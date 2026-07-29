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मुंबई महानगरपालिकेत जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी? सहा महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या स्कॉर्पिओऐवजी आता हव्या नवीन गाड्या?

मुंबई महानगपालिकेनं 2 कोटी 16 लाखांच्या 13 नवीन गाड्या खरेदी केल्या होत्या. या 'स्कॉर्पिओ एन' सुखावह नसल्याच्या तक्रारीमुळं 'इनोव्हा' गाड्या खरेदीची तयारी सुरू केली आहे.

BMC MUMBAI NEW CAR
मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 4:46 PM IST

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मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी अवघ्या सहा महिन्यात मुंबई महानगरपालिका पुन्हा नवीन गाड्या खरेदी करणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात खरेदी केलेल्या स्कॉर्पिओ एन. या प्रकाराची गाडी प्रवासासाठी सुखावह नसल्याची तक्रार सत्ताधीशांनी केली आहे. त्याच्या जागी आता इनोव्हा गाडी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केला जात आहे. हा प्रस्ताव लवकरच आयुक्तांकडं जाणार असून आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन गाड्या महानगरपालिकेच्या ताफ्यात सामील होणार आहेत.

महानगरपालिका पुन्हा नवीन गाड्या घेण्याच्या तयारीत? : मिळालेल्या माहितीनुसार, नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर आणि विविध समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना प्रशासनाकडून वाहनं उपलब्ध करून दिली होती. 'स्कॉर्पिओ एन' वाहन उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते आणि विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांना दिल्या होत्या. मात्र, महानगरपालिकेनं दिलेल्या 'स्कॉर्पिओ एन' गाडी सुखावह सोयीची वाटत नसल्याची तक्रार सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली आहे. यामुळं आता मुंबई महानगरपालिका 'इनोव्हा क्रिस्टा' गाड्या खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे.

प्रतिक्रिया देताना गणेश खणकर (ETV Bharat Reporter)

13 गाड्यांसाठी खर्च केले दोन कोटी 16 लाख रूपये : महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना निवडणूक होण्यापूर्वी म्हणजेच जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातच पदाधिकाऱ्यांसाठी 13 नवीन वाहनांची खरेदी केली होती. महापौरांसाठी 'एक इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रीड' (किंमत रु. 30 ते 35 लाख) इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी 12 स्कॉर्पिओ एन गाड्या (प्रति गाडी किंमत 18 लाख रुपये) अशा 13 वाहनांवर महानगरपालिकेनं तब्बल दोन कोटी 16 लाख रुपये खर्च केले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

प्रशासनानं मागणी केली मान्य : "वैधानिक समितीचे अध्यक्ष, उपमहापौर आणि आम्ही सर्वांनी मिळून मागणी केली होती की, आम्हाला आता दिलेली वाहनं बदलावीत. कारण या गाड्यांविषयी तक्रार येत आहे. त्या पद्धतीनं प्रशासनाकडं आणि गटनेत्यांच्या बैठकीतही आम्ही मागणी केली होती. आताच्या गाड्या बदलून नवीन गाड्या घ्याव्यात. असा प्रस्ताव येतोय. आम्ही मागणी केली होती की आमच्या गाड्या बदला आणि प्रशासनानेही ते मान्य केलं आहे," अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे भाजपा सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली.

मला दिलेल्या गाडीमध्ये कोणताही त्रास नाही : "महानगरपालिकेत कोणीही कायमचा आलेला नाही. पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा निवडणुकीला सर्वांना सामोरं जायचं आहे. पाच वर्षे गाड्या वापरल्या पाहिजेत. गाडीमध्ये काहीही चुकीचं किंवा त्रास होईल असं नाही. कारण नसताना मुंबईकरांच्या पैशाचा चुराडा केला जात आहे. मला दिलेल्या गाडीमध्ये कोणताही त्रास होत नाही," अशी प्रतिक्रिया मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.

गाड्या घेण्याचा कोणताही नवा प्रस्ताव नाही : "मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नवीन गाड्या घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. हा प्रस्ताव आहे तो जुनाच आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या काही सहाय्यक आयुक्त यांच्या स्कॉर्पिओ गाड्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यांना 10 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. म्हणून त्यांच्या जागी नवीन इनोव्हा क्रिस्टा मॅन्युअल गाड्या विकत घेत आहोत. नवीन घेतलेल्या या गाड्या गरज लागल्या तरच पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. यामुळं असा कोणताही नवीन प्रस्ताव नाही. हा जुनाच प्रस्ताव आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक नवीन गाड्या येणार नाहीत. उपमहापौर म्हणून मलाही नवीन गाडी नको आहे," अशी प्रतिक्रिया उपमहापौर संजय घाडी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

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स्कॉर्पिओ
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