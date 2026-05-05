'बोगस जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्यात संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करा', महापौरांनी दिले आदेश

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी बोगस जन्म प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. महापौरांनी नालेसफाईबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं.

पत्रकार परिषदेत महापौर रितू तावडे आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्या (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 7:23 PM IST

मुंबई - मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत बेकायदेशीररित्या 87 हजार 347 जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा दावा मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले. या सर्व गोष्टींची सखोल तपास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून एसआयटी नियुक्त करण्यात आली असल्याचंदेखील त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर पोर्टलवरून या सर्व प्रमाणपत्र काढण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. संबंधित दोषींवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याची त्यांनी माहिती दिली.

"गेल्या तीन वर्षापासून जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याविषयी माजी खासदार किरीट सोमैय्या पाठपुरवठा करत आहेत. त्यांनी याविषयी बरेच घोटाळे समोर आणले आहेत. त्यांनी मुंबईतील जन्म प्रमाणपत्र घोटाळादेखील समोर आणला आहे. या सर्व गोष्टींविरोधात आम्ही अतिशय कडक कारवाई करणार असल्याचा यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी इशारा दिला.

बोगस जन्मदाखल्याचे प्रमाणपत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
तीन वर्षात महापालिकेकडून बेकायदेशीर - माजी खासदार किरीट सोमैय्या म्हणाले की, "हा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये झालेला सर्वात मोठा घोटाळा आहे. पालिकेनं बेकायदेशीर प्रमाणपत्र वाटले आहेत. 2024, 2025 आणि 2026 असे तीन वर्ष पालिकेनं अनेक बेकायदेशीर प्रमाणपत्र वाटले आहेत. कित्येक बेकायदेशीर नावे अजूनही रद्द करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात तीन अधिकाऱ्यांना पदावरून काढलं आहे. तरीदेखील त्यांच्यावर अजून एफआयआर दाखल झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयीची एसआयटी घोषित केली आहे. जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी लोक आहेत. भायखळा, गोवंडी, कुर्ला आणि देवनार अशा भागात हे प्रमाणपत्र वाटण्यात आले आहेत. एसआयआरमध्ये वापरण्यासाठी हे बोगस प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले आहेत.


31 मेपर्यंत मुंबईत नालेसफाई होईल- महापौरांनी मुंबईच्या नाले सफाईच्या कामाचीदेखील पाहणी केली. यावेळी 31 मेच्या आत मुंबईतील नालेसफाई झाली असेल, असा दावा महापौरांनी केला. नालेसफाईच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही, तिथे कॅमेरा लावण्याच्या त्यांनी सूचना केल्या. याचबरोबर अपलोड झालेले व्हिडिओ स्थानिक नगरसेवकांनादेखील दाखवण्यात यावे, असा सूचनादेखील केल्याचं महापौर रितू तावडे यांनी सांगितलं. "मी भविष्यात नक्कीच नालेसफाईच्या ठिकाणी सरप्राईज व्हिजिट करणार आहे", अशी त्यांनी माहिती दिली.



मासे कापण्यावरून देणार योग्य आदेश- वाकोल्यामध्ये मासे कापण्यावरून घडलेल्या प्रकरणाची मला माहिती नाही. मात्र, जर असे कोणतेही आदेश स्थानिक अधिकाऱ्यानं दिले असतील तर ते चुकीचे आहेत. मासे कापल्यानं त्याची दुर्गंधी वाढते, असं काही नसते. उलट लोकांना घरी मासे कापता येत नाहीत, म्हणून कोळीणींकडून मासे कापून घेतले जातात. याविषयीची सखोल माहिती घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ते आदेश मी देणार आहे", असे महापौरांनी सांगितलं.

  • बांगलादेशी नागरिकांना जन्मदाखले दिल्यामुळे गतवर्षी मालेगावच्या तत्कालीन तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली होती. किरीट सोमैय्या यांनी जळगाव, नांदेडमध्येही बोगस जन्मदाखले देण्यात आल्याचा दावा केला होता.

