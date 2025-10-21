महापालिका जलतरण तलाव चालवणार खासगी भागीदारीनं : लोकांचा प्रतिसाद वाढवण्यासाठी निर्णय
मुंबई महापालिकेनं जलतरण तलाव खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीनं देण्यात आली.
Published : October 21, 2025 at 7:36 PM IST
मुंबई : महापालिकेच्या जलतरण तलावांचा वापर आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेनं सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीनं एकूण 10 जलतरण तलाव खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला. या उपक्रमात दादर-वडाळा विभागातील पूल वगळता इतर सर्व पूल खासगी संस्थेकडं सोपवले जाणार आहेत. यामागं महापालिकेचा उद्देश केवळ आर्थिक नाही, तर नागरिकांमध्ये जलतरणाची आवड वाढवणं, सोयीसुविधा सुधारणं आणि जलक्रीडा संस्कृतीला चालना देणं हा असल्याचं महापालिका प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
महापालिकेचे अनेक जलतरण पूल तोट्यात : या योजनेतून संस्था व महापालिका नफा अर्धा-अर्धा वाटून घेणार आहे. महापालिका सध्या जलतरण तलावांच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च करत असली, तरी त्यातून पुरेसा महसूल मिळत नाही. परिणामी अनेक पूल तोट्यात चालत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पीपीपी पद्धत ही दोघांनाही फायदेशीर ठरेल, असा महापालिका प्रशासनाला विश्वास आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना महापालिकेचे पूल कुठं आहेत, याचीच माहिती नसते. त्यामुळे जलतरणला अन्य खेळांइतका प्रतिसाद मिळत नाही. खासगी जलतरण तलावांप्रमाणं आधुनिक सुविधा देण्यासाठी महापालिकेनं प्रयत्न केले असले तरी, खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याची माहिती प्रशासनानं दिली आहे.
महापालिकेचे पूल हे दर्जेदार : महापालिकेचे पूल हे दर्जेदार असले, तरी जाहिरात आणि जनजागृतीचा अभाव आहे. संस्थांकडं व्यवस्थापन दिल्यास अधिक लोकांना या सुविधांचा लाभ मिळेल, असा महापालिका प्रशासनाला विश्वास आहे. महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या पुलांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांना सदस्य नोंदणी, प्रशिक्षण शिबिरं, स्पर्धा आणि कार्यक्रम आयोजित करण्याचा अधिकार असेल. मात्र दर आणि नियम महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना स्वस्तात आणि सुलभरित्या जलतरणाची सुविधा उपलब्ध होईल, तसेच महापालिकेचा आर्थिक ताणही कमी होईल, अशी माहिती महापालिकेनं दिली आहे.
मुंबईतील जलतरण संस्कृतीला नवसंजीवनी : या योजनेत समाविष्ट असलेले 10 पूल हे वांद्रे, अंधेरी, गोरेगाव, मुलुंड, चेंबूर, कांदिवली, माहीम, मालाड, दहिसर आणि भांडुप या विभागांतील आहेत. दादर-वडाळा विभागातील पूल मात्र महापालिकेकडेच राहणार आहेत. या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, संस्थांच्या कामगिरीवर नियमित लेखा परीक्षण केलं जाईल. महापालिकेच्या मते, हा उपक्रम मुंबईतील जलतरण संस्कृतीला नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असा विश्वास पालिका प्रशासनानं व्यक्त केला आहे. याबाबत बोलताना उपायुक्त अजितकुमार आंबी यांनी सांगितलं की, “महापालिकेचे जलतरण तलाव नागरिकांसाठी अधिक आकर्षक आणि वापरण्यायोग्य व्हावेत, यासाठीच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पद्धतीमुळे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल, सुविधा दर्जेदार होतील आणि लोकसहभागही वाढेल.” असं आंबी यांनी म्हटलं आहे.
