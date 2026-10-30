मुंबईत अवघ्या 500 ते 5 हजारांत लिंगबदल शस्त्रक्रिया; महापालिका रुग्णालयांची कौतुकास्पद कामगिरी
सायन रुग्णालयात गेल्या तीन वर्षांत 35 हून अधिक लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. याचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा शेटे यांनी घेतला आहे.
Published : October 30, 2026 at 5:46 PM IST
मुंबई : लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो, असा अनेकांचा समज आहे. मात्र, मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अवघ्या 500 ते 5 हजार रुपयांच्या शस्त्रक्रिया शुल्कात ही सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सायन रुग्णालयात गेल्या तीन वर्षांत 35 हून अधिक लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. तर नायर रुग्णालयात एका शस्त्रक्रियेची नोंद आहे. दुसरीकडे, जे. जे. रुग्णालयात 2023-24 या आर्थिक वर्षात एक शस्त्रक्रिया झाली असून, त्यानंतरच्या दोन आर्थिक वर्षांत एकही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारी रुग्णालयांमधील लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियांची उपलब्धता, खर्च आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती समोर आली आहे.
'तीन वर्षांत 35 हून अधिक लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रिया' :
सायन येथील लोकमान्य टिळक महापालिका रुग्णालयाच्या प्लास्टिक सर्जरी विभागाचे अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. रोहित मुनोत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत रुग्णालयात लिंगबदलाच्या 35 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये टॉप आणि बॉटम अशा दोन्ही प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. संबंधित व्यक्तीला नको असलेले लैंगिक अवयव काढण्याच्या दृष्टीनं या शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरत असल्याचे डॉ. मुनोत यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सायन रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2023 पासून आतापर्यंत 14 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. या शस्त्रक्रिया लिंगबदल करू इच्छिणाऱ्या रुग्णांवर करण्यात आल्या आहेत. लिंगबदलाशी संबंधित पुनर्रचनेच्या शस्त्रक्रिया प्लास्टिक सर्जरी विभागाकडून केल्या जातात. त्यामुळे या शस्त्रक्रियांच्या यशस्वितेबाबतची माहिती संबंधित विभागच देऊ शकतो, असं जनरल सर्जरी विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
शस्त्रक्रियेपूर्वी दोन मानसोपचारतज्ज्ञांचे प्रमाणपत्र आवश्यक :
लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी किमान दोन पात्र मानसोपचारतज्ज्ञांकडून तपासणी करून प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीला जेंडर डिस्फोरिया म्हणजेच जन्मतः मिळालेल्या लिंगाबाबत अस्वस्थता असल्याचं आणि ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या शस्त्रक्रियेसाठी तयार असल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं. याशिवाय रक्ताच्या तपासण्या आणि गरजेनुसार इतर वैद्यकीय तपासण्याही केल्या जातात. जननेंद्रियांची रचना स्पष्ट नसलेल्या किंवा दोन्ही लिंगांची वैशिष्ट्ये असलेल्या रुग्णांसाठी जनुकीय आणि गुणसूत्रांच्या तपासण्या करणं आवश्यक असतं, अशी माहिती डॉ. रोहित मुनोत यांनी दिली.
सायन रुग्णालयाच्या प्लास्टिक सर्जरी विभागाचे प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख डॉ. मकसूद देवळे, अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. अमरनाथ मुनोळी आणि डॉ. रोहित मुनोत हे लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णांना मार्गदर्शन करतात. तसेच या शस्त्रक्रियांच्या प्रक्रियेत विभागातील इतर डॉक्टरांची टीमही सहकार्य करते.
सरकारी रुग्णालयांत 500 ते 5 हजार रुपयांत शस्त्रक्रिया :
सायन रुग्णालयाच्या माहितीनुसार, मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी 500 रुपये, तर अतिमोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी 5 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं. याशिवाय शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याचा खर्च रुग्णाच्या गरजेनुसार वेगळा असू शकतो.
केईएम रुग्णालयात मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी 2 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं. तर नायर रुग्णालयानं लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी 5 हजार रुपये खर्च असल्याची माहिती दिली आहे. हा खर्च महापालिका रुग्णालयांमधील मोठ्या शस्त्रक्रियेच्या शुल्कानुसार असल्याचं नायर रुग्णालयाने स्पष्ट केलं आहे.
जे. जे. रुग्णालयात 2023-24 मध्ये एक शस्त्रक्रिया :
जे. जे. रुग्णालयाच्या प्लास्टिक सर्जरी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात लिंगबदलाची एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, तिचे यशस्वितेचं प्रमाण 100 टक्के असल्याचं रुग्णालयानं नमूद केलं आहे. मात्र, 2024-25 आणि 2025-26 या दोन्ही आर्थिक वर्षांत अशी एकही शस्त्रक्रिया झालेली नाही.
शस्त्रक्रियेपूर्वी फिजिओलॉजिस्टकडून तपासणी केली जात नसली, तरी मानसिक आरोग्याची तपासणी केली जाते. तसेच जनुकीय आणि गुणसूत्रांच्या तपासण्या नियमितपणे केल्या जात नाहीत. मात्र, काही दुर्मिळ जनुकीय आजार किंवा वैद्यकीय आणि कायदेशीर कारणे असल्यास शस्त्रक्रियेपूर्वी जनुकीय तपासणी करणे योग्य ठरते, असे रुग्णालयानं स्पष्ट केलं आहे.
केईएम रुग्णालयात अद्याप एकही शस्त्रक्रिया नाही :
केईएम रुग्णालयाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरानुसार, आतापर्यंत रुग्णालयात लिंगबदलाची एकही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. शस्त्रक्रियेपूर्वी मानसोपचारविषयक तपासणी केली जाते. मात्र फिजिओलॉजिस्टकडून तपासणी केली जात नाही. तसेच जनुकीय आणि गुणसूत्रांच्या तपासण्याही केल्या जात नसल्याचे रुग्णालयाने स्पष्ट केले आहे. मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी 2 हजार रुपये शुल्क आकारलं जात असल्याची माहितीही रुग्णालयानं दिली आहे.
नायर रुग्णालयात एका शस्त्रक्रियेची नोंद :
नायर रुग्णालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत लिंगबदलाची एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, ती यशस्वी झाली आहे. रुग्णालयानं या शस्त्रक्रियेचं यशस्वितेचं प्रमाण १०० टक्के असल्याचे नमूद केलं आहे. शस्त्रक्रियेपूर्वी मानसोपचार विभागाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून, काही वैद्यकीय परिस्थितींमध्ये गुणसूत्रांची तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
शस्त्रक्रियेनंतर गर्भधारणा शक्य आहे का? :
पुरुषाकडून स्त्रीमध्ये लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला गर्भधारणा करता येत नाही, असे जे. जे., सायन आणि नायर रुग्णालयांनी दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शस्त्रक्रियेनंतर लैंगिक संबंध ठेवणे शक्य असल्याचे रुग्णालयांनी नमूद केले आहे. नायर रुग्णालयाने याबाबत व्यक्तीच्या वैद्यकीय परिस्थितीनुसार फरक असू शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे.
जन्मतः दोन्ही लिंगांची वैशिष्ट्ये असलेले रुग्णही उपचारासाठी येतात :
जन्मतः स्त्री आणि पुरुष अशा दोन्ही लिंगांची शारीरिक वैशिष्ट्ये असलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय भाषेत इंटरसेक्स (Intersex) म्हटलं जातं. सायन रुग्णालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. जे. जे. रुग्णालयानेही गेल्या तीन वर्षांत अशा रुग्णांची नोंद नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, नायर रुग्णालयात दरवर्षी अशा प्रकारची 8 ते 9 प्रकरणे येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय, केईएम रुग्णालय, सायन रुग्णालय आणि नायर रुग्णालयाकडे यासंदर्भात माहिती मागवली होती. गेल्या तीन वर्षांत किती लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रिया झाल्या, त्यापैकी किती यशस्वी झाल्या, शस्त्रक्रियेपूर्वी कोणत्या वैद्यकीय तपासण्या कराव्या लागतात, त्यासाठी किती खर्च येतो, तसेच शस्त्रक्रियेनंतर गर्भधारणा आणि लैंगिक जीवनाबाबत काय परिस्थिती असते, यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले होते.
सरकारी रुग्णालयांकडून मिळालेल्या या माहितीमुळे लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रिया, त्यांची प्रक्रिया आणि त्यासाठी येणारा खर्च याबाबत नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज दूर होण्यास मदत होणार आहे. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च परवडत नसलेल्या नागरिकांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधा, उपचारांची प्रक्रिया आणि शुल्काची माहिती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.