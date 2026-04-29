मुंबईत पावसाळा पूर्व कामांची लगबग : महानगरपालिकेनं 26 हजार 672 झाडांच्या फांद्यांची केली छाटणी

मुंबई महापालिकेच्या उद्यान विभागानं पावसाळापूर्व कामांना सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या वतीनं आतापर्यंत धोकादायक झाडांच्या फांद्या छाटण्याचं काम सुरू केलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 6:03 PM IST

मुंबई : महानगरपालिकेच्या हद्दीत पालिकेतर्फे पावसाळा पूर्व कामांचा भाग म्हणून आतापर्यंत 26 हजार 672 झाडांच्या फांद्यांची छाटणी पूर्ण केली आहे. याचबरोबर 313 धोकादायक झाडांची देखील छाटणी केली आहे. दुसरीकडं शासकीय आणि खासगी संस्थांच्या हद्दीतील वृक्ष छाटणीबाबत साडेसात हजारहून अधिक नोटीस पाठवल्या आहेत.

धोकादायक झाडांच्या छाटणीला सुरुवात : मिळालेल्या माहितीनुसार, मान्सून पूर्व कामांचा भाग म्हणून महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागानं मुंबईतील धोकादायक झाडांच्या छाटणीला सुरुवात केली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात येणाऱ्या वाऱ्यामुळे झाडं पडणं, फांद्या तुटणं अशा प्रकारच्या घटना घडतात. या घटनांमुळे आतापर्यंत अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. झाड अंगावर पडून झालेल्या जखमींची संख्या देखील मोठी असते. अशावेळी झाडांची योग्य पद्धतीनं छाटणी केल्यास या घटना टळू शकतात. यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाकडून कामगार, कर्मचारी व कंत्राटदारांद्वारे वृक्ष छाटणी करण्याची परवानगी देण्यात येते.

मुंबईत आतापर्यंत 92 हजार 227 झाडांचे सर्वेक्षण : वृक्ष छाटणीच्या अनुषंगानं मुंबईत आतापर्यंत 92 हजार 227 झाडांचं एकूण सर्वेक्षण करण्यात आलं. यापैकी 29 हजार 672 झाडांची छाटणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक छाटणी ही गोरेगावमध्ये झाली आहे. गोरेगावमध्ये एकूण 2400 झाडांची छाटणी करण्यात आली आहे. यामध्ये 15 धोकादायक झाडांचा समावेश होता. दरम्यान खासगी आस्थापना व सोसायटीच्या हद्दीतील झाडांच्या छाटणीसाठी उद्यान विभागानं 7 हजार 978 नोटीस बजवली आहे. तर रेल्वे हद्दीतील 34 झाडांच्या छाटणीबाबत महानगरपालिकेनं रेल्वे प्रशासनाला परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडं महानगरपालिका प्रशासनानं नागरिकांना सुरक्षेतेचा उपाय म्हणून जोरदार वारा किंवा पाऊस सुरू असताना झाडाखाली आसरा घेणं टाळण्याचंआवाहन केलं आहे. याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेनं एकूण 92 हजार 277 झाडांचे सर्वेक्षण केलं आहे. यापैकी 313 झाडे धोकादायक अवस्थेत असल्याचं आढळून आलं. यातील सर्वाधिक झाडं हे वडाळा माटुंगा भागात आहेत. ज्यांची संख्या 23 आहे. तर मुंबईतील 17 धोकादायक झाडांची छाटणी करण्याचं काम शिल्लक असून तेही लवकरच करण्यात येईल अशी माहिती समोर आली आहे. याविषयी बोलताना मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, "पावसाळापूर्व खबरदारीची उपायोजना म्हणून प्रशासनातर्फे हे काम हाती घेण्यात आलं आहे. लवकरच फांद्या छाटणीचं काम पूर्ण होईल."

