मुंबईला 95 टक्के पाणीसाठा, तरीही चिंता भविष्याची! BMC नं केलं काटेकोर नियोजन
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या 95% पाणीसाठा उपलब्ध असला तरी आगामी 2027 मधील पाणी साठ्याचे नियोजन महानगरपालिकेसमोर आव्हान ठरणार आहे.
Published : October 8, 2026 at 6:58 AM IST
मुंबई - मुंबईकरांच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि तशी चिंतेची बातमी आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या 95% पाणीसाठा उपलब्ध असला तरी आगामी 2027 मधील पाणी साठ्याचे नियोजन महानगरपालिकेसमोर आव्हान ठरणार आहे. याचे कारण म्हणजे हवामानातील बदल, पावसाचे बदलते प्रमाण आणि वाढती पाण्याची मागणी लक्षात घेता उपलब्ध पाळीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज आता प्रशासनासमोर आहे.
दुसरीकडे मुंबईकरांनी यासाठी आतापासूनच पाण्याचा अपव्यय टाळून पाण्याची बचत करावी, असे आवाहन महापौर रितू तावडे यांनी नुकतेच केले
अप्पर वैतरणा धरणामध्ये 96.60% पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
मोडक सागर धरणामध्ये 70.30% पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
तानसा धरणामध्ये 92 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
मुद्दे व इतरडा धरणामध्ये 99% पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
भातसा धरणामध्ये 97% तर विहार धरणामध्ये 100% टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
तुलसी धरणात 97.40% इतका पाणी साठा उपलब्ध आहे
एकंदरीत बघता आजच्या स्थितीनुसार, मुंबईमध्ये 94.60% इतका पाळी साठा उपलब्ध आहे.
2027 मध्ये पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता - मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने स्थायी समिती सदस्य आणि पत्रकारांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या तलाव पाहणी दौऱ्यात महापौरांनी भविष्यातील पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा असला तरी देखील 2027 मध्ये पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 10 टक्के पाणीपुरवठा राखीव ठेवायचा की नाही याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करून प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
34% पाणी हिशोबाबाहेर - मुंबईत सध्या पाणी कपात सुरू असताना पाणी गळती आणि चोरीचा मुद्दाही उपस्थित होत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा मुंबई शहराला दररोज करण्यात येत असताना यापैकी तब्बल 34% पाणी हिशोबाबाहेर जात असल्याची बाब समोर आली आहे. जलवाहिन्यांची गळती, अनधिकृत नळ जोडण्या, पाणी चोरी तसेच मीटरिंगमधील त्रुटींमुळे हे पाणी वाया जात असल्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी प्रशासनाकडे पाण्याचा नेमका हिशोब मागितला असून गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी तातडीचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईला पाण्याची गरज किती? - मुंबई शहरामध्ये एकूण 1 कोटी 34 लाख लोक वास्तव्यास आहेत. या नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग 24 तास काम करत असतं. मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण 120 किलोमीटर पाईपलाईन आहेत. तर 40 किलोमीटर टनेल आहेत, म्हणजेच बोगदे आहेत. मुंबईची सध्याची दैनंदिन पाण्याची गरज सुमारे 4600 दशलक्ष लिटर आहे. त्यासाठी धरणांमधून दररोज सुमारे 4 हजार 800 दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. यापैकी सुमारे 3100 दशलक्ष लिटर पाणी प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
काँग्रेसचे गटनेते व सध्या विरोधी बाकावर बसलेले अश्रफ आझमी हे देखील या दौऱ्याला आले होते. या दौऱ्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबई समोरचं संकट मोठं आहे. आज पाण्याची उपलब्धता जरी दिसत असली तरी भविष्याचं नियोजन करणं महत्त्वाचं आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे काय म्हणाले? - दुसरीकडे मुंबईतील सुमारे 2200 इमारतींची बांधकामं सुरू आहेत. यामुळे या बांधकामांसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागतं. याचबरोबर पिण्याच्या व्यतिरिक्त किंबहुना घर कामाव्यतिरिक्त देखील मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज मुंबईमध्ये असते. अशावेळी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाईल व इतर सर्व कामांना कशाप्रकारे पिण्याव्यतिरिक्तचं पाणी उपलब्ध करता येऊ शकेल यावर काम करत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना सांगितले. याचबरोबर मुंबईच्या धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने त्याची क्षमता कमी होत असल्याचा मुद्दाही यावेळी त्यांनी बोलून दाखवला.
नवीन उदंचन केंद्र - मुंबईच्या पाणीपुरवठा विभागाने पंपिंग क्षमता वाढवण्याचे काम हाती घेतले आहे. भिवंडीतील पिसा येथील 455 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे नवीन उदंचन केंद्र उभारण्यात येत असून या प्रकल्पाचे सुमारे 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. विद्यमान केंद्रांवरील ताण कमी करण्याबरोबरच भविष्यात एखाद्या केंद्रात तांत्रिक बिघाड झाल्यास मुंबईचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हे अतिरिक्त महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे.