पांढऱ्या पट्ट्यांचा वाद घाटकोपरमधून थेट दादरमध्ये, मनसेच्या अल्टिमेटमनंतर बीऐमसीनं हटवला पट्टा
मुंबईतील घाटकोपर येथील पांढऱ्या पट्टीचा वाद आता दादरमध्ये पोहोचला असून, मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर दादरमधील पांढऱ्या पट्ट्या हटवण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
Published : June 13, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई : घाटकोपर परिसरातील एका सोसायटीत जैन मुनींच्या आगमनासाठी रस्त्यावर मारण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्ट्यांवरून सुरू झालेला वाद आता दादरपर्यंत पोहोचला आहे. दादर पश्चिम येथील बाबरेकर मार्गावरील जैन मंदिर परिसरात रस्त्यावर अशाच प्रकारचे पांढरे पट्टे मारण्यात आल्याचं लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) यावर तीव्र आक्षेप घेतला.
मनेचा बीएमसीला अल्टिमेटम : या पांढऱ्या पट्ट्यांवरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबईतील दादर पश्चिममधील डीएस बाबरेकर मार्गावरही असेच पांढरे पट्टे मारल्याचं लक्षात येताच मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पांढऱ्या पट्ट्यांवरुन जोरदार आक्षेप घेतला. दादर पश्चिम येथील बाबरेकर मार्गावर असलेल्या जैन मंदिराच्या बाजूच्या लेनमध्ये हा पट्टा मारण्यात आला होता. मंदिरापासून ते गोकुळधाम इमारतीपर्यंत हा पट्टा जात होता. यावरून मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडेंनी पालिकेला थेट इशारा देत दुपारी 3 वाजेपर्यंत दादरमधील पांढरे पट्टे हटवले नाहीत तर या पांढऱ्या पट्ट्यांवर आम्ही काळा रंग मारु, असा धमकीवजा इशारा दिला होता.
मनसेच्या भूमिकेनंतर पालिकेची कारवाई : संदीप देशपांडे यांच्या इशाऱ्यानंतर महापालिकेने तातडीने कर्मचारी पाठवून रस्त्यावरील पांढरे पट्टे हटवण्याची कारवाई सुरू केली. या वेळी संदीप देशपांडे स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. तसेच पोलीस अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे अधिकारीही तेथे हजर होते.
घाटकोपरमधील वादाचे पडसाद दादरमध्ये : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर युट्यूबर प्रसाद वेदपाठक यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयाची मोठी चर्चा सुरू आहे. घाटकोपरमधील कैलास अव्हेन्यू सोसायटीमध्ये जैन धर्मगुरू आणि साध्वींच्या आगमनासाठी रस्त्यावर पांढऱ्या रंगाचा पट्टा काढण्यात आला होता. सोसायटीतील काही रहिवाशांनी याला विरोध दर्शवला होता. माध्यमांमध्ये हा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर संबंधित पट्ट्यावर लाल-पिवळे पट्टे मारून वाद मिटविण्यात आला. प्रसाद वेदपाठक यांनी सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक परंपरांचे पालन करण्यास आक्षेप घेत हा प्रकार थांबवण्याची मागणी केली होती.
प्रसाद वेदपाठकच्या जिवाला धोका : या प्रकरणानंतर प्रसाद वेदपाठक यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा केलाय. काही व्यक्ती आपला पाठलाग करत असल्याचं सांगत त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदतीचं आवाहन केलंय. दरम्यान, प्रसाद वेदपाठक यांनी शुक्रवारी मनसेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांची भेट घेतली. यानंतर अविनाश जाधव यांनी, "मनसे तुझ्यासोबत आहे. तुम्हाला काहिही होणार नाही," असा शब्दही दिला. आमची बांधिलकी जनतेशी आहे. तुम्ही जो आवाज उठवलाय, तो एका वृती विरोधात आहे. योग्य गोष्टीच्या मागे मनसे नेहमीच उभी राहणार. आम्ही मतांसाठी नाही तर अस्मितेसाठी लढतो, असंही अविनाश जाधव म्हणाले.
भाजपा नेत्याची पोलिसांत तक्रार : मात्र घाटकोपरमधील सोसायटीत जैन साधूंच्या सुरक्षिततेसाठी मारण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्ट्यांवर आक्षेप घेताना सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठकनं 'जैन जिहाद' असा आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग केला होता. याप्रकरणी धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल आणि सामाजिक शांतता भंग केल्याबद्दल भाजपा नेते तथा माजी नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी पोलीस उपायुक्तांची भेट घेत त्याच्याकडे प्रसाद वेदपाठक यांच्याविरुद्ध अधिकृत तक्रार दाखल केली. तसेच याप्रकरणी योग्य ती कायदेशीर कारवाईची मागणी देखील केली आहे.
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