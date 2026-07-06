महापौर रितू तावडे अन् किशोरी पेडणेकर आल्या एकत्र; BMC च्या वॉररूममध्ये नेमकं काय घडलं?
गेल्या काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवर एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या महापौर रितू तावडे आणि किशोरी पेडणेकर यांना प्रथमच मुंबई महापालिकेच्या वॉर रूममध्ये एकत्र पाहायला मिळालं.
Published : July 6, 2026 at 7:31 PM IST
मुंबई - भारतीय हवामान विभागानं मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केला असून, ताशी 80 ते 90 किमी वेगानं वादळी वारे वाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि माजी महापौर तथा विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सोमवारी (6 जुलै) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) वॉर रूमला संयुक्त भेट दिली.
तावडे-पेडणेकरांची एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका - गेल्या काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवर एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या रितू तावडे आणि किशोरी पेडणेकर यांना प्रथमच वॉर रूममध्ये एकत्र पाहायला मिळालं. यावेळी त्यांनी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला. पाहणीनंतर महापौर रितू तावडे आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबईकरांना सतर्क राहण्याचं आणि प्रशासनानं जारी केलेल्या सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं. आपत्कालीन परिस्थितीत राजकारण बाजूला ठेवून नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणं महत्त्वाचं असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
'दोघींनी मिळून परिस्थितीची पाहणी केली' : महानगरपालिकेत भाजपाप्रणित सत्ता स्थापन झाल्यापासून महापौर रितू तावडे आणि माजी महापौर तथा विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्यात सातत्यानं आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विविध मुद्द्यांवर दोघीही एकमेकींवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळालं. मात्र, मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोघींनी राजकारण बाजूला ठेवत बीएमसीच्या वॉर रूममध्ये एकत्रितपणे परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "मी आधी वॉर रूममध्ये पोहोचले होते. त्यानंतर महापौर आल्या आणि आम्ही दोघींनी मिळून परिस्थितीची पाहणी केली."
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडं कोसळणं, घरांच्या भिंती पडणं तसंच इतर दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांवरून काही दिवसांपूर्वी किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासन आणि महापौरांवर टीका केली होती. त्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी, किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर दालनात येऊन रेकी केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, या सर्व राजकीय वादांना बाजूला ठेवत सोमवारी दोघींनी बीएमसीच्या वॉर रूममध्ये एकत्रितपणे मुंबईतील पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत प्रशासनाच्या कामकाजाची पाहणी केली.
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