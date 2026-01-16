ETV Bharat / state

News Update : बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी

राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल आज (BMC Election Result 2026) जाहीर होत आहे. बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी पाहा.

BMC Election Result 2026
बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 1:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांच्या मतदानानंतर आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासाठी ही निवडणूक जिंकणं प्रतिष्ठेचं मानलं जात आहे. बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेतील सर्व विजयी उमेदवारांची यादी येथे देत आहे. ही यादी जसजसे निकाल येत राहतील तसतशी अपडेट होत राहील.

बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी

वार्ड नंबर विजयी उमेदवारपक्ष
207रोहिदास लोखंडे भाजपा
165अश्रफ आझमीकाँग्रेस
33मोईन सिद्दिकीकाँग्रेस
2तेजस्वी घोसाळकरभाजपा
135नवनाथ बनभाजपा
1रेखा यादवशिवसेना (शिंदे)
215 संतोष ढोलेभाजपा
214 अजय पाटीलभाजपा
19प्रकाश तावडेभाजपा
50विक्रम राजपूतभाजपा
123सुनिल मोरेशिवसेना (ठाकरे)
20दीपक तावडे भाजपा
207 रोहिदास लोखंडेभाजपा
124सकिना शेखशिवसेना (ठाकरे)
32गीता भंडारीशिवसेना (ठाकरे)
182 मिलिंद वैद्य शिवसेना (ठाकरे)
87पूजा महाडेश्वरशिवसेना (ठाकरे)
73लोना रावतशिवसेना (ठाकरे)
145खैरुनिसा हुसेन एमआयएम
103 हेतल गालाभाजपा
172राजश्री शिरवाडकरभाजपा
33 अस्लम शेख यांची बहीण विजयीकाँग्रेस
9 शिवानंद शेट्टी भाजपा
52 प्रीती साटमभाजपा
37योगिता कदमशिवसेना (ठाकरे)
134मेहजबीन खान एमआयएम

हेही वाचा -

  1. महानगरपालिका मतदानादिवशीच्या दहा लक्षवेधी घटना; कुठं मतदार, उमेदवारांचा राडा, तर शाई ठरली न्यूज मेकर
  2. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डोंबिवलीत तळ ठोकून; वाढलेला मतदानाचा टक्का कोणाच्या पथ्यावर पडणार?
  3. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर भाजपाकडून 'भेळभत्ता' कार्यक्रम; मुरलीधर मोहोळ म्हणाले...

TAGGED:

BMC ELECTION RESULT 2026
BMC ELECTION RESULT WINNER LIST
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकाल
विजयी उमेदवारांची यादी
BMC ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.