मुंबई महापालिकेत भाजपा 'धुरंधर': शिवसेनाही जोरात, अखेरच्या क्षणी उबाठा मनसेनं मारली मुसंडी

मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेला मोठं यश मिळालं आहे. भाजपा मुंबई महापालिकेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर अखेरच्या क्षणी उबाठा मनसेनंही मुसंडी मारली.

BMC Election Results 2026
मुंबई महापालिकेत भाजपा धुरंधर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 8:15 AM IST

Updated : January 17, 2026 at 8:23 AM IST

मुंबई : महापालिका निवडणूक मतमोजणीत शुक्रवारी संध्याकाळी मोठा उलटफेर निर्माण झाला. मतमोजणीत सकाळी भाजपा शिवसेनेनं मोठी आघाडी घेतल्यानं उबाठा आणि मनसेला मोठा फटका बसणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. मात्र, त्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीत संध्याकाळी मोठा उलटफेर झाला. दुपारपर्यंत भाजपा एकहाती सत्ता सत्तेच्या जवळ जाईल, असं वाटत असतानाच संध्याकाळी मात्र चित्र बदललं. त्यामुळे 100 जागांच्या जवळ पोहोचलेला भाजपा 89 जागांपर्यंत खाली आला. तर उबाठा पक्षानं 65 जागांवर झेप घेतली. शिवसेना पक्षाला केवळ 29 जागांवर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेसला 24 तर एमआयएमला 8 जागा मिळाल्या. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं इंजिन पुन्हा सभेतील गर्दी मतांमध्ये पालटली नाही. मनसेला केवळ 6 जागा मिळाल्या आहेत.

BMC Election Results 2026
यादी (ETV Bharat)

मुंबई महापालिकेत भाजपा ठरला धुरंधर : मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसाठी शुक्रवारी मतमोजणी पार पडली. या मतमोजणीत भाजपा पक्षानं मोठं यश मिळवत महापालिकेत आपणच धुरंधर असल्याचं सिद्ध केलं. भाजपाला 89 जागांवर यश मिळालं आहे. विशेष म्हणजे मागील निवडणुकीत भाजपाला 83 जागांवर यश मिळालं होतं. तेव्हा भाजपा आणि शिवसेनेची महापालिकेवर सत्ता होती. मात्र शिवसेना फुटीनंतर भाजपा, शिवसेना आणि उबाठा अशा तिन ठिकाणी मराठी मतांचं विभाजन झाल्यानं या तिनही पक्षाला त्याचा मोठा फटका बसल्याचं दिसून आलं. भाजपानं मुंबई महापालिकेसह राज्यात जोरदार यश मिळवल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जल्लोष करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "आतापर्यंत भावनिक आवाहनावर महापालिका निवडणुका होत होत्या. पण, ही निवडणूक विकासाच्या दिशेनं लढविली. जनतेचे धन्यवाद आणि आभार. २९ महापालिका निवडणुकीपैकी २५ महापालिका निवडणुकीत महायुतीनं विजय मिळवला. या निवडणुकीत आपण विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो होतो. विकासाच्या अजेंड्याला जनतेनं भरभरून प्रतिसाद दिला. जनतेनं विक्रमी विजय मिळवून दिला. या निकालानं जनतेचा विश्वास पंतप्रधान मोदींवर आहे, हे स्पष्ट केलं. लोकांना विकास हवाय. शिवसेना संस्थापक हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मरण करतो, त्यांचा आपल्याला आशीर्वाद मिळाल्यानं विजय मिळाला आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

BMC Election Results 2026
मुंबई महापालिकेत भाजपा धुरंधर (ETV Bharat)

शिवसेना मनसेची निकालात मुसंडी : मुंबई महापालिकेत शुक्रवारी सकाळी भाजपा आणि शिवसेनेनं मतमोजणीत मोठी मुसंडी घेतली. भाजपा तब्बल 119 जागांवर आघाडीवर असल्यानं हा उबाठा आणि मनसेला मोठा धक्का असल्याचं दिसून आलं. मात्र संध्याकाळी निकालाचं चित्र बदललं. संध्याकाळी उबाठा आणि मनसेनं जोरदार मुसंडी मारत मुंबईत उबाठा आणि मनसे संपली नसल्याचं दाखवून दिलं. त्यामुळे भाजपाच्या जागा शंभरी पार करू शकल्या नाहीत. उलट भाजपा जागा 89 पर्यंत खाली आल्या. तर उबाठानं 65 जागांवर झेप घेतली. त्यापाठोपाठ काँग्रेसनही 24 जागांवर यश मिळवलं. उबाठाला यश मिळालं असलं, तरी मुंबई महापालिकेवरची त्यांची सत्ता गेल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबत माध्यमांना बोलताना संजय राऊत यांनी पराभवाचं खापर एकनाथ शिंदे यांच्यावर फोडलं. "जर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे जयचंद झाले नसते, तर मुंबईत कधीही भाजपाचा महापौर झाला नसता. मराठी जनता शिंदेंना जयचंद म्हणून लक्षात ठेवेल," असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना यावेळी लगावला.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल :

