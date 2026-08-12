मुंबई महापालिकेच्या दत्तक वस्ती योजनेचा कायापालट; विरोधकांच्या टीकेला गणेश खणकरांचे चोख उत्तर!
गेल्या काही वर्षांपासून 'दत्तक वस्ती योजना' मुंबईत सुरू आहे. या योजनेमध्ये महत्त्वाचे बदल करून मुंबईकरांपुढे आणण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांतर्फे घेण्यात आलाय.
Published : August 12, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई : 'दत्तक वस्ती योजना' ही मुंबई महानगरपालिकेची महत्त्वाची योजना आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना मुंबईत सुरू आहे. यामध्ये झोपडपट्टी, चाळ या ठिकाणची साफसफाई केली जाते. मात्र प्रत्यक्षरित्या व्यवस्थित साफसफाई होत नाही, अशी तक्रार सर्वसामान्य मुंबईकर कित्येकदा करतात. या योजनेमध्ये महत्त्वाचे बदल करून मुंबईकरांपुढे आणण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांतर्फे घेण्यात आलाय. याविषयीची माहिती भाजपाचे गटनेते तथा सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली.
मुंबई स्वच्छता सेवा योजना : यावेळी बोलताना गणेश खणकर म्हणाले की, दत्तक योजनेमध्ये गडबड झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. यामुळे आता यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. या योजनेत बदल करून स्वच्छ मुंबईचं स्वप्न आता आपण बघू शकतो. 'मुंबई स्वच्छता सेवा योजना' असं या योजनेचं नाव असणार आहे. या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट मानधन मिळणार आहे. या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना जिओ टॅग लावण्यात येईल. याचबरोबर परिसरामध्ये येऊन स्कॅन देखील करावं लागणार आहे. पर्यायी कामगार योजनेचा लाभ घेतोय, मात्र काम करणार नाही असं होणार नाही. एकूण 980 संस्था या योजनेमध्ये काम करत होत्या. ठराविक संस्थांनाच हे काम दिलं जात होतं. मात्र आता अनुभवाची अट हे काम देताना कमी करण्यात येणार असून ज्या संस्था काम करण्यास उत्सुक आहेत त्यांनाही काम करता येणार आहे. त्यामुळे परीक्षांचा घोळ जसा झाला तसाच या योजनेचाही फज्जा उडण्याची शक्यताही बोलली जात आहे.
पुढे खणकर असंही म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना खासगी सोसायटीमध्ये विकास निधी वापरता येत नाही. अशावेळी ज्या सोसायटीया जुन्या आहेत आणि ज्या सोसायटीमध्ये कामाची गरज आहे, अशा ठिकाणी आम्ही नक्कीच नगरसेवकांना इथली विकास काम करता यावी यासाठी पुढाकार घेणार आहोत. याविषयीच्या प्रस्ताव आम्ही गटनेत्यांसमोर मांडणार आहोत.
नगरसेवकांना मिळणार टॅब? : दुसरीकडे नगरसेवकांना टॅब देण्यात येणार आहेत. याविषयी बोलताना खणकर म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेला हायटेक करण्याची गरज आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी जर मुंबई महानगरपालिकेला पेपरलेस करायचं असेल तर हा निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र आज जे आमच्यावर आरोप करतायेत ते हे विसरले की त्यांनी त्यांच्या काळातही नगरसेवकांना लॅपटॉप वाटले होते. आरोप करणाऱ्यांना करू द्या, मात्र आम्ही मुंबई महानगरपालिकेला हायटेक करणार आहोत. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर या मुंबई महानगरपालिकेच्या संजय राऊत होऊ बघत आहेत, असा टोलाही खणकरांनी लगावला.
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