नीट परीक्षेतील गोंधळावर बीएमसी मार्डची थेट पंतप्रधानांकडं धाव; निवेदनाद्वारे प्रवेश प्रक्रियेत तातडीच्या सुधारणांची मागणी
बीएमसी 'मार्ड'ने (BMC MARD)नीट (NEET-UG आणि NEET-PG) परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून प्रवेश प्रक्रियेत तातडीनं सुधारणा करण्याची मागणी केली.
Published : July 23, 2026 at 7:47 PM IST
मुंबई : ‘नीट-यूजी’ आणि ‘नीट-पीजी’ परीक्षांमधील सातत्यानं समोर येणारे गैरप्रकार, पेपर लीकचे आरोप, परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता मानसिक ताण याबाबत आता निवासी डॉक्टरांनीही आवाज उठवला आहे. मुंबईतील महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या संघटना बीएमसी मार्डनं थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत तातडीनं सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारनं हस्तक्षेप करावा : सायन, नायर, केईएम आणि कूपर रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बीएमसी मार्डनं आज पाठविलेल्या निवेदनात ‘नीट-यूजी’ आणि ‘नीट-पीजी’ परीक्षांमधील अनियमिततेमुळं लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. ‘बीएमसी मार्ड डॉक्टर्स रायट टू पीएम ऑन नीट केस’ या मोहिमेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत केंद्र सरकारनं तातडीनं हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
किती विद्यार्थी परीक्षेला बसतात? : निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, दरवर्षी सुमारे 22 लाख विद्यार्थी ‘नीट-यूजी’ परीक्षेला बसतात. तर लाखो वैद्यकीय पदवीधर ‘नीट-पीजी’द्वारे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रयत्न करतात. मात्र, वारंवार होणारे पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ आणि अखेरच्या क्षणी होणारे बदल यामुळं विद्यार्थ्यांना मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक फटका बसत आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असणं ही देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची मूलभूत गरज असल्याचंही संघटनेनं अधोरेखित केलं आहे.
केंद्र सरकारकडं केल्या पाच ठोस मागण्या : देशभरातील विद्यार्थी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन आणि उपोषणे करत असताना प्रशासनानं त्यांच्या मागण्यांकडं गांभीर्यानं पाहून त्यांच्याशी थेट आणि अर्थपूर्ण संवाद साधावा, अशी मागणीही बीएमसी मार्डनं केली आहे. भविष्यातील आरोग्य व्यवस्था घडविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करणं परवडणारं नसल्याचं संघटनेनं स्पष्ट केलं. यासोबतच बीएमसी मार्डने केंद्र सरकारकडं पाच ठोस मागण्या केल्या आहेत.
बीएमसी मार्डने निवेदनात काय? : पेपर लीक आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्ग प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 ची कठोर अंमलबजावणी करणे, गैरप्रकरणांची जलदगती आणि पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे, ‘नीट-यूजी’ आणि ‘नीट-पीजी’साठी निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करून निकालानंतर एक ते दोन महिन्यांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणं, विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणं आणि आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी तातडीनं संवाद सुरू करणं या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. बीएमसी मार्डनं आपल्या निवेदनात, वैद्यकीय शिक्षण हा देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो भावी डॉक्टरांच्या भविष्याचा विचार करून केंद्र सरकारनं या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत तातडीनं सकारात्मक पावलं उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा -
- NEET 2026 निकालावर आता लातूरमधून गंभीर आक्षेप! शाहू कॉलेजच्या विद्यार्थिनीचा आरोप
- नीट परीक्षेसाठी त्रिस्तरीय तपासणी; प्रशासन अलर्ट मोडवर! भूलथापांना बळी पडू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
- जंतर-मंतरवरील 'कॉकरोच जनता पार्टी'चं आंदोलन समाप्त, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी 7 दिवसांचं अल्टिमेटम