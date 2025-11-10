भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी महानगरपालिका ॲक्शन मोडवर; न्यायालयाचे आदेश प्रत्यक्षात राबविणं अशक्य, अबोध अरस यांची माहिती
महापालिकेनं केलेल्या श्वानगणनेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत सुमारे 90 हजार 600 भटके कुत्रे आहेत. परंतु त्यांच्यासाठी मुंबईत केवळ आठ शेल्टर असल्याचं महापालिका प्रशासनानं मान्य केलं आहे.
Published : November 10, 2025 at 7:40 PM IST
मुंबई : भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या व त्यांचे लहान मुलांवरील हल्ले लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांना एका शेल्टरमध्ये जमा करण्याचे आदेश देशभरातील सर्व आस्थापनांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ॲक्शन मोडवर आलं असून, अपुऱ्या जागेत भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर कसे करता येईल? याचे प्रयत्न पालिकेत प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहेत. महापालिकेनं केलेल्या श्वानगणनेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत सुमारे 90 हजार 600 भटके कुत्रे आहेत. परंतु त्यांच्यासाठी मुंबईत केवळ आठ शेल्टर असल्याचं महापालिका प्रशासनानं मान्य केलं आहे.
वॉर्ड-स्तरीय सर्वेक्षण जाहीर : सर्वोच्च न्यायालयानं 7 नोव्हेंबरला सर्व भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर शेल्टर म्हणजेच आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुलांमधून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ काढून टाकून त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेनं वॉर्ड-स्तरीय सर्वेक्षण जाहीर केलं असून, या सर्वेक्षणात भटक्या कुत्र्यांसाठी नवे शेल्टर कोणत्या ठिकाणी बांधता येईल, याच्या संभाव्य ठिकाणांचे माहिती घेतली जाणार आहे. महापालिकेकडे सध्या केवळ पशु जन्म दर नियंत्रण केंद्रे असून, इथं केवळ भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि त्यांना रेबीजचे इंजेक्शन दिलं जातं. त्यानंतर या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडून दिलं जातं. त्यामुळं भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभारायची झाल्यास विद्यमान मालमत्तांचे रूपांतर करून उभाराव्या लागतील, असे महापालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे.
आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव : महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मुंबईत महालक्ष्मी, शिवडी, परळ, देवनार, मालाड आणि मुलुंड इथं एकूण आठ निवारा केंद्र आहेत. मात्र, या निवारा केंद्राची क्षमता फारच कमी असून, या केंद्रांमध्ये दीर्घकालीन निवासस्थानांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. कुत्र्यांसाठी घरं, खेळती हवा आणि त्यांना फिरण्यासाठी पुरेशी मोकळी जागा नसल्याचा समावेश होता. परिणामी एकतर नवीन श्वान निवारागृहे बांधावी लागतील किंवा विद्यमान संरचनांचे नूतनीकरण करावं लागेल, असं प्रशासनानं म्हटलं आहे.
न्यायालयानं पुन्हा एकदा आदेशाचा पुनर्विचार करावा : या संदर्भात "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग या संस्थेचे अबोध अरस यांच्याशी बातचीत केली. यावेळी अबोध अरस यांनी सांगितलं की, "शहरातील भटक्या कुत्र्यांना एका ठिकाणाहून उचलून दुसऱ्या ठिकाणी बंदिस्त करणं हे शक्य नाही. त्याचं कारण म्हणजे जेव्हा तुम्ही एका ठिकाणाहून भटके कुत्रे उचलता, तेव्हा त्यांच्या जागेवर अन्य भटक्या श्वानांनी कब्जा केलेला असतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महानगरपालिकेनं सुमारे 60 ते 70 हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण केलं आहे. सोबतच त्यांना रेबीज प्रतिबंध देखील करण्यात आलेलं आहे. अशात आधीच उपचार केलेले भटके श्वान शेल्टरमध्ये टाकल्यास त्यांच्या जागी नवे श्वान येतील. यात प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबईत नवे शेल्टर होम तयार करण्यासाठी जागा नाही. नवे शेल्टर होम तयार करायचं झाल्यास महापालिकेला आधी पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यामुळं न्यायालयाचे आदेश प्रत्यक्षात राबविणं शक्य नाही. आमची न्यायालयाला देखील विनंती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा,” अशी प्रतिक्रिया अबोध अरस यांनी दिली आहे.
दीर्घकालीन व्यवस्था करणं आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करायचं झाल्यास महापालिकेला निर्बीजीकरण केलेल्या कुत्र्यांना प्रथम ओळखणं आवश्यक असणार आहे. यानंतर निर्जंतुकीकरण करणं आणि लसीकरण करणं आवश्यक असेल आणि नंतर त्यांना कायमचे आश्रयस्थानांमध्ये ठेवणं अशी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. कुत्र्यांचे सरासरी आयुष्य 12 ते 15 वर्षे असतं, म्हणून त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन व्यवस्था करणं आवश्यक आहे. प्रत्येक आश्रयस्थानासाठी एक कुत्रा हाताळणारा, एक पशुवैद्य आणि पुरेसे अन्न आणि पाणी आवश्यक याची तजवीज करणं क्रमप्राप्त आहे. शिवाय जेणेकरून कोणताही कुत्रा पळून जाऊ शकणार नाही किंवा बाहेरचा कुत्रा आत येऊ शकणार नाही, यासाठी त्या शेल्टर होमची तटबंदी देखील करावी लागणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे.
भक्कम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता : या संदर्भात माहिती देताना महापालिकेचे पशुवैद्यकीय वरिष्ठ अधिकारी डॉ. कालिमपाशा पठाण यांनी सांगितलं की, "जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक जागांवरून 30 ते 40 टक्के भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये स्थलांतरित केलं तरी, अंदाजे 40 हजार कुत्र्यांसाठी अतिरिक्त निवारागृहांची आवश्यकता भासते. कुत्र्यांच्या एका जोडीमुळं वर्षाला सुमारे 20 पिल्ले जन्माला येतात. त्यामुळं प्रभावी नसबंदी आवश्यक आहे. आम्ही 1984 पासून हा कार्यक्रम राबवत आहोत. त्यामुळं न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी देखरेख आणि भक्कम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.”
