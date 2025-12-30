मनसेनं मुंबईतील सर्व 53 उमेदवारांची यादी केली जाहीर, चुरस वाढणार, वाचा संपूर्ण यादी
मनसेनं मुंबईतील सर्व उमेदवारांची यादी जाहीर केलीय. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आपली कंबर कसली आहे.
Published : December 30, 2025 at 7:20 PM IST
मुंबई : राज्यात महापालिका निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. मंगळवार हा निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आपली कंबर कसली आहे. मनसेनं अत्यंत सावध पवित्रा घेत 53 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी मनसेकडून जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी 37 उमेदवारांची पहिली अधिकृत यादी जाहीर केली होती, मात्र उर्वरित नावांबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात होती. सावध भूमिका घेत अखेर मनसेनं मुंबईतील इतर उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
क्रमांक वॉर्ड क्रमांक उमेदवाराचे नाव
1 8 कस्तुरी रोहेकर
2 10 विजय कृष्णा पाटील
3 11 कविता बागुल माने
4 14 पुजा कुणाल माईणकर
5 18 सदिच्छा मोरे
6 20 दिनेश साळवी
7 21 सोनाली देव मिश्रा
8 23 किरण अशोक जाधव
9 27 आशा विष्णू चांदर
10 36 प्रशांत महाडीक
11 38 सुरेखा परब लोके
12 46 स्नेहिता संदेश डेहलीकर
13 55 शैलेंद्र मोरे
14 58 वीरेंद्र जाधव
15 67 कुशल सुरेश धुरी
16 68 संदेश देसाई
17 74 विद्या भरत आर्य
18 81 शबनम शेख
19 84 रूपाली दळवी
20 85 चेतन बेलकर
21 98 दिप्ती काते
22 102 अनंत हजारे
23 103 दिप्ती राजेश पांचाळ
24 106 सत्यवान दळवी
25 110 हरीनाक्षी मोहन चिराथ
26 115 ज्योती अनिल राजभोज
27 119 विश्वजीत शंकर ढोलम
28 128 सई सनी शिर्के
29 129 विजया गिते
30 133 भाग्यश्री अविनाश जाधव
31 139 शिरोमणी येशू जगली
32 143 प्रांजल राणे
33 146 राजेश पुरभे
34 149 अविनाश मयेकर
35 150 सविता माऊली थोरवे
36 152 सुधांशू दुनबळे
37 166 राजन मधुकर खैरनार
38 175 अर्चना दिपक कासले
39 177 हेमाली परेश भनसाली
40 178 बजरंग देशमुख
41 183 पारूबाई कटके
42 188 आरिफ शेख
43 192 यशवंत किल्लेदार
44 197 रचना साळवी
45 205 सुप्रिया दळवी
46 207 शलाका हरियाण
47 209 हसीना महिमकर
48 212 श्रावणी हळदणकर
49 214 मुकेश भालेराव
50 216 राजश्री नागरे
51 217 निलेश शिरधनकर
52 2 23 प्रशांत गांधी
53 226 बबन महाडीक
हेही वाचा -
- नाशिकमध्ये आमदारांनी पळवले एबी फॉर्म, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनी केला पाठलाग, अनेक माजी नगरसेवकांचे पत्ते कट
- कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत तृतीयपंथी उमेदवार प्रस्थपितांना फोडणार 'घाम'; शिवानी गजबर, सुहासिनी देवमाने उतरणार रिंगणात
- निर्णायक क्षणी नागपुरात युती अन् आघाडी फायनल; 'या' पक्षांना एक अंकी जागेवर मानावं लागणार समाधान