मुंबई महापालिकेत भाजपा-शिवसेना सत्ता स्थापन करणार? मतमोजणीच्या कलानुसार उद्धव ठाकरेंच्या 25 वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग

मुंबई महापालिका निवडणुकीकरिता मतमोजणी सुरू आहे. निवडणुकीतील मतमोजणीचे कल पाहता भाजपा आणि शिवसेना बहुमताचा टप्पा गाठत असल्याचं चित्र आहे.

BMC Election Results 2026
मुंबई महापालिका निवडणूक निकाल (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
मुंबई- भाजपाच्या नेतृत्वाखालील युतीनं मतमोजणीच्या कलावरून (voting trends in BJP) मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बहुमताचा आकडा पार केल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे 20 वर्षानंतर एकत्र आलेल्या शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे बंधुंना मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीकरिता मतमोजणी सुरू आहे. अद्याप, निवडणूक आयोगाकडून सर्व निकाल जाहीर झालेले नाहीत. मात्र, मतमोजणीच्या कलानुसार भाजपानं सर्वाधिक जागावर आघाडी घेतल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे ही भाजपानं घेतलेली आघाडी सत्तास्थापनेकरिता निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत.

मतमोजणीच्या कलानुसार काय आहे स्थिती- भाजपा 88 जागांवर तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना 31 जागांवर आघाडीवर आहे. तर शिवसेना (यूबीटी) ६४ वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे. तर राज ठाकरे यांची नवनिर्माण सेना ही सहा जागांवर आघाडीवर आहे. दोन्ही ठाकरे बंधुचे पक्ष 70 वॉर्डमध्ये आघाडीवर असताना भाजपा-शिवसेनेनं बहुमताचा आकडा असलेल्या 114 हून अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे.

कशामुळे मुंबई महापालिका निवडणूक चर्चेत?- आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्यानं मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. असते. यंदा सुमारे 9 वर्षानंतर होणारी महापालिका निवडणूक, राष्ट्रवादी विशेषत: शिवसेनेतील फुटीनंतर होणारी पहिली निवडणूक आणि 20 वर्षानंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे 20 वर्षानंतर एकत्र येत असल्यानं या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई असल्याचं सांगत भाजपावर जोरदार टीका केली होती. तर भाजपानं ठाकरे बंधुच्या अस्तित्वाची लढाई असल्याचं सांगत टोला लगावला होता.

(निवडणुकीची मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही बातमी अपडेट होत राहील.)

