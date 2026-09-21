मुंबई महापालिका आता भटक्या श्वानांची करणार क्यूआर कोड कॉलरनं गणना; जाणून घ्या काय होणार फायदा ?
क्यूआर कोड कॉलर तंत्रज्ञान वापरुन भटक्या श्वानांची गणणा करण्याचं मुंबई महानगरपालिकेनं ठरवलं आहे. यामुळे भटक्या श्वानांची ओळख पटवणं तसेच त्यांची डिजिटल नोंद ठेवता येणार आहे.
Published : September 21, 2026 at 6:25 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेनं क्यूआर कोड कॉलर तंत्रज्ञान वापरुन भटक्या श्वानांची गणणा करण्याचं ठरवलं आहे. या उपक्रमांतर्गत रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण आणि निर्मितीकरण झालेल्या भटक्या श्वानांची प्रत्यक्ष ओळख पटवणं तसेच त्यांची डिजिटल नोंद ठेवणं आणि मागोवा घेणं अधिक सुलभ होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि रिडलान एआय फाउंडेशन यांच्यात याबाबतचा करार करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली.
भटक्या श्वानांची क्यूआर कोड कॉलरनं करणार गणना : बृहन्मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी भटक्या श्वानांसाठी व्यापक प्रमाणावर रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवते. यापूर्वी लसीकरण झालेल्या श्वानांची ओळख रंगीत शाई अथवा तात्पुरत्या खुणांच्या माध्यमातून केली जात होती. मात्र या खुणा फीकट होणं अथवा नाहीशा होणं शक्य असल्यानं दीर्घकालीन ओळख आणि निरीक्षणामध्ये अडचणी येत होत्या. क्यूआर कोडयुक्त परावर्तित कॉलर वापरल्यामुळे आता लसीकरण आणि निर्बीजीकरण झालेल्या श्वानांची ओळख अधिक टिकाऊ पद्धतशीर आणि तंत्रशुद्ध पद्धतीनं करणं शक्य होईल, असं मुंबई महानगरपालिका पशु वैद्यकीय आरोग्य विभाग प्रमुख डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
भटक्या श्वानांचं करणार व्यवस्थापन : भटक्या श्वानांचं व्यवस्थापन आणि प्राणी जन्म नियंत्रण रेबीज प्रतिबंधक उपाययोजना आदी उपक्रमांचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच मुंबईला 2030 पर्यंत रेबीज मुक्त करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या दिशेनं महानगरपालिका तंत्रज्ञान आणि डिजिटल माहिती प्रणालीचा वापर करून क्षेत्रीय स्तरावरील निरीक्षण आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम करत आहे. या धर्तीवर हा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचं यावेळी डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशानुसार प्राणी कल्याणाच्या उद्देशानं महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनात अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा लवंगारे यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम राबवला जात आहे, असंही ते म्हणाले.
रेबीज निर्मूलन धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण : ही डिजिटल प्रणाली महानगरपालिका, प्राणी कल्याण संस्था, पशु वैद्यकीय पथक आणि इतर संबंधित घटकांमधील समन्वय बळकट करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. भविष्यात ही नोंदणी मुंबईच्या दीर्घकालीन रेबीज निर्मूलन धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण माहितीचा आधार ठरू शकते. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम विशेष महत्त्वाचा आहे.
लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करण्याची व्याप्ती : लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करण्याची व्याप्तीबाबत विश्वासहार्य आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे अवश्यक त्रुटी ओळखणं, पुराव्याच्या उपनियोजना अधिक प्रभावी करणं आणि रेबीज निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळणार आहे. यातून श्वानांमुळे होणाऱ्या रेबीजमुळे मानवी मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाला बळ मिळेल, असं यावेळी महानगरपालिका प्रशासनानं कळवलं आहे.
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