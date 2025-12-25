"भावनिक ब्लॅकमेल आणि घराणेशाही आता चालणार नाही"-शायना एनसी यांची युबीटी शिवसेनेवर टीका
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि शिवसेना यूबीटीत वाक्युद्ध रंगलं आहे. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी विकास कामावरून संजय राऊत यांच्यावर टीका केली.
मुंबई - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी माणसासाठी 'दहा कामांची यादी द्यावी' अशी मागणी करणाऱ्या शिवसेना (उबाठा) गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या टीकेला शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. बाळासाहेब ठाकरे भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शायना एनसी म्हणाल्या, दहा काय, आम्ही शंभर कामं दाखवू शकतो. उत्तरं भाषणातून नाही, तर प्रत्यक्ष कामातून दिली जातात.
शिवसेना नेत्या शायना एनसी यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं मुंबईतील मराठी माणसासाठी केलेल्या कामांची सविस्तर यादी जाहीर केली. रमाबाई नगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे १६,५०० हून अधिक कुटुंबांना सन्मानपूर्वक घरे मिळणार आहेत. ५००० हून अधिक कमर्शियल स्पेस उपलब्ध करून दिली जात आहे. हा प्रकल्प म्हणजे सरकारच्या कामाचा जिवंत पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितलं. तर बीडीडी चाळ पुनर्विकासात रखडलेले प्रकल्प गतीने पुढे नेण्यात आले. गिरणी कामगारांसाठी १ लाख घरांची योजना प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत १३,१०० हून अधिक गिरणी कामगारांना घरे देण्यात आली आहेत. कामाठीपुरात ९०० कुटुंबांना घरे मिळाली आहेत. तर एकूण प्रक्रियेतून ११,४०० हून अधिक मराठी कुटुंबांना सुरक्षित घरे देण्यात येत आहेत. मराठी माणसासाठी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ मिशन केवळ घोषणा नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू असल्याचं शायना एनसी यांनी सांगितलं.
काही लोक सकाळी उठून एकच काम करतात बडबड आणि घोषणाबाजी. मात्र, महायुती सरकार ‘सोयीचे राजकारण’ नव्हे, तर ‘कामाचं विकासाचं राजकारण’ करते. प्रगतीचं राजकारण करा, ऑन ग्राउंड काम करा, तरच यश मिळेल-शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या, शायना एनसी
पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची योजना मार्गी- पुढे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या म्हणाल्या की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे. तुमची भूमिका भ्रष्ट आहे. मिठी नदी स्वच्छता अभियान अंतर्गत पूरस्थिती रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. खड्डेमुक्त मुंबईसाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नव्या तंत्रज्ञानासह कामे गतीनं सुरू आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ईस्टर्न फ्रीवे / ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे सुधारणा हे महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. आपला दवाखाना योजना, तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची योजना मार्गी लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.
फॉल्स नॅरेटिव्ह पसरवू नका- कोणत्याही भीतीशिवाय सर्वांसाठी न्याय, हाच आमचा उद्देश आहे, असे त्या म्हणाल्या. भावनिक ब्लॅकमेल आणि घराणेशाही आता चालणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, उत्तर भारतीय, मराठी, सर्व समाजांसाठी न्याय हीच महायुतीची भूमिका आहे. ‘महाविनाश आघाडी’ अशी विरोधकांच्या आघाडीवर त्यांनी टीका केली. ब्रँड तेव्हाच तयार होतो, जेव्हा काम दिसतं, असं सांगत फॉल्स नॅरेटिव्ह पसरवू नका, असा इशारा त्यांनी दिला. तर जनतेचा हात फक्त महायुतीसोबत आहे. मुंबईचा पुढचा मराठी महापौर महायुतीचाच असेल, असा दावा त्यांनी केला. आम्हाला प्रगतीचं राजकारण करायचं आहे. रोज सकाळी उठून बडबड करणाऱ्यांना जनतेनं ओळखलं आहे. मराठी माणसासाठी नेमकी कोणती कामं झाली, याचं उत्तर आम्ही आज दिलं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
