मुंबई महापालिकेकडून 5 रक्तपेढ्या PPP तत्त्वावर खासगी संस्थांकडे देण्याची तयारी; कामगार संघटनांचा विरोध
महापालिका आपल्या विद्यमान तीन तसेच दोन नव्या रक्तपेढ्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर 30 वर्षांसाठी खासगी संस्थांकडे देण्याच्या तयारीत आहे.
Published : February 20, 2026 at 8:16 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, महापालिका आपल्या विद्यमान तीन तसेच दोन नव्या रक्तपेढ्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर 30 वर्षांसाठी खासगी संस्थांकडे देण्याच्या तयारीत आहे. या प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला असून, विशेष म्हणजे रक्तपेढ्यांसाठी महापालिकेची जागा कोणत्याही भाड्याशिवाय देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे, असं म्युनिसिपल मजदुर युनियनचे चिटणीस योगेश नाईक यांनी सांगितलं.
कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालय, घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालय, बोरीवलीतील भगवती रुग्णालय आणि कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयातील रक्तपेढ्या नवजीवन मेडिकल रिलीफ अँड रिसर्च फाउंडेशनकडे देण्याचा प्रस्ताव आहे. तर बांद्रा येथील भाभा रुग्णालयातील रक्तपेढी चक्रेश्वर मेडिकल फाउंडेशनकडे देण्यात येणार आहे. पूर्वी या योजनेत समाविष्ट असलेली एम.टी. अग्रवाल रुग्णालयाची रक्तपेढी नंतर वगळण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे, असं योगेश नाईक यांनी सांगितलं.
कायदेशीर अडचणींचा सामना : दरम्यान, बीएमसी कायदा 1888 च्या कलम 92(d) नुसार अशा करारांसाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, ही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचा आरोप म्युनिसिपल मजदुर युनियनकडून करण्यात येत असून त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरू शकते व भविष्यात महापालिकेला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
नवजीवन मेडिकल रिलीफ अँड रिसर्च फाउंडेशनकडे जाणाऱ्या रक्तपेढ्या :
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालय, कांदिवली
- राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर
- भगवती रुग्णालय, बोरीवली
- भाभा रुग्णालय, कुर्ला
चक्रेश्वर मेडिकल फाउंडेशनकडे जाणारी रक्तपेढी :
- भाभा रुग्णालय, बांद्रा
दस्तऐवजातील माहितीनुसार संबंधित जागा व भाडे रक्कम पुढीलप्रमाणे :
- कांदिवली – 2438 चौ.फूट : ₹3,43,973 प्रतिमहिना
- राजावाडी, घाटकोपर – 2679 चौ.फूट : ₹2,85,805 प्रतिमहिना
- भगवती, बोरीवली – 2679 चौ.फूट : ₹2,67,480 प्रतिमहिना
- भाभा, कुर्ला – 2530 चौ.फूट : ₹1,75,808 प्रतिमहिना
- भाभा, बांद्रा – 3154 चौ.फूट : ₹2,21,761 प्रतिमहिना
सर्व प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडतेय : या प्रस्तावावरून पालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांनी परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या आहेत. याबाबत बोलताना मबापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितलं की, "रक्तपेढ्यांचे आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान उन्नती आणि सेवा दर्जा सुधारण्यासाठी PPP मॉडेल आवश्यक आहे. तसंच महापालिकेवर आर्थिक ताण कमी करण्यासोबत नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. सर्व प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडत आहेत," असा दावा डॉ. दक्षा शहा यांनी केला.
...तर आम्ही आंदोलनाचा मार्ग : दुसरीकडे, महापालिका कामगार संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हे सरळसरळ आरोग्य सेवांचे खासगीकरण आहे. म्युनिसिपल मजदुर युनियनचे चिटणीस योगेश नाईक यांनी महापालिकेची जागा विनामूल्य देणे म्हणजे सार्वजनिक संपत्ती खासगी संस्थांकडे सोपवण्यासारखं असल्याचं सांगितलं. तसंच बीएमसी कायदा 1888 च्या कलम 92(d) नुसार राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतलेली नाही. त्यामुळं हा संपूर्ण निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद आहे, असं नाईक यांनी म्हटलं. याशिवाय, जर हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर झाला तर आम्ही आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू असा इशारा नाईक यांनी दिला.
लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेणार? : दरम्यान, ही फाईल पुढील मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असून, खासगीकरणाला विरोध करणारे लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात आणि या मुद्द्यावर राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष किती तीव्र होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
