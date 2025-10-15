दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई अग्निशमन दलाने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई अग्निशमन दलाने सर्व मुंबईकरांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मुंबईकरांनी या सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय.
Published : October 15, 2025 at 5:26 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 5:37 PM IST
मुंबई : दीपोत्सव साजरा करताना मुंबईकरांनी आपल्या अवतीभवतीच्या पर्यावरणाचाही सजगपणे विचार करावा. तसंच दिवाळीत फटाके उडवताना आणि फोडताना लहान मुलांची काळजी घ्यावी. यासोबतच फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होणार नाही, याबाबत मुंबईकरांनी दक्ष राहावे, असं आवाहन पालिका प्रशासन आणि मुंबई अग्निशमन दलानं केलं असून, आग किंवा तत्सम प्रसंग उद्भवल्यास तत्काळ १०१ किंवा नागरी मदत सेवा संपर्क क्रमांक १९१६ यावर संपर्क साधण्याचं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई अग्निशमन दलाकडून करण्यात आलं आहे.
दिवाळीचा सण मुंबईकरांनी अधिकाधिक पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याच्या सूचना प्रशासनाने केल्या आहेत. दिवे लावताना तसंच फटाके फोडताना आपल्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विशेष करुन लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं केली आहे. काहीवेळा उत्साहाच्याभरात नकळत आगीच्या दुर्घटनांना निमंत्रण दिलं जातं. त्यामुळे आगीच्या दुर्घटना वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचे प्रमाण कमी करण्याकरता योग्य काळजी घेण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाने दिल्या आहेत. याबाबत आता पालिका प्रशासनानं गाईडलाईन जारी केल्या असून, फटाके फोडताना काय करावे आणि काय करू नये याची सूची प्रशासनाने दिली आहे.
फटाके उडवताना घ्यायची काळजी
१. सुती कपडे परिधान करावेत.
२. फटाके मुलांपासून लांब ठेवावेत.
३. मुले फटाके फोडताना मोठ्यांनी सोबत राहावे.
४. फटाके फोडताना नेहमी पादत्राणे वापरावीत.
५. फटाके फोडताना / उडवताना पाण्याने भरलेली बादली जवळ ठेवावी.
६. कोणाला भाजल्यास तत्काळ त्यावर भरपूर स्वच्छ पाणी ओतावे.
७. फटाके फोडण्यासाठी अगरबत्ती, फुलबाजाचा वापर करावा.
फटाके फोडताना/उडवताना पुढील बाबी टाळाव्यात
१. इमारतीत व जिन्यावर, तसेच टेरेसवर फटाके फोडू नयेत.
२. फटाके पेटवण्यासाठी आगकाडी अथवा लायटरचा वापर टाळावा.
३. झाडे, ओव्हरहेड विद्युत तार किंवा उंच इमारतीजवळ हवेत उडणारे फटाके फोडू नयेत.
४. खिडक्यांच्या पडद्याजवळ पणत्या / दिवे लावू नयेत.
५. विजेच्या तारा, गॅस पाईपलाईन किंवा वाहनांजवळ, वाहनतळाच्या ठिकाणी फटाके फोडू नयेत.
६. घर, इमारत, परिसरात विद्युत रोषणाई करताना अधिकृत विद्युत तंत्रज्ञांची मदत घ्यावी.
७. विजेचा ओव्हरलोड होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
मुंबईकरांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत दिलेल्या सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावं असं आवाहन मुंबई अग्निशमन दलाकडून करण्यात आलं आहे.
