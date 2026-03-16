सत्ताधारी आमदार-खासदारांवरच बीएमसीकडून गेल्या तीन वर्षांत कोट्यवधींची खैरात, विधान परिषदेत अनिल परबांचा हल्लाबोल
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि वकील सागर देवरे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून वस्तुस्थिती उघड झालीय.
Published : March 16, 2026 at 3:41 PM IST
मुंबई : कोविड काळात लागलेल्या ब्रेकनंतर अखेर पाच वर्षांनी मुंबई महापालिका प्रशासकीय राजवटीतून मुक्त झालीय. मात्र या काळात राज्यात सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी पक्षानं केवळ आपल्याच आमदार-खासदारांना निधी उपलब्ध करून दिल्याचं माहितीच्या अधिकारात समोर आलंय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि वकील सागर देवरे यांनी मिळवलेल्या माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी मिळवलीय.
प्रशासकीय काळात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींवर कोट्यवधींची खैरात : मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक राज्य आल्यानंतर विविध कामासाठी आमदार आणि खासदार यांना मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नियमितपणे निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय. मात्र त्यामध्ये केवळ सत्ताधारी खासदार आणि आमदार यांनाच हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं समोर आलंय. शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेस आणि एनसीपीचे लोकप्रतिनिधी निवडून आलेल्या मतदारसंघात कटाक्षानं हा निधी टाळल्याचं या आकडेवारीतून समोर आलंय. ही सारी आकेवारी ई टीव्ही भारतकडे उपलब्ध आहे.
विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठीच हे कारस्थान : खरं तर सर्वसमान्य मुंबईकरांच्या विकासासाठीच्या निधीचं सर्व प्रभागांत समान वाटप होणं अपेक्षित आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थापोटी विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार यांना निधीच न देणं म्हणजे निधी वाटपातील हे निव्वळ राजकारण असून, हा थेट त्या मतदारसंघातील सर्वसामान्य मतदार आणि नागरिकांवर अन्याय आहे, असंही सागर देवरेंचं म्हणणं आहे.
...तर ही गद्दारीची किंमत असल्याचा घणाघाती आरोप : तसेच एक प्रकारे विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार यांना निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे कामे होत नाहीत, लोकांचा रोष वाढतो. मग अशा आमदार-खासदारांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या पक्षात येण्यासाठी दबाव टाकला जातो, असा आरोप सागर देवरे यांनी केलाय. तर ही गद्दारीची किंमत असल्याचा घणाघाती आरोप विधान परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाते आमदार अनिल परब यांनी केलाय.
