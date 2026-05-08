हुतात्मा स्मारकाच्या दुरावस्थेवरून विरोधकांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका, 'संयुक्त महाराष्ट्रा'ची आठवण काढत गणेश खणकर यांचा पलटवार

मुंबईतील हुतात्मा स्मारकाच्या झालेल्या दुरावस्थेबद्दल आज मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. जाणून घ्या, सविस्तर

मुंबई महापालिका
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 8:52 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र दिनाला हुतात्मा स्मारकाजवळ सुशोभीकरण करण्यात आले नव्हते, असा आरोप शिवसेना यूबीटीसह काँग्रेसनं मुंबई महापालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपावर केला होता. या आरोपाचे आज मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पडसाद उमटल्याचं दिसून आले.

मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये (General body meeting) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत हुतात्मा स्मारकाची झालेली दुरावस्था सभागृहासमोर मांडली. यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी, “आम्ही आमचा 25 लाख रुपयांचा निधी परत करतो, पण हुतात्मा स्मारकाचे सुशोभीकरण करा,” अशी भूमिका मांडली. तर काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनीही स्मारकाच्या अवस्थेबद्दल सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं.

“काँग्रेसचे हात हुतात्म्यांच्या रक्ताने लाल झाले” : सत्ताधारी हुतात्म्यांचा आदर करत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले म्हणाले, “या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. नेहरूंपासून काँग्रेसमधील अनेक नेते मुंबई आणि महाराष्ट्र वेगळे ठेवण्याच्या विचाराचे होते. मराठीच्या लढ्यात काँग्रेस विरोधात होती. हुतात्म्यांवर गोळीबार काँग्रेसनंच केला. त्यामुळं काँग्रेसनं आता चोराच्या उलट्या बोंबा मारू नयेत.” स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे म्हणाले, “काँग्रेसचे हात हुतात्म्यांच्या रक्तानं लाल झाले आहेत. त्यामुळं काँग्रेसने हुतात्म्यांविषयी बोलू नये. हुतात्मा स्मारकाचं सुशोभीकरण व्हायलाच हवे.” तर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही स्मारकाचे सुशोभीकरण करण्याची भूमिका मांडत निधीचा विषय आणि हुतात्मा स्मारकाचा विषय एकत्र करण्याची गरज नाही,” असं म्हटलं.



आम्ही आमचा 25 लाखाच्या निधी स्मारकासाठी देतो : " विकास निधी देताना विरोधकांना केवळ 25 लाखांचा निधी देण्यात आला. आम्ही आमचा निधी स्मारकासाठी देतो. मात्र, हुतात्मा स्मारकाचं सुशोभीकरण करा", अशी भूमिका किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिकेच्या सभागृहामध्ये मांडली. याचबरोबर गेल्या चार वर्षापासून या ठिकाणी प्रशासकराज असतानादेखील सुशोभीकरण करण्यात आलं नाही, असा आरोप यावेळी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला.



हुतात्मांचा अवमान करणं चुकीचं : " 106 हुतात्म्यांमुळं आपल्याला मुंबई मिळाली आहे. अशामुळं त्यांच्या स्मारकाचा अवमान म्हणजे हुतात्म्यांचा अवमान आहे. हुतात्म्यांचा अवमान करणं चुकीचं आहे. लवकरात लवकर त्या स्मारकांचा सोशोभीकरण व्हायलाच हवं. महापौरांनी सत्ताधाऱ्यांना मोठा निधी दिला. मात्र, ते हुतात्मा स्मारकाला विसरले", असं काँग्रेसचे नेते आश्रम आझमी म्हणाले.




हुतात्म्यांना हुतात्मा केलं कोणी? : काँग्रेसच्या अश्रफ आजमी यांच्या भाषणाला उत्तर देताना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, "हुतात्मा स्मारकाचं सुशोभीकरण व्हायलाच हवं. मात्र त्यांच्या रक्तानं काँग्रेसचे हात लाल झाले आहेत. आज या हुतात्मा झालेल्या हुतात्म्यांमुळंच मुंबईत आपण ताठ मानेने उभे आहोत. मात्र हुतात्म्यांना हुतात्मा केलं कोणी?" असा प्रश्न यावेळी प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. "निधीबद्दल आम्हाला सांगू नका. निधी नसताना आम्ही काय भोगलं आहे, हे आम्हाला माहीतयं", असं प्रभाकर शिंदे यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.


हुतात्मा स्मारकाच सुशोभीकरण व्हायलाच हवं : "हुतात्मा स्मारकाचं सुशोभीकरण व्हायलाच हवं. मात्र, काही वर्षांपूर्वी सत्तेत असताना लोकांनी फ्लोरा फाउंटनला निधी दिला. पण स्मारकाला नाही, हे अजून लोक विसरलेले नाहीत. हुतात्मा स्मारकाच्या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला काँग्रेसची मदत घ्यायची वेळ आली आहे. याहून वाईट काय असेल? याचबरोबर तुम्ही उगीचच 25 लाखाचा निधी देऊ नका. महानगरपालिका स्मारक सुशोभीकरण करण्यासाठी महापालिका सक्षम आहे", असे सांगत विरोधकांना टोला लगावला.

