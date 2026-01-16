News Update : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल आज (BMC Election Result 2026) जाहीर होत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी पाहा.
Published : January 16, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांच्या मतदानानंतर आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासाठी ही निवडणूक जिंकणं प्रतिष्ठेचं मानलं जात आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सर्व विजयी उमेदवारांची यादी येथे देत आहे. ही यादी जसजसे निकाल येत राहतील तसतशी अपडेट होत राहील.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी
|वार्ड नंबर
|विजयी उमेदवार
|पक्ष
|207
|रोहिदास लोखंडे
|भाजपा
|165
|अश्रफ आझमी
|काँग्रेस
|33
|मोईन सिद्दिकी
|काँग्रेस
|2
|तेजस्वी घोसाळकर
|भाजपा
|135
|नवनाथ बन
|भाजपा
|1
|रेखा यादव
|शिवसेना (शिंदे)
|215
|संतोष ढोले
|भाजपा
|214
|अजय पाटील
|भाजपा
|19
|प्रकाश तावडे
|भाजपा
|50
|विक्रम राजपूत
|भाजपा
|123
|सुनिल मोरे
|शिवसेना (ठाकरे)
|20
|दीपक तावडे
|भाजपा
|124
|सकिना शेख
|शिवसेना (ठाकरे)
|32
|गीता भंडारी
|शिवसेना (ठाकरे)
|182
|मिलिंद वैद्य
|शिवसेना (ठाकरे)
|87
|पूजा महाडेश्वर
|शिवसेना (ठाकरे)
|73
|लोना रावत
|शिवसेना (ठाकरे)
|145
|खैरुनिसा हुसेन
|एमआयएम
|103
|हेतल गाला
|भाजपा
|172
|राजश्री शिरवाडकर
|भाजपा
|33
|अस्लम शेख यांची बहीण विजयी
|काँग्रेस
|9
|शिवानंद शेट्टी
|भाजपा
|52
|प्रीती साटम
|भाजपा
|37
|योगिता कदम
|शिवसेना (ठाकरे)
|134
|मेहजबीन खान
|एमआयएम
