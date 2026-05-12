मुंबई महापालिकेत आता मंत्रालयासारखी प्रवेश व्यवस्था; लवकरच ‘डीजी एन्ट्री’ प्रणाली लागू होणार
Published : May 12, 2026 at 7:43 AM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत आता मंत्रालयाच्या धर्तीवर डीजी प्रवेश पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती सभागृह नेते तथा भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांनी दिली. मंत्रालय सचिवालयात ज्या पद्धतीनं डीजी प्रवेश प्रणालीद्वारे येणाऱ्या व्यक्तींची नोंद केली जाते, त्याच धर्तीवर ही व्यवस्था मुंबई महानगरपालिकेतही लागू केली जाणार आहे. पालिकेत येणारी प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या कामासाठी आली आहे? ती कोणाला भेटणार आहे? याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध असणं आवश्यक असल्याचं गणेश खणकर यांनी सांगितलं. या नव्या प्रणालीमुळे पालिका मुख्यालयातील सुरक्षा आणि प्रवेश नियंत्रण अधिक सक्षम होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'नालेसफाईचा आढावा घेणार' : याचबरोबर मुंबईतील नालेसफाईच्या कामांबाबत बोलताना खणकरांनी मुंबई पूर्व उपनगरात मुलुंडपासून नालेसफाईच्या पाहणी दौऱ्याला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. या पाहणी दौऱ्यात पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम, आमदार मिहिर कोटेचा, आमदार पराग शाह, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे तसेच प्रभाग अध्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत.
नालेसफाईची कामं प्रत्यक्षात कशी सुरू आहेत, हे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा दौरा आयोजित करण्यात आल्याचं गणेश खेडकर यांनी सांगितलं. यावर्षीची नालेसफाई मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक चांगली होईल, असा दावाही त्यांनी केला.
निधी वाटपात भाजपा-शिवसेनेला प्राधान्य? : महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला निधी वाटपात प्राधान्य दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना गणेश खणकर म्हणाले की, "शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची सत्ता असताना विश्वनाथ महाडेश्वर, विशाखा राऊत आणि रमेश कोरगावकर यांना किती निधी मिळाला याची आकडेवारी ही काहीशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आम्ही फक्त मागच्या पानावरून कामकाज पुढे नेण्याचं काम केलं आहे. आम्ही मुंबईकरांसाठी बांधील आहेत. आम्ही मुंबईकरांसाठीच काम करणार आहोत".
खणकरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 ते 2022 या कालावधीत स्थायी समिती अध्यक्षपदावर असताना रमेश कोरगावकर यांना एकूण 312 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. तसेच विशाखा राऊत यांना 222 कोटी रुपयांचा, तर महाडेश्वरांना 210 कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.