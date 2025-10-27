बीएमसी रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबवून मुंबईचे आरोग्य वाचवा- सामाजिक संघटनांची मागणी
बीएमसी रुग्णालयाच्या खासगीकरणाविरोधात सामाजिक संघटनांसह आरोग्य संघटना एकत्र झाल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य वाचविण्याकरिता खासगीकरण रद्द करावे, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
मुंबई : मुंबईतील सहा मोठ्या बृहन्मुंबई (बीएमसी) रुग्णालयांच्या सेवांना खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था, आरोग्य कर्मचारी संघटना आणि नागरिक एकत्र आले आहेत. “सार्वजनिक आरोग्य वाचवा, खासगीकरण रद्द करा” या घोषणेसह विविध संघटनांसह संस्थांनी सार्वजनिक रुग्णालयांचं खासगीकरण तात्काळ थांबवावंसह विविध मागण्या बीएमसीकडे केल्या आहेत.
बीएमसी रुग्णालयांतील पीपीपी मॉडेल म्हणजे लोकांच्या हक्कांवर गदा :
बीएमसीनं अलीकडेच 6 मोठ्या रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत सेवा देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. सध्या 20 हून अधिक पीपीपी प्रकल्प, आयसीयू, निदान केंद्रे, डायलिसिस युनिट्स आणि प्रसूतिगृहे कार्यरत आहेत. परंतु, या संघटनाच्या निरीक्षणानुसार या प्रकल्पांमुळे सेवा दर्जा सुधारलेला नाही. उलट, काही ठिकाणी अपात्र डॉक्टर आयसीयू चालवत असल्याचे आढळले आहेत. मुलुंड येथील एम के अग्रवाल रुग्णालयात 149 रुग्णांच्या मृत्यूनंतर हा करार रद्द करण्यात आला.
बीएमसी आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची स्थिती (प्रजा फाउंडेशन अहवाल 2024)
- डॉक्टर - 46%
- नर्स आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी -26%
- इतर कर्मचारी - 42%
- एकूण रिक्त पदे - 36%
- आरोग्य संघटनांच्या मते आरोग्य विभागात बीएमसीनं जाणीवपूर्वक मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण केला आहे. जेणेकरून सेवांची गुणवत्ता कमी होऊन नंतर खासगी कंपन्यांकडे आरोग्य सेवांचे कामे देता येतील.
जनतेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा विरोध : “अस्पताल बचाव, निजीकरण हटाओ कृती समिती” या आघाडीनं मानखुर्द–गोवंडी परिसरात जनआंदोलन सुरू केलं आहे. २५ पेक्षा अधिक संस्थांनी शताब्दी आणि लालुभाई कंपाऊंड सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांचे खासगीकरण रोखण्याची मागणी केली आहे. आरोग्य कर्मचारी संघटनांचाही ठाम विरोध आहे. या संघटनांचा आरोप आहे की कंत्राटी पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांना अल्प वेतन, कामाचा ताण आणि सुरक्षेचा अभाव असतो. सध्या महापालिकेवर लोक प्रतिनिधी नसताना खासगीकरणाचे निर्णय घेणं, हे लोकशाहीविरोधी आहे. मुंबईकरांचं आरोग्य विकण्यासाठी नाही. मुंबईकरांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक आरोग्याचं संरक्षण करण्याची हीच खरी वेळ आहे, असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे.
या आहेत संघटनांच्या मागण्या
- सर्व पीपीपी करार तात्काळ रद्द करावेत आणि रुग्णालये पुन्हा सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणावीत.
- सर्व रिक्त पदे नियमित पद्धतीनं भरावीत.
- लोकाधारित देखरेखीची व्यवस्था उभी करावी, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल.
- सार्वजनिक आरोग्यविषयक कोणताही निर्णय जनतेचा सहभाग घेऊनच घ्यावा.
संघटनांचा हा आहे आगामी कृती आराखडा -
- नोव्हेंबरमध्ये राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली जाईल.
- प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून “लोककेंद्री आरोग्य जाहीरनामा” मागवला जाईल.
- मुंबईतील सर्व भागांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली जाईल.
