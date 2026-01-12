मुंबईमध्ये 60 टक्के अमराठी मतदार, राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे यांचं पानिपत होणार; रामदास आठवले यांनी मांडलं गणित
ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने महानगरपालिका निवडणुकीला रंगत आली. मात्र, एकत्र येण्याचा त्यांना काहीच फायदा होणार नसल्याचं रामदास आठवले म्हणाले.
Published : January 12, 2026 at 3:23 PM IST
नवी मुंबई - मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. मराठी मुद्द्यावरुन सध्या शिवसेना - उबाठा आणि मनसेनं आक्रमक भूमिका घेत भाजपावर हल्लाबोल केलाय. "मुंबईमध्ये 60 टक्के अमराठी मतदार आहेत, 40 टक्के मराठी मतदार असल्यामुळं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हे दोघेही एकत्र येऊनही त्यांना काही फायदा होणार नाही. त्यांचं मुंबई महापालिका निवडणुकीत पानिपत होणार," अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ठाकरे बंधूंवर केली.
उद्धव ठाकरे यांनी बरोबर राहयला हवं होतं - "उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे हे सोबत आल्यामुळं महाविकास आघाडीमध्ये फूट निर्माण झाली. काँग्रेस पक्ष वेगळा झाला. त्यामुळं त्यांची ताकद आता पूर्णपणे उध्वस्त झाली. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या सोबत राहायला हवं होतं. ते काँग्रेसकडं गेले. अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद त्यांना मिळालं. पण, धनुष्यबाण त्यांच्या हातातून गेला," असं रामदास आठवले म्हणाले.
राज-उद्धव ठाकरे यांना फायदा होणार नाही - "बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी प्रतारणा करून उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांचं मोठं नुकसान झालं. महाआघाडीबरोबर उद्धव ठाकरे गेले असले तरी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांना अजिबात फायदा होणार नाही, कारण मुंबईमध्ये 60 टक्के अमराठी मतदार आहेत, तर 40 टक्के मराठी मतदार आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंना बरोबर घेऊन सुद्धा उद्धव ठाकरेंचं मोठं नुकसान होणार आहे. त्यांचं पानिपत होणार," असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला.
पनवेलचा विकास करणार - "पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक ही भाजपासाठी फार कठीण नाही. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा या ठिकाणी स्ट्रॉंग पक्ष आहे. निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीबरोबर आहे. त्यामुळं ही निवडणूक जिंकणं आम्हाला अजिबात अडचणीचं वाटत नाही," असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात पनवेलचा विकास झाला. प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचं एनडीए सरकार मोठ्या प्रमाणात मदत करणार असल्याचे ते म्हणाले.
'लाडकी बहीण योजना' बंद होणार नाही - "लाडक्या बहिणींचा फायदा आम्हाला या निवडणुकीत होणार आहे. विधानसभेला आम्हाला याचा जास्त फायदा झाला होता. ही योजना बंद पडणार अशा अफवा पसरवण्यात आल्या. मात्र, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अनेकवेळा जाहीर केलं, ही योजना अजिबात बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणींच्या आम्ही पाठीशी आहोत. ही योजना सुरूच राहणार आहे," अशी ग्वाही रामदास आठवले यांनी लाडक्या बहिणींना दिली.
एकनाथ शिंदे व गणेश नाईक यांच्या वादावर रामदास आठवले यांनी कविता केली. "एकनाथ शिंदे व गणेश नाईक यांच्यामध्ये जरी असले वॉर तरी तिथं बीजेपीची नाही होणार हार," असं म्हणत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
