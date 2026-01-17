आघाडीत पडलेली फूट अन् काँग्रेसच्या 'एकला चलो'च्या भूमिकेमुळं उद्धव ठाकरेंना फटका बसला का? आकडेवारी काय सांगते?
एकेकाळी मुंबईत तिसरं पद मिळवणारी काँग्रेस आता अधिकच आकुंचित झालेली दिसते.
Published : January 17, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 7:20 PM IST
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल 16 जानेवारीला जाहीर झाला. या निकालाने केवळ स्थानिक नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम घडवणारे अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहेत. महाविकास आघाडीत पडलेली फूट, काँग्रेसनं घेतलेली 'एकला चलो'ची भूमिका आणि त्याचा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) पक्षावर झालेला परिणाम या सगळ्याचा राजकीय पटावर नेमका काय परिणाम झाला? हे समजून घेण्यासाठी आकडेवारी महत्त्वाची ठरते.
काँग्रेसची घसरण; अस्तित्व टिकवलं, पण कामगिरी निराशाजनक : या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 24 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. 2017 च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 31 जागा जिंकत तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती. त्या तुलनेत यावेळी पक्षाची घसरण स्पष्ट दिसते. काँग्रेसनं यावेळी 152 जागांवर निवडणूक लढवली, तर उर्वरित जागा वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांसाठी सोडल्या. "महायुतीच्या जोरदार लाटेतही काँग्रेसनं मोठ्या पक्षांपासून दूर राहून 'एकला चलो'ची भूमिका घेत तुलनेनं ठिकठाक कामगिरी केली, असं म्हणावं लागेल. टक्केवारीत सांगायचं झालं तर काँग्रेसनं लढवलेल्या 152 जागांमधून 24 जागांवर विजय मिळवला म्हणजेत 15.89 टक्के जागाच मिळाल्या. मात्र, आकडे पाहता ही कामगिरी अपेक्षांपेक्षा कमीच ठरली आहे," असं मत प्रकाश बाळ यांनी व्यक्त केलं.
ठाकरे बंधू एकत्र, काँग्रेस बाहेर : "मुंबईत दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर काँग्रेसकडे बाहेर पडण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मनसेसोबत युती अशक्य असल्याची ठाम भूमिका घेतली होती. त्यामुळं काँग्रेसनं वंचित बहुजन आघाडीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही युती कागदावर जितकी मजबूत दिसत होती, तितकी प्रत्यक्षात ठरली नाही," असंही प्रकाश बाळ यांनी स्पष्ट केलं.
जागावाटपाचा गोंधळ आणि युतीतील दुरावा : वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेसकडून 62 जागा मागितल्या, त्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिल्याही. पण यातील 16 जागांवर वंचितने उमेदवारच दिले नाहीत. राजकारणात जागावाटपावरून युती तुटण्यापर्यंतची भांडणं आपण पाहतो. पण जागा मिळूनही उमेदवार न देणं हे दुर्मिळ उदाहरण ठरलं. यावरूनच दोन्ही पक्षांमधील संबंध किती कृत्रिम होते, हे स्पष्ट झालं. प्रचारादरम्यानही वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेसचे मुंबईतील नेते एकत्रितपणे सक्रियपणे प्रचार करताना फारसे दिसले नाहीत. निकालापूर्वीच वंचितचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी काँग्रेसकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं की, आपण एकत्र लढतोय की स्वतंत्र? तसंच त्यांनी आरोप केला की, काँग्रेसचे नेते व्हिडीओमध्ये वंचितचा उल्लेख करत नाहीत. यावर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी "वंचितचा गैरसमज झाला आहे," असं उत्तर दिलं होतं.
मुंबईत काँग्रेस अधिकच आकुंचित : एकेकाळी मुंबईत तिसरं पद मिळवणारी काँग्रेस आता अधिकच आकुंचित झालेली दिसते. निवडणूकपूर्व अंदाजानुसार काँग्रेसला साधारणपणे 19 जागा मिळतील असं भाकीत होतं. मात्र प्रत्यक्षात 24 जागा मिळाल्या. तरीही भाजपासारखं सातत्याने चालणारं निवडणूक यंत्र नसणं, केंद्रातील नेतृत्वाकडून ठोस मार्गदर्शनाचा अभाव आणि राज्य पातळीवर एकाकी लढणारे प्रदेशाध्यक्ष या सगळ्याचा फटका काँग्रेसला बसल्याचं स्पष्ट आहे.
मुंबईतील काँग्रेसचे विजयी उमेदवार :
वॉर्ड क्र. नगरसेवकाचे नाव
28 डॉ. अजंता यादव
33 कमरजहाँ मोहम्मद मोईन सिद्दीकी
34 हैदर अस्लम शेख
48 रफिक इलियास शेख
49 संगीता कोळी
61 दिव्या अवनीश सिंग
66 मेहेर मोहसीन हैदर
90 ॲड. ट्युलिप मिरांडा
92 मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इक्बाल कुरेशी
101 कॅरेन सेसिलिया डी'मेलो
102 रहेबर (राजा) सिराज खान
110 आशा सुरेश कोपरकर
150 वैशाली अजित शेडकर
162 खान मोहम्मद आमीर आरिफ
165 मोहम्मद अशरफ आझमी
167 डॉ. समन अर्शद आझमी
179 आयेशा सुफियान वानू
183 आशा दीपक काळे
184 साजिदा बी बब्बू खान
211 खान मोहम्मद वकार नासीर अहमद
213 नसीमा जावेद जुनेजा
216 राजश्री महेश भातणकर
223 ध्यानराज यशवंत निकम
224 रुखसाना अमीन परक
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष : अस्तित्वापुरताच विजय : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मुंबईत 11 उमेदवार रिंगणात होते. मात्र वॉर्ड क्रमांक 43 मधून अजित रावराणे हे एकमेव विजयी उमेदवार ठरले. हा आकडा पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची स्थितीही अत्यंत कमजोर असल्याचं दिसून येतं.
मुंबईतील स्ट्राईक रेट काय सांगतो?
|पक्ष
|लढलेल्या जागा
|जिंकलेल्या जागा
|स्ट्राईक रेट
|शिवसेना ( उबाठा)
|160
|65
|40.62%
|काँग्रेस
|151
|24
|15.89%
|राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
|11
|1
|0.90%
|मनसे
|53
|6
|0.86%
ही आकडेवारी पाहिली तर स्पष्ट होतं की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष दोघांचाही स्ट्राईक रेट अत्यंत कमी आहे. त्यामुळेच प्रश्न निर्माण होतो आघाडी टिकली असती, तर काय चित्र वेगळं दिसलं असतं का? मतांची टक्केवारी काय सांगते?
पक्ष मतांची टक्केवारी
- शिवसेना (उबाठा) 27.37%
- काँग्रेस 9.41%
- मनसे 2.91%
जर ही मते एकत्र झाली असती, तर चित्र निश्चितच वेगळं असतं. काँग्रेसची 9.41%, मनसेची 2.91% आणि राष्ट्रवादीची मतं एकत्र आली असती, तर अनेक प्रभागांमध्ये थेट लढत बदलली असती.
आघाडीत फूट, भाजपाला फायदा? : ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांच्य मते, "महाविकास आघाडीत फूट पडणं हे भाजपासाठी फायदेशीर ठरलं. काँग्रेस वेगळी लढल्यानं, शरद पवार गट अत्यंत कमकुवत ठरल्याने आणि मनसे स्वतंत्र मैदानात उतरल्याने विरोधी मतं विभागली गेली. याचा थेट फायदा शिवसेना (उबाठा) पक्षाला काही अंशी झाला असला, तरी भाजपासाठीही हे चित्र अनुकूल ठरल्याचं अनेक प्रभागांमध्ये दिसून आलं."
आघाडी टिकली असती तर? : "जर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उबाठा) एकत्र राहिले असते, तर अनेक ठिकाणी थेट लढतीत फरक पडला असता. मतविभाजन टळलं असतं. अनेक जागांवर दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले उमेदवार एकत्रित आघाडीमुळं विजयी ठरले असते," असं प्रकाश बाळ यांचं म्हणणं आहे. याचबरोबर, "ही निवडणूक केवळ महापालिकेची निवडणूक नव्हती तर एकप्रकारे 2029 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची नांदी ठरू शकते. काँग्रेसची घसरण, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मर्यादित उपस्थिती आणि शिवसेना ( उबाठा) पक्षाची तुलनेनं स्थिर कामगिरी या सगळ्यामुळं महाविकास आघाडीसमोर आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एकत्र यायचं की स्वतंत्र लढायचं? कारण आकडेवारी एकच गोष्ट स्पष्टपणे सांगते फूट झाली, तर फायदा प्रतिस्पर्ध्यालाच होतो," असंही प्रकाश बाळ यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- मुंबई महापालिकेत भाजपा 'धुरंधर': शिवसेनाही जोरात, अखेरच्या क्षणी उबाठा मनसेनं मारली मुसंडी
- गड गेला अन् सिंहही : पराभवाच्या काही तासातच उबाठाला धक्का, शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार नीला देसाई यांचं निधन
- Municipal Election Result 2026 : 29 महापालिकांपैकी 'इतक्या' महापालिकांमध्ये भाजपाची एकहाती सत्ता, तर शिवसेना क्रमांक दोनचा पक्ष