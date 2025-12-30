ETV Bharat / state

मनसेनं मुंबईतील सर्व 53 उमेदवारांची यादी केली जाहीर, चुरस वाढणार, वाचा संपूर्ण यादी

मनसेनं मुंबईतील सर्व उमेदवारांची यादी जाहीर केलीय. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आपली कंबर कसली आहे.

MNS releases candidate list
मनसेची उमेदवार यादी जाहीर (MNS Officials)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यात महापालिका निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. मंगळवार हा निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आपली कंबर कसली आहे. मनसेनं अत्यंत सावध पवित्रा घेत 53 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी मनसेकडून जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी 37 उमेदवारांची पहिली अधिकृत यादी जाहीर केली होती, मात्र उर्वरित नावांबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात होती. सावध भूमिका घेत अखेर मनसेनं मुंबईतील इतर उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.

MNS releases candidate list
मनसेची उमेदवार यादी जाहीर (MNS Officials)

क्रमांक वॉर्ड क्रमांक उमेदवाराचे नाव

1 8 कस्तुरी रोहेकर

2 10 विजय कृष्णा पाटील

3 11 कविता बागुल माने

4 14 पुजा कुणाल माईणकर

5 18 सदिच्छा मोरे

6 20 दिनेश साळवी

7 21 सोनाली देव मिश्रा

8 23 किरण अशोक जाधव

9 27 आशा विष्णू चांदर

10 36 प्रशांत महाडीक

11 38 सुरेखा परब लोके

12 46 स्नेहिता संदेश डेहलीकर

13 55 शैलेंद्र मोरे

14 58 वीरेंद्र जाधव

15 67 कुशल सुरेश धुरी

16 68 संदेश देसाई

17 74 विद्या भरत आर्य

18 81 शबनम शेख

19 84 रूपाली दळवी

20 85 चेतन बेलकर

21 98 दिप्ती काते

22 102 अनंत हजारे

23 103 दिप्ती राजेश पांचाळ

24 106 सत्यवान दळवी

25 110 हरीनाक्षी मोहन चिराथ

MNS releases candidate list
मनसेची उमेदवार यादी जाहीर (MNS Officials)

26 115 ज्योती अनिल राजभोज

27 119 विश्वजीत शंकर ढोलम

28 128 सई सनी शिर्के

29 129 विजया गिते

30 133 भाग्यश्री अविनाश जाधव

31 139 शिरोमणी येशू जगली

32 143 प्रांजल राणे

33 146 राजेश पुरभे

34 149 अविनाश मयेकर

35 150 सविता माऊली थोरवे

36 152 सुधांशू दुनबळे

37 166 राजन मधुकर खैरनार

38 175 अर्चना दिपक कासले

39 177 हेमाली परेश भनसाली

40 178 बजरंग देशमुख

41 183 पारूबाई कटके

42 188 आरिफ शेख

43 192 यशवंत किल्लेदार

44 197 रचना साळवी

45 205 सुप्रिया दळवी

46 207 शलाका हरियाण

47 209 हसीना महिमकर

48 212 श्रावणी हळदणकर

MNS releases candidate list
मनसेची उमेदवार यादी जाहीर (MNS Officials)

49 214 मुकेश भालेराव

50 216 राजश्री नागरे

51 217 निलेश शिरधनकर

52 2 23 प्रशांत गांधी

53 226 बबन महाडीक

हेही वाचा -

  1. नाशिकमध्ये आमदारांनी पळवले एबी फॉर्म, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनी केला पाठलाग, अनेक माजी नगरसेवकांचे पत्ते कट
  2. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत तृतीयपंथी उमेदवार प्रस्थपितांना फोडणार 'घाम'; शिवानी गजबर, सुहासिनी देवमाने उतरणार रिंगणात
  3. निर्णायक क्षणी नागपुरात युती अन् आघाडी फायनल; 'या' पक्षांना एक अंकी जागेवर मानावं लागणार समाधान

TAGGED:

MNS RELEASES CANDIDATE LIST
RAJ THACKERAY BMC ELECTION
मनसे उमेदवार यादी जाहीर
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026
BMC ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.