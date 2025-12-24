ETV Bharat / state

बांधकामाच्या ठिकाणी नियमावली मोडणाऱ्यांची परवानगी रद्द करण्याची कारवाई सुरू- मुंबई मनपाची कोर्टात माहिती

मुंबईत अनेक विकासकामं सुरू आहेत. यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर नव्या प्रकल्पांना परवानग्या देताना विचार करा, असा सल्ला हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिला.

High court slams BMC over AQI issue
संग्रहित- मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महापालिका आयुक्त सुनावणीला गैरहजर राहिल्यानं हायकोर्टानं सकाळची सुनावणी दुपारी 4 वाजेपर्यंत तहकूब करत पालिका आयुक्तांना जातीनं हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी 4 च्या सुमारास झालेल्या सुनावणीत बीएमसी आयक्त भूषण गगराणी कोर्टापुढे हजर झाले.

शहरातील वातावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असताना बीएमसी अतिशय निष्क्रीयपणे काम करत असल्याबद्दल हायकोर्टानं बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारच्या सुनावणीत यासंदर्भात ठोस उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही महापालिका माहिती सादर करू शकली नव्हती. आजच्या दुपारच्या सुनावणीत महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.

Mumbai pollution issue
संग्रहित-मुंबईमधील दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर बांधकामाच्या नव्या परवानग्या देऊ नका - हायकोर्ट- मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामं सुरू आहेत. यात 1000 कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीचे तब्बल 125 प्रकल्प मुंबईत सुरू आहेत. मात्र, जर तुम्हाला यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर नव्या प्रकल्पांना परवनग्या देताना विचार करा, असा सल्लाही हायकोर्टानं महापालिका आयुक्तांना दिला. मुंबईतील वायू प्रदूषणाची तपासणी करण्यासाठी पालिकेनं 91 पथक तैनात केलीत. मात्र, निवडणूक असल्यानं केवळ 39 पथक सध्या कार्यरत असल्याची माहिती महापालिकेकडून बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली.

दिवसाला किमान 4 भेटी द्यायला हव्यात- प्रत्येक पथकाला दररोज किमान 2 साईट्स करण्याची सक्ती असल्याची महापालिकेकडून माहिती कोर्टाला देण्यात आली. मंगळवार दुपारपासून या पथकांकडून 11 साईट्सची पाहाणी करण्यात आलीय. मात्र, हे पुरेसं नसून पालिका आयुक्त या विषयावर जराही गंभीर नाही. निर्देश देऊनही त्यांनी कोणतंही काम केलेलं नाही. भरारी पथकांनी दिवसाला किमान 4 भेटी द्यायला हव्यात. तसेच ही पथक प्रत्यक्ष भेटी देतायत की नाही?, यावरही आयुक्तांनी लक्ष द्यायला हवं. इतर नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होतेय की नाही, याचीही चाचपणी करायला हवी, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिका आपल्या अधिकारांचा वापर करत नसल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलं. जर तुम्ही तुमचं काम नीट करणार नसाल तर ते आम्हाला करावं लागेल. जर ते आम्ही केलं तर आमची पद्धत तुम्हाला आवडणार नाही, असा हायकोर्टानं सूचक इशारा दिलाय.

वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेचा 28 कलमी कार्यक्रम - वाढतं वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेनं बांधकामाच्या ठिकाणी 28 उपाययोजनांची नियमावली जारी केलीय. ही नियमावली मोडणाऱ्यांची परवानगी रद्द करण्याचीही कारवाई सुरू केल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आलीय. तसेच मोठ्या प्रमाणात रस्ते धुवून काढत धूळीचं प्रमाण कमी करण्याचं काम सुरू आहे. याशिवाय प्रत्येक विकासकाला त्याच्या प्रकल्पासमोरील सार्वजनिक रस्ते साफ करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी यावर जातीनं लक्ष ठेवून आहेत.



मागील सुनावणीत काय घडलं - मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत हायकोर्टानं नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशांवर पालिकेनं वर्षभर काहीही केलं नाही. मुंबईची अवस्था प्रदूषणाच्याबाबतीत दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल तर तातडीनं उपाययोजना करा, अन्यथा परिस्थिती भयानक होईल, अशी भीती मागील सुनावणीत हायकोर्टानं व्यक्त केली. मोकळ्या हवेत श्वास घेणं हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. त्याकरता कार्यरत राहणं हे तुमचं मुलभूत कर्तव्य आहे, याचं भान ठेवा, या शब्दांत हायकोर्टानं पालिका आयुक्तांची कानउघडणी केली. तसेच योग्य ती कारवाई आयुक्तांकडून होत नसेल तर आम्हाला ती इथून करावी लागेल, असा थेट इशाराही दिलेला आहे. तसेच केवळ कागदावर उपायोजना देऊन चालणार नाही, तर त्याच्या चोख अंमलबजावणाची जबाबदारीही पालिका आयुक्तांची असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.



महापालिका आयुक्तांनी अधिक जबाबदारीनं काम करावं - यासंदर्भात हायकोर्टनं नेमलेल्या पाच जणांच्या समितीनं मुंबईतील खराब एक्यूआयच्या 36 हॉटस्पॉटवर जाऊन पाहाणी केली होती. प्रदूषणासाठी सुरू असलेली बांधकाम आणि रस्त्यांवरील धूळ यामुळे 50 ते 60 टक्के जबाबदार असल्याचा आरोप अमाकस क्युरी दरायस खंबाटा यांनी कोर्टापुढे केला होती. या अहवालावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबीच्या सचिवांना जातीनं हजर राहण्याचे फर्मान जारी केलं होतं. मात्र, एकंदरीत पालिकेचं स्पष्टीकरण हे न पटल्यानं हायकोर्टानं यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा-

TAGGED:

MUMBAI POLLUTION COURT HEARING
BMC ON AIR POLLUTION IN MUMBAI
मुंबई प्रदूषण हायकोर्ट सुनावणी
CONSTRUCTION SITES POLLUTION ISSUE
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.