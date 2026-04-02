अखेर गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्प होणार..! स्थायी समितीमध्ये मंजुरी, उबाठा अन् काँग्रेसचा विरोध

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या गारगाई प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

Gargai Dam Project
मुंबई महापालिका (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 1:01 PM IST

मुंबई : गेल्या १४ वर्षापासून रखडलेला बहुचर्चित गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला बुधवारी अखेर स्थायी समितीमध्ये मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, असा दावा यावेळी उबाठा पक्ष व काँग्रेसनं केला. यामुळे प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. पण स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ही मागणी फेटाळत प्रस्ताव बहुमतानं मंजूर केला. यामुळे गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्प साकारण्याचा मार्ग पूर्ण झाला आहे.

गारगाई व पिंजाळ पाणीपुरवठा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय : चितळे कमिटीच्या शिफारसीनुसार मुंबई महानगरपालिकेनं 2011 यावर्षी पूर्व वैतरणा नदीवर गारगाई व पिंजाळ पाणीपुरवठा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे एकही प्रकल्प सत्यात उतरला नाही. अखेर राज्यातील सत्ताधारी भाजपा शिवसेना महायुतीच्या निर्देशानुसार मुंबई महानगरपालिकेनं गारगाई प्रकल्पाचं काम हाती घेण्याच्या निर्णय घेतला. तसा प्रस्तावही स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आला होता. पण प्रकल्पासाठी करण्यात येणारा खर्च जास्त असून प्रकल्प साकारताना पर्यावरणाची काळजी घेण्यात आली नसल्याचा आक्षेप उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस पक्षानं घेतला. यावेळी प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून नव्यानं सादर करावा अशी मागणी करण्यात आली. पण मुंबईतील पाण्याचा तुटवडा लक्षात घेता प्रस्ताव मंजूर करणं आवश्यक असल्याचं सभागृह नेते गणेश खेडकर यांनी स्पष्ट केलं

बहुमताच्या जोरावर गारगाई प्रकल्प मंजूर : अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दप्तरी टाकण्याची सूचना मतास टाकली व बहुमताच्या जोरावर ती फेटाळून लावली. यानंतर मूळ प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला. त्यानंतर बहुमताच्या जोरावर गारगाई प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये गारगाई नदीवर 69 मीटर उंचीचे व 979.4 मीटर लांबीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या धरणातील पाणी मुंबईत आणण्यासाठी 1.6 किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. यासह अन्य पायाभूत सुविधाही उभारल्या जाणार आहेत. गारगाई प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात ओघदे गावाजवळ विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे जे वनाचं नुकसान होणार आहे, ते वन चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व्याग्र प्रकल्पाजवळ उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 670 हेक्टर जमीन यासाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे वाडा तालुक्यातील ओगदे व खोदाडे गावं पूर्णपणे बाधित होणार आहेत. तिळमाळ, पाचघर, फणसगाव व आमले ही गावं अंशतः बाधित होणार आहेत. या गावाचं पुनर्वसन आजूबाजूच्या परिसरात करण्यात येणार आहे. गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्पामुळे मुंबई शहराला दररोज सुमारे 440 दशलक्ष लिटर पाणी अधिकचं मिळणार आहे. यामुळे मुंबईला दररोज मिळणाऱ्या पाण्यामध्ये वाढ होणार असून मुंबईकरांना दररोज सरासरी सुमारे 4400 दशलक्ष लिटर इतकं पाणी उपलब्ध होणार आहे.

