ETV Bharat / state

29 पैकी 25 महापालिकेत भाजपाला घवघवीत यश; निकालानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यालयात दाखल झाले होते.

CM Devendra Fadnavis
भाजपाचा जल्लोष (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यालयात आले होते. यावेळी ढोल-ताशे, फटाके आणि घोषणांच्या गजरात त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते या जल्लोषात सहभागी झाले होते. कार्यालय परिसरात उत्सवाचं वातावरण होतं.


फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचे मानले आभार : यावेळी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र भाजपाला मिळालेला हा विजय कौतुकास्पद आहे. जनतेनं दिलेल्या कौलाबद्दल मी महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानतो. मुंबईत महायुतीला बहुमत मिळणार असून, राज्यातील 29 पैकी 25 महापालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता येईल हे यश विक्रमी आहे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा कार्यालयात दाखल (ETV Bharat Reporter)



महापौर निवडीनंतर पुन्हा जल्लोष : “जनतेने विकासाला मतदान केलं आहे. दिवंगत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी होता, याचं स्मरण मी यावेळी करतो. व्यापक हिंदुत्ववादी जनमत आम्हाला लाभलं आहे. मात्र विजय मिळाल्यानंतर उन्माद नको,” असा सल्लाही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. त्याचबरोबर मुंबईत महायुतीत सामील असलेल्या शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनाही फोन करून शुभेच्छा दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. महापौर बसल्यानंतर पुन्हा जल्लोष करणार असल्याचं ते म्हणाले.



हेही वाचा -

  1. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा अजित पवारांना टोला; म्हणाले, 'पुणेकरांनी चितपट केलं!'
  2. विखे–जगताप जोडगोळीमुळे विरोधकांचा धुव्वा; भाजपा–राष्ट्रवादीचा अहिल्यानगर महापालिकेत 52 जागांवर दणदणीत विजय
  3. मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीत माजी आमदार असिफ शेख यांच्या पार्टीची मुसंडी, एमआयएमची धूळधाण, तर भाजपाला धक्का

TAGGED:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CM DEVENDRA FADNAVIS
भाजपा कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
BMC ELECTION RESULT
BMC ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.