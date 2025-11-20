मुलुंडजवळील प्रस्तावित कबुतरखान्यामुळे फ्लेमिंगोंना धोका, हायकोर्टात याचिका
मुलुंडमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कबुतरखान्यामुळे फ्लेमिंगोंना धोका पोहोचणार असल्याचा दावा करत त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचं संरक्षण करण्याची मागणी करत स्थानिक रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
मुंबई : मुंबईतील कबुतरखाने बंद केल्यानंतर मुंबई महापालिकेनं आता मुंबई उपनगरात चार ठिकाणी तात्पुरते कबुतरखाने उभारण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यात मुलुंडमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कबुतरखान्यामुळे फ्लेमिंगोंना धोका पोहोचणार असल्याचा दावा करत त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचं संरक्षण करण्याची मागणी करत स्थानिक रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे काय?-
- कबुतरखान्याच्या विषयावर तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्रलंबित असताना सार्वजनिक आणि राजकीय दबावामुळेच पालिकेनं हे तात्पुरते कबुतरखाने उभारण्याचा निर्णय घेतलाय.
- ऐरोली-मुलुंड चेकनाका हे गजबजलेलं ठिकाण कबुतरखान्यांसाठी अत्यंत अयोग्य आहे, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं.
- मुंबई महापालिकेनं हे ठिकाण ठरवताना सारासारविचार केलेला नाही.
- अचानक कबुतरांचा थवा वाहतूक असलेल्या रस्त्यावर आल्यास प्रसंगी अपघात होण्याचीही शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण? - मानवी आरोग्यासाठी कबुतरांची विष्ठा आणि पिसे धोकादायक असून, यामुळे श्वसनाचे विकार तसेच त्यावर वाढणाऱ्या बुरशीजन्य जिवाणूंमुळे संसर्गांचा धोक वाढू लागलाय. खासकरून ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आलाय, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारनं मुंबईतील सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई महापालिकेनं याची अंमलबजावणी करताच त्याविरोधात जैन समाजानं आक्रमक भूमिका घेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलंय. या जनआंदोलनामुळेच काही कबुतरखाने मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात उभारण्याचं महापालिकेनं ठरवलंय.
नव्या कबुतरखान्यांनाही स्थानिकांचा विरोध - वरळी, अंधेरी, गोराई आणि मुलुंड याठिकाणी हे कबुतरखाने तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्याबाबत परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेकडून घेण्यात आलाय. मात्र मुलुंड-ऐरोली मार्गाजवळील कांदळवनांच्या जागेजवळच हा कबुतरखाना उभारण्यात येणार असल्यानं स्थानिक रहिवाशांनी याविरोधात जोरदार आक्षेप घेतलाय. याप्रकरणी तेथील स्थानिक रहिवासी सागर देवरे यांनी हायकोर्टात मध्यस्थ होत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेतून त्यांनी मुलुंडमधील प्रस्तावित कबुतरखान्याला जोरदार विरोध केलाय. या कबुतरखान्यांमुळे भविष्यात फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येणार असून, येथील कांदळवनांवरही त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
