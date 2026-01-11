स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग ते बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत... महायुतीकडून मुंबईकरांसाठी घोषणांची खैरात
एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांची घोषणा करत ठाकरे बंधूंना याचा विसर पडल्याची टीका केली.
Published : January 11, 2026 at 4:16 PM IST
मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका अगदीच तोंडावर आलेल्या असताना भाजपा-शिवसेना महायुतीकडून वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आलाय. मुंबईकरांनी दिलेल्या 2.65 लाख सूचनांचा विचार करून रविवारी (11 जानेवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत बीकेसीतील एमसीए क्लबमध्ये आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांची घोषणा करत ठाकरे बंधूंना याचा विसर पडल्याची टीका केली. तसंच धारावीकरांना धारावीतच घर आणि मुंबईला तोडणार हा निव्वळ विरोधकांचा बिनबुडाचा आरोप असून यात कोणतंही तथ्य नसल्याचं महायुतीच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
एकनाथ शिंदेंनी केली वचननाम्याची घोषणा : पत्रकार परषदेची सुरूवात करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं, मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडेल, असं वचन आम्ही देतोय. मुंबईच्या विकासासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय. तसंच गेल्या काही वर्षात मुंबईत बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत आणण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. मुंबईकर जो नालासोपारा, विरार आणि कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथपर्यंत गेलाय, याला जबाबदार कोण? याचा विचार व्हायला हवा," असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं. याचबरोबर, "मुंबई पागडीमुक्त करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला, जिथं ओसी मिळत नव्हती, पाणीपट्टी दुप्पट येत होती ते देखील आम्ही बंद केलं. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हे शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करतोय. रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये एसआरएच्या माध्यमातून 15 हजारांहून अधिक घरं आम्ही तयार करतोय. गेल्या 20 वर्षांपासून भाडं मिळत नसलेल्यांची देखील आम्ही सोय केली. 150 कोटी रुपयांची तरतूद करत गिरणी कामगारांना आम्ही घर देतोय. येत्या काळात मुंबई आणि एमएमआरमध्ये 20 ते 35 लाख घरांची निर्मिती आम्ही करतोय. आम्ही लाखो तरुणांना रोजगार देतोय," असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विशेष उपक्रम : "शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त महापालिकेच्या मदतीनं अनेक विशेष उपक्रम साजरे केले जातील. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय विद्यापीठ करणार आहोत. लाडक्या बहिणींसाठी बेस्ट भाडे 50 टक्क्यांनी कमी करणार आहोत. तसंच लघू उद्योजकांना 5 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकात कोणतेही अडथळे न आणता पुढील पाच वर्षासाठी पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देऊ," असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं की, "इतर कुणीही वचननामा दिला तरीही त्यांच्यापेक्षा आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड मोठा असेल. पुढील पाच वर्षानंतर आम्ही काय-काय केलंय, याचा एक स्वतंत्र रिपोर्ट मुंबईसमोर येईल. विमानतळामुळं काही ठिकाणी उंचीची अडचण निर्माण होतेय, याच्यावर काम करतोय. रडार सिस्टीमची ठिकाण बदलता येईल का?, यासाठी प्रयत्न करतोय. आम्ही कधीही मुंबईकरांना मुंबईबाहेर जाऊ देणार नाही. काही लोक बोलत राहिले. पण आम्ही मात्र खरोखर करून दाखवलंय. बीडीडी, अभ्युदयनगर, सह्याद्रीनगर ही याची उदाहरण आहेत. आधी विकासक लोकांना 20-20 वर्ष घरे देत नव्हते. परंतु आता जवळपास सर्व पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. धारावीचा विकास करताना, 350 चौ. फूटापर्यंतची घर आम्ही धारावीतच देणार आहोत. महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांसाठी आम्ही घरं देतोय. महापालिका शाळाही कौशल्ययुक्त करतोय. तसंच मराठी भाषेसाठी विशेष तरतूद करणार आहोत," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
महायुतीच्या वचननाम्यातील महत्त्वाच्या घोषणा :
- पालिकेत स्वतंत्र मराठी भाषा विभागाची स्थापना करणार
- मराठी कला केंद्र आणि अभ्यासिकेची उभारणी करणार
- बाळासाहेब ठाकरे जन्मशताब्दीनिमित्ताने मराठी तरुणांसाठी विशेष कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद राबवली जाणार
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभागाची स्थापना करणार
- हुतात्मा स्मारक चौकात जागतिक दर्जाचं संग्रहालय उभारणार
- रविंद्र नाट्य मंदिराच्या धर्तीवर अन्य नाट्यगृहांचा पुर्नविकास करणार आणि गरज पडल्यास 3 नवीन नाट्यगृहे उभारणार
- विकसित मुंबईसाठी 2034 चा आराखडा तयार होणार
- मुंबईला पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी पुढील 5 वर्षात गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा प्रकल्प पूर्ण करणार
- पर्यावरण संवर्धन योजनेमार्फत 17 हजार कोटी रुपये
- बीएमसी मार्केटमध्ये मासळी विक्रेत्यांसाठी कोल्ड स्टोरेज उभारणार
- सर्व भाजी मंडईचे नुतनीकरण आणि पुर्नविकास करणार
- फिश इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट सेंटर स्थापन करण्यात येणार
- लघु उद्योग धोरण राबवले जाणार
- पुर्नविकासाला जलदगती देणार, पागडीमुक्त मुंबई आणि फनेल झोनप्रश्नी जाहीर केलेली योजना जलदगतीने राबविणार
- बेस्टमध्ये 2029 पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बसेस
- बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत
- बेस्ट बसेसची संख्या 5 हजारवरुन 10/हजारांवर जाणार
- स्टार्टअप इनक्युबेशन सेंटरची उभारणी करणार
- लाडक्या बहिणींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी व लघु उद्योग स्थापन करण्यासाठी 5 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
- रोहिंग्या व बांगलादेशी मुक्त मुंबई करणार
