शिवाजी पार्कातील दोन अजस्त्र अनधिकृत होर्डिंग्जवर अखेर मुंबई महापालिकेचा हातोडा

मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात अनधिकृत जाहिरात फलक लावण्यात आल्यानं मोठी टीका करण्यात येत होती. या प्रकरणी अखेर महापालिकेनं या फलकावर हातोडा चालवला आहे.

BMC Struked Down Illegal Hoardings
मुंबई महापालिका
ETV Bharat Marathi Team

January 31, 2026

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या 'शिवतीर्थ' समोरच छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात अनधिकृतपणे जाहिरात फलक उभारण्यात आले होते. उभारलेल्या दोन भल्यामोठ्या अजस्त्र जाहिरात फलकावर अखेर कारवाई करण्यात आली. अत्यंत धोकादायक पद्धतीनं लोखंडी सांगाड्यावर हे महाकाय जाहिरात फलक उभारण्यात आले होते. या प्रकरणी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात महापालिकेच्या तक्रारीवरून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या फकलांची माहिती मिळताच महापालिका प्रशासनानं जाहिरात फलक व लोखंडी सांगाडा क्रेनच्या मदतीनं तातडीनं मैदानातून हटवला आहे.

काय आहे प्रकरण : दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानातील प्रवेशद्वार क्रमांक 5 जवळ अनधिकृतपणे क्रिकेटशी संबधित दोन अजस्त्र होर्डिंग लावण्यात आले होते. सुमारे 20 बाय 20 फूट आकाराच्या या फलकांसाठी दोन्ही ठिकाणी लोखंडी सांगाडा जमिनीवरच उभारून त्यावर ही होर्डिंग लावण्यात आली. या होर्डिंग्जवर एका जगप्रसिद्ध स्पोर्टस् ब्रँडचा लोगो आणि घोषवाक्य लिहिण्यात आलं होतं. यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या ‘जी उत्तर’ प्रशासकीय विभागाकडून संबंधित जाहिरातदार अभिषेक चव्हाण यांना गुरूवार 29 जानेवारी रोजी रितसर नोटीस बजावण्यात आली. हे अनधिकृत होर्डिंग आणि लोखंडी सांगाडा तत्काळ हटवण्याचे या नोटीसमधून निर्देश देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी तसं न केल्यामुळे शुक्रवार 30 जानेवारी रोजी पालिकेनं शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली.

मुंबई पोलीसांकडून फौजदारी गुन्हा दाखल : या तक्रारीवरून सार्वजनिक मालमत्तेचं विद्रुपीकरण केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा, बीएमसी कायदा 1888 च्या कलम 3 व 4 सह भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223, 328 आणि 471 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. महापालिकेच्या ‘जी उत्तर’ विभागानं यावर तोडक कारवाई करत हे फलक आणि वापरलेलं लोखंडी साहित्य साहित्य जप्त केलं. इथं आयोजित एका कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी हे जाहिरात फलक उभारण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. शिवाजी पार्कात वॉकला येणाऱ्या रहिवाशांनी याबाबत सोशल मीडियावरही तक्रारी देत पोस्ट केल्या होत्या. ज्यात हे जाहिरात फलक धोकादायक असल्याचंही म्हटलेलं होतं.

दोषींवर कठोर कारवाई करणार : महापालिका प्रशासन यासंदर्भात ईटीव्ही भारतनं महापालिकेशी संपर्क साधला असता. जी उत्तर प्रशासकीय विभागाचे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते यांनी सांगितलंय की, "जाहिरातदारांनी सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे होर्डिंग लावून परिसराचं विद्रुपीकरण केलं. तसेच धकादायकपणे याची उभारणी केल्याबद्दल संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही. अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात महापालिकेची कारवाई यापुढंही नियमितपणे सुरूच राहील."

संपादकांची शिफारस

