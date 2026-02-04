मुंबईत भाजपचाच महापौर निश्चित; कोणत्या अनुभवी नगरसेविकांमध्ये होणार चुरस?
देशातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला येत्या 11 फेब्रुवारी रोजी नवा महापौर मिळणार आहे. या महापौर पदाच्या शर्यतीत कोण आहे, हे जाणून घेऊ.
मुंबई : मुंबई शहराच्या महापौर पदी भाजपाच्या महिला नगरसेविकेची निवड होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेचं 74 हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट, हजारो कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा आणि शहराच्या दैनंदिन कारभारावर थेट प्रभाव या कारणांनी केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनंही महापौर पदाच्या निवडीकडं पाहिलं जातं.
4 वर्षांनी मुंबई महापालिकेवर महापौर बसणार : महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर प्रशासकांचा काळ संपून लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आलं आहे. त्यामुळं ही महापौरपदाची निवडणूक गेल्या काही वर्षांतील मुंबईच्या स्थानिक राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड मानली जाते. मुंबई महापालिकेची मुदत ही 7 मार्च 2022 साली संपली होती. त्यानंतर तब्बल 38 वर्षांनी मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय कारभार लागू करण्यात आला होता. आता जवळपास 4 वर्षांनी मुंबई महापालिकेवर महापौर कार्यरत होणार आहेत.
निवडणूक प्रक्रिया कशी असेल?
- 7 फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
- 11 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता प्रत्यक्ष मतदान होईल.
- मतदानाच्या 15 मिनिटे आधीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुभा असेल.
- या निवडणुकीसाठी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यंदा महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळं मुंबईला पुन्हा एकदा महिला महापौर मिळणार आहे. तर तीन महिलांची नावे महापौर पदासाठी चर्चेत आहेत.
शितल गंभीर : भाजपा मुंबई महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा असलेल्या शितल गंभीर यांचं नाव महापौर पदासाठी सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. तिसऱ्यांदा नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या शीतल गंभीर देसाई यांचा उल्लेख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवाजी पार्क येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत केला होता. यावेळी बोलताना त्यांनी, “कोणत्याही विषयावर शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) आदित्य ठाकरे यांना थेट चर्चेत आव्हान देण्याची क्षमता शीतल गंभीर देसाई यांच्याकडं आहे,” असं म्हटलं होतं. शीतल गंभीर या शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश गंभीर यांच्या कन्या आहेत. त्यांनी माहिम–दादरमधील प्रभाग क्रमांक 190 मधून विजय मिळवला असून हा भाग पारंपरिकदृष्ट्या शिवसेनाचा (उद्धव ठाकरे) बालेकिल्ला मानला जातो. मराठीबहुल असलेल्या या परिसरातून भाजपाच्या उमेदवाराचा विजय हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. भाजपाकडून त्यांची महापौरपदी निवड झाल्यास ‘मराठी माणूस’ या मुद्द्यावर शिवसेनाच्या (उद्धव ठाकरे) लोकप्रतिनिधींनी शह देण्यासाठी त्या सक्षम असतील, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
रितू तावडे : रितू तावडे या भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका म्हणून ओळखल्या जातात. 2012 मध्ये त्यांनी घाटकोपरमधील प्रभाग क्रमांक 121 मधून पहिल्यांदा निवडणूक जिंकली. त्यानंतर 2017 मध्ये प्रभाग क्रमांक 127 मधून, तर 2025 च्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 132 मधून त्यांनी विजय मिळवला. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद भूषविल्यामुळं त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव लाभला आहे. त्यामुळं त्या महापौरपदाच्या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत.
राजश्री शिरवाडकर : 2012, 2017 आणि 2026 या तीन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवलेल्या राजश्री शिरवाडकर सध्या भाजपा मुंबई महिला मोर्चाच्या सरचिटणीस आहेत. संघटनात्मक बांधणी आणि सातत्याने मिळालेला जनाधार हा त्यांचा प्रमुख आधार आहे. यापूर्वी त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य आणि शिक्षण समितीच्या सदस्य राहिल्या आहेत. स्वच्छ आणि सकारात्मक प्रतिमेच्या राजेश्री शिरवाडकर यांना केवळ आपल्या प्रभागापुरतेच नव्हं, तर संपूर्ण मुंबईच्या प्रश्नांची चांगली जाण असल्याचं मानलं जातं.
महायुतीचाच महापौर निवडून येईल : या तीन नावांव्यतिरिक्त काही अन्य महिला नगरसेविकांची नावेही चर्चेत असली, तरी महापौरपदाचा अंतिम निर्णय महायुतीच्या वरिष्ठ पातळीवरील चर्चांनंतरच स्पष्ट होणार आहे. याबाबत मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं, “मुंबई महापालिकेचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा आणि मुंबईकरांच्या अपेक्षा व स्वप्नांना साकार करणारे विकासकाम व्हावे, यालाच महायुती प्राधान्य देणार आहे. महायुतीचाच महापौर निवडून येईल. मुंबईच्या विकासाला दिशा देणारी व्यक्ती या पदावर विराजमान होईल.”
शिवसेनेला (शिंदे) काय मिळणार? : मुंबईचे महापौरपद हे भाजपाकडे जाणार असल्याचं निश्चित आहे, तर उपमहापौरपद शिवसेना (शिंदे) मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य इत्यादी समित्यांवर शिवसेनेच्या नगरसेवकांची वर्णी लागू शकते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात किमान एक टर्म महापौरपद शिंदेसेनेला मिळावं, अशी आग्रही भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. शिवसेनेची मुंबईवरील ऐतिहासिक पकड आणि ‘मराठी अस्मितेचा’ मुद्दा यामागे आहे. दुसरीकडं, बदललेल्या राजकीय समीकरणात भाजपा मुंबईत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळं संख्याबळाच्याआधारे महापौर पदावर आपलाच दावा योग्य असल्याचं भाजपाचं म्हणणं होतं. परिणामी, महायुतीतील अंतर्गत समन्वय हा या निवडणुकीतील निर्णायक घटक ठरणार आहे. महापौर पदाची ही निवडणूक केवळ एका पदापुरती मर्यादित न राहता, मुंबईच्या पुढील पाच वर्षांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वाटचालीची दिशा ठरवणारी असेल.
