गैरहजेरीमुळे रुग्णांची गैरसोय, ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील डॉक्टरांना मुंबई मनपाची कारणे दाखवा नोटीस
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टर व दंत विभागातील डॉक्टर अशा आणखी दोन डॉक्टरांना मुंबई महापालिकेनं कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.
Published : October 25, 2026 at 8:49 AM IST
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर वेळेवर येत नसल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचा आरोप महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं केला आहे. डॉक्टर वारंवार गैरहजर राहत असल्यामुळे रुग्णालयातील कामकाजावरही परिणाम होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जोगेश्वरी पूर्व येथील हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या गैरहजेरीचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील कान, नाक, घसा विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि दातांच्या विभागातील डॉक्टर अशा आणखी दोन डॉक्टरांना मुंबई महापालिकेनं कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. यापैकी ईएनटी विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर सप्टेंबर महिन्यात केवळ दोन दिवस रुग्णालयात आल्याचं नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल- मुंबई महापालिकेनं 21 ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार, ईएनटी विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरला नियमितपणं कामावर का येत नाही, असा जाब विचारण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात संबंधित डॉक्टर केवळ दोन दिवस कामावर आल्याचं महापालिकेनं म्हटले आहे. सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कामावर येणे, नियम पाळणे आणि आपली जबाबदारी पार पाडणं आवश्यक आहे. मात्र, डॉक्टर वारंवार गैरहजर राहिल्यास रुग्णालयातील कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे महापालिकेनं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. या प्रकरणी डॉ. जोशी यांना दोन कामकाजाच्या दिवसांत लेखी उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे. ठरलेल्या वेळेत उत्तर न दिल्यास या प्रकरणात त्यांना काहीही सांगायचे नाही, असे समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही महापालिकेनं नोटीसमधून दिला आहे.
पगारातून पैसे कापले जाणार- दुसरीकडे, दातांच्या विभागातील डॉक्टरांच्या कामावर येण्याबाबतही तक्रार समोर आली आहे. संबंधित डॉक्टरांनी बायोमेट्रिक मशीनवर हजेरी लावली होती. मात्र, ठरलेल्या वेळेत ते बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) उपस्थित नव्हते, असा आरोप आहे. तसेच 24 ते 27 सप्टेंबर या काळात कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना न कळवता ते चार दिवस गैरहजर राहिल्याचं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. या चार दिवसांची गैरहजेरी नोंदवून नियमानुसार त्यांच्या पगारातून पैसे कापले जाणार असल्याचंही महापालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.
100 डॉक्टरांनाही गैरहजेरीबाबत नोटीस- गेल्या काही महिन्यांपासून या रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या गैरहजेरीचा प्रश्न वारंवार समोर येत आहे. मार्च महिन्यात महापालिकेनं बायोमेट्रिक मशीनवर हजेरी लावणं बंधनकारक केलं होतं. तसेच कंत्राटावर काम करणारे डॉक्टर नियमितपणे कामावर येतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. सप्टेंबर महिन्यात बायोमेट्रिक हजेरीच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे 35 डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या पाच मोठ्या रुग्णालयांतील सुमारे 100 डॉक्टरांनाही गैरहजेरीबाबत नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या.
लेखी उत्तर मागविले- महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टरांनी ठरलेल्या वेळेत कामावर उपस्थित राहून रुग्णांवर उपचार करणं आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या गैरहजेरीमुळे रुग्णालयातील कामकाज थांबू नये आणि रुग्णांना उपचारांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हजेरीच्या नोंदी तपासून कारवाई केली जात आहे. संबंधित डॉक्टरांकडून लेखी उत्तरे मागवण्यात आली आहेत. त्यांची उत्तरे मिळाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांना डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध होणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे महापालिका या प्रकरणात पुढे काय कारवाई करते? डॉक्टरांच्या नियमित उपस्थितीसाठी कोणती पावले उचलते, याकडं आता लक्ष लागलं आहे.