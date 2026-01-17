आम्ही पैशात कमी पडलो, मात्र निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आमचे नगरसेवक जिंकले - शर्मिला ठाकरे
राज ठाकरेचं शिवाजी पार्क येथील निवासस्थान असलेल्या शिवतीर्थ इथं शनिवारी (17 जानेवारी) विजयी नगरसेवकांना बोलावून त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
Published : January 17, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई : यंदाची मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सर्वार्थानं वेगळी ठरली. या निवडणुकीचं सर्वात मोठ आकर्षण होतं, ते म्हणजे तब्बल 20 वर्षानंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत निवडणूक लढवणं. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 165 जागा लढवल्या तर राज ठाकरेंच्या मनसेनं 53 जागांवर निवडणूक लढवली. यात ठाकरे बंधूंना 71 जागांवर यश मिळवलं. यापैकी शिवसेनेला 65, तर मनसेला 6 जागा मिळाल्या. दरम्यान, ठाकरे बंधूंना अपेक्षित असं यश मिळालेलं नाही, त्यातही मनसेची कामगिरी फारच निराशाजनक ठरलीय.
मनसेच्या सर्व विजयी नगरसेवकांचा शिवतीर्थावर सन्मान : राज ठाकरेचं शिवाजी पार्क येथील निवासस्थान असलेल्या शिवतीर्थ इथं शनिवारी (17 जानेवारी) विजयी नगरसेवकांना बोलावून त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. यावेळी शर्मिला ठाकरेंनी या सर्व नगरसेवकांचं औक्षण केलं. यावेळी मीडियाशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "विरोधकांनी या निवडणुकीत सर्व काही केलं, आम्ही पैशात काहीसे कमी पडलो. मात्र निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आमचे नगरसेवक विजयी झालेत."
राज ठाकरे सोशल मीडियाद्वारे काय म्हणाले? : मुंबई महानगरपालिकेतील या निकालानंतर राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपली प्रतिक्रिया दिलीय. "सस्नेह जय महाराष्ट्र, सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचं मनापासून अभिनंदन. यावेळची निवडणूक ही सोपी नव्हती. अचाट धनशक्ती, सत्तेची शक्ती विरुद्ध शिवशक्ती अशी लढाई होती. पण अशा लढाईत सुद्धा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम झुंज दिली. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला यावेळेस अपेक्षित यश मिळालं नसलं याचं दुःख आहे, पण म्हणून खचून जाणाऱ्यातले आपण नाही. आपले जे नगसेवक निवडून आलेत ते तिथल्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरतील. आणि मराठी माणसाच्या विरोधात काही होत आहे असं दिसलं तर त्या सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणतील हे नक्की," असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
पुन्हा कामाला लागूया : पुढं राज ठाकरे यांनी लिहिलं की, "आपली लढाई मराठी माणसाची, मराठी भाषेची, मराठी अस्मितेच्यासाठीची आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठीची लढाई आहे. ही लढाई हेच आपलं अस्तित्व आहे. अशा लढाया या दीर्घकालीन असतात याचं भान तुम्हा सगळ्यांना आहे. बाकी काय चुकलं, काय राहून गेलं, काय कमी पडलं आणि काय करावं लागेल याचं विश्लेषण आणि कृती आपण सगळे मिळून करूच. तुम्हाला खरं तर हे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही सांगतो एमएमआर परिसरात असो की एकूणच राज्यात मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या मराठी माणसाच्या पाठीशी आपल्याला ठाम उभं रहायचं आहे. निवडणुका येतील जातील पण आपला श्वास हा मराठी आहे हे विसरायचं नाही. लवकरच भेटूया. पुन्हा कामाला लागूया. नव्याने आपला पक्ष आणि संघटना उभारूया," असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
मनसेचे विजयी उमेदवार :
- प्रभाग क्रमांक 38 - सुरेखा परब
- प्रभाग क्रमांक 74 - विद्या आर्या
- प्रभाग क्रमांक 128 - सई शिर्के
- प्रभाग क्रमांक 115 - ज्योती राजभोज
- प्रभाग क्रमांक 192 - यशवंत किल्लेदार
- प्रभाग क्रमांक 205 - सुप्रिया दळवी
