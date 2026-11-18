अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे वडिलोपार्जित घर पाडणार; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीएमसीची तयारी सुरू
मुंबई महानगरपालिकेच्या सी विभाग कार्यालयाने 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात अधिकृत नोटीस जारी केली होती.
Published : November 18, 2026 at 7:34 PM IST
मुंबई : कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजार परिसरातील वडिलोपार्जित घर आणि संबंधित इमारतीवर अखेर मुंबई महानगरपालिकेकडून तोडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ही इमारत जीर्ण आणि धोकादायक झाल्याने ती पाडण्याची तयारी महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सी विभाग कार्यालयाने 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात अधिकृत नोटीस जारी केली होती. त्यानुसार आज किंवा उद्या म्हणजेच 18 किंवा 19 नोव्हेंबर रोजी इमारतीच्या तोडकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, तोडकामादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच या इमारतीतील प्रार्थना सभागृहाचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी ठिकाणी जाण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दाऊद इब्राहिमच्या भेंडी बाजारातील वडिलोपार्जित घरावर होणाऱ्या या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तोडकामाची तयारी सुरू :
मुंबईच्या भेंडी बाजार परिसरातील दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाशी संबंधित इमारतीवर मुंबई महानगरपालिका कारवाई करणार आहे. याबाबत मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाची कारवाई योग्य असल्याचं सांगितलं. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हायलाच हवी. प्रशासकीय बाब असल्याने प्रशासन आपले काम योग्य पद्धतीने करेल, असंही त्या म्हणाल्या.
भेंडी बाजार परिसरातील या इमारतीचा संबंध कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाशी असल्याचे सांगितलं जातं. दाऊदचे वडिलोपार्जित घर आणि कार्यालय याच ठिकाणी असल्याची माहिती आहे. तसेच 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट कटाशीही या ठिकाणाचे संबंध जोडले जातात. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगरपालिकेने इमारतीवर तोडकामाची तयारी सुरू केली आहे. 18 आणि 19 नोव्हेंबर या दोन दिवसांत ही कारवाई होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. या कारवाईनंतर दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाशी संबंधित या इमारतीचे अस्तित्व कायमचे संपुष्टात येणार आहे.