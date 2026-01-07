ETV Bharat / state

BMC ची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार? मुंबईतील विविध भागांमध्ये काय परिस्थिती, कोणाचं पारडं जड? थोडक्यात जाणून घ्या

मुंबई महापालिकेची निवडणुक सध्या रंगात आली आहे. अशा स्थितीत 'ईटीव्ही भारत'नं या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांच्याशी चर्चा करून अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

BMC Mumbai Municipal Elections 2026
मुंबई महानगरपालिका निवडणुका २०२६ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 11:50 AM IST

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 227 पैकी 226 प्रभागांच्या अंतिम मतदार याद्या महानगरपालिकेला दिल्या आहेत. या याद्या आज बुधवार (7 जानेवारी) पासून संबंधित निवडणूक कार्यालयांमध्ये उपलब्ध होतील. यामुळे राजकीय पक्षांना प्रभागनिहाय मतदारसंख्या, सामाजिक रचना, नवमतदार आणि स्थलांतरित मतदार यांचा अंदाज येईल, ज्यामुळे निवडणूक रणनिती आखणं सोपं होणार आहे.

दरम्यान, आता सर्वसामन्यांचा एकच प्रश्न आहे की, 227 प्रभागांतून सत्ता कोणाच्या हाती जाणार? अशा स्थितीत 'ईटीव्ही भारत'नं या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांच्याशी चर्चा करून अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुंबईमधील वेगवेगळ्या भागांमध्ये काय परिस्थिती? थोडक्यात पाहूया :

दक्षिण मुंबई : दक्षिण मुंबईत कुलाबा, फोर्ट, गिरगाव आणि मलबार हिल हे प्रमुख भाग आहेत. सध्या 225, 226 आणि 227 प्रभागांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना काही तणावाची प्रकरणं समोर आली होती. याठिकाणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी उमेदवारांवर दबाव आणल्याचे आरोप झाले आहेत, आणि प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे.

दक्षिण मुंबईतील प्रभाग जरी संख्येनं कमी असले तरी राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहेत. इथं मतदार प्रामुख्यानं सुशिक्षित, मध्यम व उच्चवर्गीय असून मतदान टक्केवारी मध्यम असते. निवडणूक निर्णयांवर रस्ते, पायाभूत सुविधा, वारसा वास्तूंचं संवर्धन आणि पारदर्शक प्रशासन हे मुद्दे मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकतात. या भागात काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि भाजपा यांच्यात थेट तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.

मध्य मुंबई : मध्य मुंबईमध्ये दादर, परळ, वरळी, शिवडी, लालबाग यांसारखे भाग येतात. मध्य मुंबई हे मुंबईच्या राजकारणाचं पारंपरिक केंद्र मानलं जातं. या भागाचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा महत्वाचा आहे. गिरणी कामगारांचा वारसा, चाळ संस्कृती आणि मराठी मतदारांची मोठी संख्या यामुळे या भागाची ओळख तयार झाली आहे.

राजकीय दृष्टिकोनातून, मध्य मुंबईमध्ये शिवसेनेतील फूट सर्वाधिक ठळकपणे जाणवते. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष प्रभागनिहाय निकालावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. याशिवाय, मनसेची उपस्थिती काही प्रभागांमध्ये मतांचं विभाजन देखील करू शकते. इथं निवडणुकीच्या निकालावर पुनर्विकास, घरांचा प्रश्न आणि स्थानिक नेतृत्व यांसारखे मुद्दे ठळकपणे परिणाम करू शकतात.

पश्चिम उपनगर : पश्चिम उपनगरात वांद्रे, अंधेरी, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली आणि बोरिवली हे भाग येतात. हा भाग मुंबई महापालिकेच्या सत्तेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो, कारण इथं सर्वाधिक प्रभाग, मोठी मतदारसंख्या आणि विविध समाजघटक आहेत.

भाजपाची संघटनात्मक ताकद या भागात मजबूत आहे. गुजराती, उत्तर भारतीय आणि मध्यमवर्गीय मतदार आ ठिकाणी निर्णायक भूमिका बजावतात. शिवसेना भाजपासोबत आपलं अस्तित्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासाठी हा भाग मोठं आव्हान ठरणार आहे. या भागात ज्या पक्षाला आघाडी मिळेल, तो महापालिकेच्या सत्तेचा मुख्य दावेदार ठरेल, अशी शक्यता आहे.

पूर्व उपनगर : पूर्व उपनगरात घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड हे भाग येतात. हा भाग खऱ्या अर्थानं युतीतील अंतर्गत संघर्षाचं रणांगण ठरू शकतो.

पूर्व उपनगरात भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील स्पर्धा ही मुख्य राजकीय बाब आहे. अनेक प्रभागांत ही लढत युतीतील तणाव आणि स्थानिक नाराजीवर ठरण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेस काही प्रभागांत निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, पुनर्विकास प्रकल्प, कांजूर डंपिंग ग्राउंड आणि नागरी सुविधांचा अभाव हे या भागातील प्रमुख मुद्दे आहेत.

उत्तर मुंबई व विस्तारित उपनगर : उत्तर मुंबई आणि विस्तारित उपनगरात दहिसर, गोवंडी, मानखुर्द आणि मालवणी हे भाग येतात. हे भाग बऱ्याच अंशी दुर्लक्षित राहिल्यामुळे या ठिकाणी मतदारांची नाराजी निर्णायक ठरू शकते.

या भागातील प्रभाग अनेकदा राजकीय चर्चेत कमी येतात, परंतु निकाल इथं अनपेक्षित ठरू शकतो. झोपडपट्टी भाग, स्थलांतरित कामगार, अल्पसंख्याक मतदार आणि नवमतदार इथं मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या ठिकाणी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि एआयएमआयएमची उपस्थिती भाजपा-शिवसेना युतीसमोर आव्हान निर्माण करू शकते. स्थानिक समस्यांवर आधारित प्रचार या भागात पक्षांमधील संघर्षापेक्षा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

'लहान पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार 'किंगमेकर' ठरू शकतात' : मुंबई महापालिका निवडणुकीतील विजय किंवा पराभव राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास, विरोधकांची रणनीती आणि आगामी राजकीय समीकरणं ठरवतो. या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवणं अवघड दिसत आहे. युती, बंडखोरी आणि स्थानिक उमेदवारांचा प्रभाव यावेळी जास्त आहे.

शिवसेनेतील फूट ही संपूर्ण निवडणुकीची किल्ली ठरणार असून, लहान पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार 'किंगमेकर' ठरू शकतात, असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी म्हटलं आहे.

