविका डॉक्टर अदिती खुरसंगे (ETV BHARAT Reporter)

"रुग्णाला सकाळी सिटीस्कॅनसाठी घेऊन जायचं होतं. मात्र त्यासाठी रुग्णाला कोणत्याही कर्मचाऱ्याने मदत केली नाही. तसंच सकाळी आमच्याकडे बेड नाही, असं म्हणत रुग्णाला डिस्चार्ज देखील दिला. रुग्णासह त्यांच्या पत्नी होत्या. त्यांनी त्यांच्या पतीला (रुग्णाला) उचलून व्हीलचेअरवर ठेवलं. त्यानंतर त्या त्यांच्या पतीला सिटीस्कॅनला घेऊन गेल्या आणि परत बेडवर आणलं. हे सगळं त्या एकट्या पत्नीने केलं. अशावेळी त्या ठिकाणी असलेल्या वॉर्डबॉयने रुग्णाला मदत केली नाही," असंही खुरसंगे म्हणाल्या.

आरोग्य यंत्रणा जबाबदार :- "या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. याचबरोबर या प्रकरणात केवळ एखाद-दुसरी व्यक्ती जबाबदार नसून महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाची संपूर्ण यंत्रणा जबाबदार आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी", असं म्हणत खुरसंगे यांनी चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली.

आरोग्य समिती अध्यक्ष काय म्हणाले? :- खुरसंगे यांनी केलेल्या आरोपांवरुन ईटीव्ही भारतने आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळेस भांदिर्गे यांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचं म्हटलं. "संबंधित प्रकार अतिशय गंभीर असून धक्कादायक देखील आहे. या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश मी दिले आहेत", असं भांदिर्गे म्हणाले.

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Last Updated : August 18, 2026 at 9:47 PM IST

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SHATABDI HOSPITAL
नगरसेविका डॉक्टर अदिती खुरसंगे
SHATABDI HOSPITAL

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