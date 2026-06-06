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मुंबईतील महानगरपालिका रुग्णालयांमधील आयसीयू बेड टंचाईचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात गाजणार

महानगरपालिका रुग्णालयांतील आयसीयू बेड तुटवड्याबाबत आमदारांच्या प्रश्नावर विधिमंडळ सचिवालयानं नगरविकास विभागाला पत्र पाठवलं असून, 23 जून 2026 पर्यंत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

BMC HOSPITALS ICU BED SHORTAGE
मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 5:14 PM IST

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मुंबई : मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागातील बेडची कमतरता आणि वेळेवर उपचार मिळत नसल्यामुळं रुग्णांचे मृत्यू होतात. हा गंभीर मुद्दा आता विधिमंडळात पोहोचला आहे. या प्रकरणी विविध पक्षांतील तब्बल 22 विधानपरिषद सदस्यांनी एकत्र येत सरकारला जाब विचारला असून उपमुख्यमंत्र्यांकडं तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयानं नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून आगामी अधिवेशनात सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनाही पाठवली आहे. विधानमंडळ सचिवालयानं या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर केली आहे. 3 जून 2026ला पत्र जारी केलं असून 12 जूनपर्यंत विभागाकडून प्रश्नाचं ऑनलाईन हस्तांतरण करणं, 15 जूनपर्यंत सचिवालयाला उत्तर सादर करणं आणि 23 जून 2026 ला या प्रश्नावर उत्तर देणं बंधनकारक केलं आहे.

आयसीयू बेडची तीव्र टंचाई : आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये एप्रिल 2026 मध्ये कूपर रुग्णालयात आयसीयू बेड किंवा वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळं रुग्णांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसंच केईएम, नायर, लोकमान्य टिळक (सायन) आणि कूपर रुग्णालयांसह इतर 16 परिमंडळांतील रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागासाठी केवळ 797 बेड आणि एनआयसीयूसाठी फक्त 25 बेड उपलब्ध असल्यामुळं एकाच बेडवर दोन रुग्णांना ठेवण्याची किंवा जमिनीवर गादी टाकून उपचार करण्याची वेळ येत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. 'समर्थन' या सामाजिक संस्थेनं 20 एप्रिल 2026 रोजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य संचालकांकडं मुंबईतील प्रमुख तसंच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडची तीव्र टंचाई असल्याबाबत निवेदन दिल्याचीबाबही प्रश्नात नमूद केली आहे.

स्ट्रेचरवरून पडून तरूणीचा मृत्यू : नालासोपारा येथील 38 वर्षीय कैलाश सिंग यांना गंभीर अवस्थेत कूपर रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आयसीयू बेड उपलब्ध करून दिला नाही. तसंच अन्य रुग्णालयात हलवण्यासही नकार दिल्यानं 25 एप्रिल 2026 रोजी त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. याशिवाय तीव्र पोटदुखीनं त्रस्त असलेल्या संध्या यादव या तरुणीला आयसीयू बेड नसल्यानं स्ट्रेचरवर ठेवण्यात आलं. पण त्यावरून पडून गंभीर जखमी झाल्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याची घटनाही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता कायम का? : मुंबईतील आरोग्य यंत्रणेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होत असतानाही आयसीयू बेड आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता कायम का? याचा खुलासा करण्याबरोबरच अपुऱ्या सुविधांमुळं झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करून दोषी डॉक्टर व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली किंवा केली जाणार आहे, याची माहितीही आमदारांनी मागितली आहे. तसंच प्रत्येक रुग्णाला आवश्यकतेनुसार बेड उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनानं कोणता तातडीचा कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे आणि त्यात विलंब का होत आहे? याचाही तपशील विचारण्यात आला आहे.

प्रशासन कोणती भूमिका घेणार? : या तारांकित प्रश्नांमुळं मुंबई महानगरपालिका प्रशासनात खळबळ उडाली असून आयुक्त कार्यालयानं प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. महानगरपालिका आयुक्तांच्या स्वीय चिटणिसांनी तातडीचे आदेश जारी करून शासनाकडून प्राप्त प्रश्नाचे उत्तर तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित उपायुक्त, संचालक, सहआयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांच्या मान्यतेनंतर उत्तर तातडीनं आयुक्त कार्यालयात सादर करायला सांगितलं आहे. आगामी पावसाळा आणि वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता मुंबईतील महानगरपालिका रुग्णालयांमधील आयसीयू बेड टंचाईचा प्रश्न आता विधानपरिषदेत गाजण्याची चिन्हे असून शासन आणि महानगरपालिका प्रशासन या मुद्द्यावर कोणती भूमिका घेते? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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ICU BED CRUNCH IN BMC
BMC HOSPITAL
मुंबई महानगरपालिका
अतिदक्षता बेड
BMC HOSPITALS ICU BED SHORTAGE

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