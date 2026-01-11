मुंबई वाचवायची ही शेवटची लढाई, मुंबईकरांना आवाहन करत राज ठाकरे यांचा भाजपावर हल्लाबोल
मुंबईतील शिवाजी पार्कमधील सभेतून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीवर टीका करत गंभीर आरोप केले.
Published : January 11, 2026 at 9:35 PM IST|
Updated : January 11, 2026 at 10:40 PM IST
मुंबई - महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सध्या जोरदार प्रचार सुरू आहे. मुंबई जिंकण्यासाठी सर्वच पक्ष जोमानं प्रचार करत आहेत. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं वेगळंच वातावरण मैदानात पाहायला मिळतंय. त्या अनुषंगानं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रित जाहीर सभा मुंबईतील 'शिवतीर्थ'वर पार पडली. यावेळी दोन्ही बंधूंनी भाजपासह महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
मतदारांचा अधिकारच काढून घेतला - "कोणत्याही वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. हिंदी वाद फक्त तुम्हाला चाचपडण्याचा विषय होता. मराठी माणूस जागा आहे का, हे पाहण्यासाठी तो विषय होता. युतीमुळं अनेकांना उमेदवारी देता आली नाही. अनेकजण नाराज झाले, पण त्यांना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. विधानसभेच्या निकालानंतर सरकार वाट्टेल ते करत आहे. आताच्या सरकारनं लोकांना गृहित धरलं आहे. त्यांना मतं कुठून येतात? कशी येतात? ६६ जण बिनविरोध निवडून आलेत. म्हणजे मतदारांचा अधिकारच काढून घेतला. उद्या हा आकडा वाढेल. ड्रग्ज रॅकेटमधील व्यक्तीला तुळजापूरमध्ये भाजपानं तिकीट दिलं. बलात्काराच्या प्रकरणातील बदलापूरच्या आरोपी तुषार आपटेला भाजपानं नगरसेवक केलं. ही हिंमत कुठून आली? निवडणूक जिंकण्याचं तंत्र येतं, तेव्हा हा माज येतो. अख्खी मुंबई आणि देश विकायला काढून टाकला," अशी तोफ राज ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर डागली.
मुंबई विकण्याचा डाव - "देशातील सगळी बंदरं आणि विमानतळ अदानींच्या ताब्यात दिली. एकाच माणसाला सर्व ताबा दिला. एकाच माणसावर एवढी मेहरबानी का? पन्नास ते साठ शिवाजी पार्क बसतील एवढी जमीन अदानींना दिली. हा भूगोल समजून घ्या. वाढवणला लागून गुजरात आहे. आता मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मुंबई विमानतळ विकण्याचा डाव सुरू आहे. मुंबई गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न आहे," असा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी केला.
गौतम अदानी मोठे कसे झाले? - अख्खी मुंबई विकायला काढली आहे. 2024 लोकसभा निवडणुकीनंतर एका व्यक्तीने माहिती दिली. माझी रिसर्च टीम कामाला लागली. आता हे सगळं मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता हे दाखवल्यानंतर तुम्हाला भीती नाही वाटली तर निवडणुका न लढवलेल्या बऱ्या. आपण डोळेझाक करून टाकतोय. मी 2014 चा भारताचा मॅप दाखवतो, असे म्हणत राज ठाकरेंनी 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत हल्लाबोल केला. त्यामध्ये, गौतम अदानींचे प्रोजेक्ट किती होते आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी आणि नंतर गौतम अदानी कुठे आहेत याची माहिती राज ठाकरेंनी दिली.
