ETV Bharat / state

BMC Election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाला सुरुवात

मुंबई महापालिका निवडणूक 2026 ची तयारी राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. त्यासह प्रशासनानंही निवडणूक शांततेत पार पडण्यासाठी तयारी केली आहे.

BMC Election 2026
प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरूवारी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या मतदान प्रक्रियेसाठी नियुक्त मतदान केंद्राध्यक्ष आणि मतदान अधिकारी यांच्या मतदान प्रक्रिया प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा आजपासून सुरू झाला आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात विविध सात ठिकाणी तीन सत्रांमध्ये पार पडलेल्‍या या प्रशिक्षणात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग देण्यात आल्याचं प्रशासनानं नमूद केलं आहे. या प्रशिक्षण क्षेत्रात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम मशीनचं प्रात्यक्षिक दाखवित बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिट यांची जोडणी, मॉक पोल घेण्याची पद्धत तसेच प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी अनुसरावयाची कार्यपद्धती समजवण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनानं दिली आहे.

BMC Election 2026
कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण (ETV Bharat Reporter)

प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात : प्रशिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांना, मतदानानंतर सादर करावयाची कागदपत्रं, अहवाल सादरीकरण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय कसा ठेवावा? यावरही भर देऊन सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीनं, दक्षतेनं काम करून निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी करावी असं आवाहन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना केलं. या प्रशिक्षणात संगणकीय सादरीकरणाद्वारे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात आलं. यामध्ये निवडणूकविषयक कायदेशीर तरतुदी, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना, टपाली मतदानाची प्रक्रिया, मतदान प्रक्रियेतील विविध टप्पे, निवडणूक साहित्य ताब्यात घेणं व तपासणी, साहित्य वितरण व स्वीकृती व्यवस्था, चिन्हांकित मतदार यादी तपासणी, मतदान यंत्रांची तपासणी आदी बाबींचा समावेश आहे.

मतदान केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्था : मतदान केंद्रांची उभारणी, मतदान कक्षाची रचना, मतदान केंद्रांवर आदल्या दिवशी करावयाची पूर्वतयारी, मतदान केंद्रांवर पोहोचल्यानंतर करावयाची कार्यवाही, मतदान केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्था, मतदान संपल्यानंतर करावयाची कार्यवाही याबाबतही सविस्तर माहिती देण्यात आली, असं अश्विनी जोशी यांनी सांगितलं. मतदान अधिकाऱ्यांनी मतदान केंद्रावरील कर्तव्यं आणि जबाबदाऱ्या, तसेच मतदान केंद्राध्यक्षांची मतदान केंद्र परिसरातील जबाबदारी, विविध टप्प्यांवरील कामांची रूपरेषा, महत्त्वाच्या प्रकरणी करावयाची कार्यवाही याबाबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आल्याचं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं.

महानगरपालिका निवडणूक होणार ईव्हीएम द्वारे : "बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच ईव्हीएम द्वारे पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम यंत्रांची रचना, कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिटची कार्यपद्धती याबाबत मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकाऱ्यांना प्रात्यक्षिकाद्वारे सविस्तर माहिती देण्यात आली. मतदान सुरू होण्यापूर्वी मॉक पोल घेण्याची अचूक आणि नियमबद्ध प्रक्रिया, मतदानादरम्यान उद्भवणाऱया संभाव्य तांत्रिक अडचणींवर तत्काळ करावयाच्या उपाययोजना, तसेच मतदान संपल्यानंतर ईव्हीएम यंत्र सुरक्षितरित्या सील करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडं सुपूर्द करण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं," असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. 'नाराज होऊ नका, युतीधर्म पाळावाच लागेल'; मुंबई आणि मराठी माणसासाठी एक होण्याचं राज ठाकरे यांचं आवाहन
  2. मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीने रिपब्लिकन पक्षाला किमान 16 जागा सोडाव्यात - रामदास आठवले
  3. ठरलं! संविधानाच्या अजेंड्यावर काँग्रेस अन् वंचित एकत्र; मुंबई महापालिकेत भाजपाला रोखण्याची रणनिती

TAGGED:

POLLING STAFF TRAINED FOR ELECTION
ELECTION DUTY IN MUMBAI
मुंबई महापालिका निवडणूक
निवडणुकीसाठी प्रशासनाची तयारी
BMC ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.