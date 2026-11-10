मुंबईत आगीच्या घटनांनंतर 25 नोव्हेंबरपर्यंत रॉकेट फटाक्यांवर बंदी
मुंबई महानगरपालिका हद्दीमध्ये रॉकेट व तत्सम आकाशात उडणाऱ्या फटाक्यांचा वापर करण्यास पूर्णतः प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
Published : November 10, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : मुंबईमध्ये झालेल्या अग्नितांडवानंतर अखेर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला जाग आली असून, मुंबईमध्ये रॉकेट आणि तत्सम फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश मुंबई महानगरपालिकेने जारी केला आहे. 25 नोव्हेंबरपर्यंत मुंबईमध्ये सर्व फटाक्यांवर अधिकृतरीत्या बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मते, मुंबई शहर व उपनगरांमध्ये फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या अनेक घटना गेल्या दोन दिवसांत घडल्या.
विशेषतः रॉकेट व तत्सम आकाशात उडणारे फटाके, त्यांचे जळालेले अवशेष इमारतींच्या छतावर, बाल्कनींमध्ये किंबहुना खिडक्यांमध्ये पडून व ज्वलनशील साहित्यामध्ये मिसळल्याने आग लागण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरातील दाट लोकवस्ती, इमारती, उंच इमारती, झोपडपट्टी क्षेत्र, अरुंद रस्ते, वाहनतळे तसेच व्यावसायिक व निवासी इमारतींची घनता लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या फटाक्यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ही तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवली असल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे.
फटाके फोडले तर काय कारवाई होणार?
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 41 (ए) (सुधारित), कलम 26 (2), कलम 30 व 34 (एम) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून अध्यक्ष, शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांच्याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे, असे मुंबई महानगरपालिकेने सांगितले आहे.
"मुंबईमध्ये जर अशा आगीच्या घटना रोखायच्या असतील, तर रॉकेटवर बंदी घालण्यात यावी, याबाबतचे पत्र मी परवाच महानगरपालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार महानगरपालिकेने हे आदेश काढले आहेत. माझ्या प्रभागामध्ये देखील अशीच आग लागली होती. स्थानिक मुलांमुळे ती आग पसरली नाही", असे मुंबई महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी सांगितले.
"फटाक्यांवर बंदी आणण्यापेक्षा फटाके बनणारच नाहीत याकडे भविष्यात लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही दिवसांपूर्वी दिया मिर्झा यांनी देखील फटाके फोडू नका असे आवाहन करणारा व्हिडिओ मुंबईकरांसाठी बनवला होता आणि महापालिकेने तो सोशल मीडियावर टाकला होता. मात्र, नंतर तो महापालिकेतर्फे काढून टाकण्यात आला आणि आता मुंबई महानगरपालिका देखील असेच आदेश काढत आहे. ही मुंबई महानगरपालिकेची सर्कस आहे. या सर्कसमध्ये विदूषक कोण आणि हातात हंटर घेऊन बसलेला कोण, हे देखील कळत नाहीये. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने एका विषयावर ठाम असणे फार गरजेचे आहे", अशी टीका मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली.