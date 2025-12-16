निवडणुकीच्या अनुषंगानं पालिकेकडून २ हजार १०३ अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई, आचारसंहितेचं पालन करण्यासाठी पालिकेची मोहीम
महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली असून निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : December 16, 2025 at 8:20 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 8:41 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर महानगरपालिका क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता तत्काळ लागू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचं काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पालिका प्रशासनानं आजपासून नियमबाह्य आणि अनधिकृतरीत्या लावण्यात आलेले फलक आणि बॅनर हटवण्यास सुरुवात केली आहे. आज एका दिवसात एकूण २,१०३ राजकीय जाहिरात फलक, बॅनर्स, स्टिकर्स, होर्डिंग, चिन्हे, ध्वज, फलक तसंच भिंतीवरील राजकीय जाहिराती आणि तत्सम साहित्य हटवण्यात आल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे.
आचारसंहितेची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची : सदर कारवाई महानगरपालिकेच्या अनुज्ञप्ती विभागामार्फत युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आल्याचं प्रशासनानं म्हटलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि समतोल राखण्यासाठी आचारसंहितेची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याची माहिती, पालिकेच्या सहआयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली. कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनानं वेळेत प्रतिबंधात्मक उपाय राबवले आहेत. सर्वांनी नियमांचं पालन करणं अपेक्षित आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कुठेही राजकीय स्वरूपाचे जाहिरात फलक, होर्डिंग किंवा फ्लेक्स राहू नयेत, यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन तातडीनं ही कारवाई करण्यात येत आहे. पुढील काळातही यात सातत्य राहणार असल्याचं सहआयुक्त जोशी यांनी सांगितलं.
नियमबाह्य फलक हटवण्याची मोहीम युद्धपातळीवर : पालिकेच्या उपायुक्त चंदा जाधव म्हणाल्या, “महानगरातील प्रमुख चौक, मुख्य रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे तसंच शासकीय इमारतींच्या परिसरात लावण्यात आलेले अनधिकृत, नियमबाह्य जाहिरात फलक, फ्लेक्स आदी तत्सम बाबी हटवण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यात येत आहे. ही कारवाई करताना संबंधित राजकीय पक्ष, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी महापालिकेला सहकार्य करावं, तसंच पुढील काळात कोणत्याही स्वरूपात आचारसंहितेचा भंग होईल असं साहित्य लावू नये.”
